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В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 490 беженцев
В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 490 беженцев
Более 490 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T23:04
2020-12-26T23:04
2020-12-26T23:04
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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азербайджан
армения
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 490 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ."Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлен еще 491 беженец", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их проживания, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.Всего в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе вернулись уже более 45 тысяч беженцев.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире