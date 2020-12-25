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Жириновский повесит на входе в кабинет фото знаменитого памятника Аленке
Жириновский повесит на входе в кабинет фото знаменитого памятника Аленке
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский повесил на входе в свой кабинет в Госдуме фотографию скульптуры Аленки из Нововоронежа. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:25
2020-12-25T15:25
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
нововоронеж
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский повесил на входе в свой кабинет в Госдуме фотографию скульптуры Аленки из Нововоронежа.Ранее Жириновский раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже, потому что женщина не обязана соответствовать стандартам красоты, и заявил, что ЛДПР готова забрать скульптуру, чтобы установить на одном из партийных объектов.Сообщение политик сопроводил фотографией своего кабинета, где на входе висит фото скульптуры Аленушки.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около 1 миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.
https://ria.ru/20201224/alenka-1590790076.html
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РИА Новости
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, нововоронеж, общество

Жириновский повесит на входе в кабинет фото знаменитого памятника Аленке

15:25 25.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский повесил на входе в свой кабинет в Госдуме фотографию скульптуры Аленки из Нововоронежа.
Ранее Жириновский раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже, потому что женщина не обязана соответствовать стандартам красоты, и заявил, что ЛДПР готова забрать скульптуру, чтобы установить на одном из партийных объектов.

"Алёнушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать "стандарту" красоты. Так что если нововоронежцам она не понравилась, мы готовы разместить скульптуру на одном из объектов ЛДПР. А пока я повесил её фото на дверях своей приемной в Госдуме", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Сообщение политик сопроводил фотографией своего кабинета, где на входе висит фото скульптуры Аленушки.
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 17:06
Памятник нововоронежской Аленке вернут изготовителю
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около 1 миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.
 
ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийНововоронежОбщество
 
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