https://ria.ru/20201225/zarplata-1590851033.html
Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
Тринадцатую зарплату правильнее всего будет отложить частично в "подушку безопасности", а ее большую часть направить на погашение кредитов, рассказали... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T07:07
2020-12-25T07:07
2020-12-25T07:07
россия
superjob
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тринадцатую зарплату правильнее всего будет отложить частично в "подушку безопасности", а ее большую часть направить на погашение кредитов, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности.В четверг онлайн-сервис по поиску работы SuperJob представил исследование, согласно которому большинство россиян планируют потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, а также отправиться в отпуск и купить подарки.Эксперт отметила, что если долгов нет, то большую часть суммы лучше всего трансформировать в "доходы будущих периодов". "Положить на накопительный счет, открыть депозит или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Доходность по ИИС будет гораздо выше, дополнительно у вас появиться право на получение налогового вычета. Но ИИС – это инструмент долгосрочного вложения, поэтому быстро получить по нему доход не получится", - добавила она.По словам эксперта Игоря Григорьянца, страхование жизни и имущества также является неплохими инструментом для снижения личных рисков, так как по статистике многие критические ситуации происходят именно в праздники. "Универсального рецепта нет. Каждый принимает решение, руководствуясь своей текущей жизненной ситуацией. Но новогодняя премия, особенно в наше сложное время, это хороший шанс немного укрепить свою финансовую безопасность в грядущем году", - заключил он.
https://ria.ru/20201224/zarplata-1590667215.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, superjob, министерство финансов рф (минфин россии), москва, общество, экономика
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Тринадцатую зарплату правильнее всего будет отложить частично в "подушку безопасности", а ее большую часть направить на погашение кредитов, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты проекта Минфина РФ
по повышению финансовой грамотности.
В четверг онлайн-сервис по поиску работы SuperJob
представил исследование, согласно которому большинство россиян планируют потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, а также отправиться в отпуск и купить подарки.
"Чтобы тринадцатая зарплата "не ушла в пустоту", необходимо отложить 15-20% от нее в "подушку безопасности". Если у вас есть незакрытые кредиты или долги, то большую часть новогоднего бонуса лучше потратить на их погашение. Около 10-15% можно потратить на подарки, наградив самого себя за работу в течение года", - рассказала Елена Бобкова.
Эксперт отметила, что если долгов нет, то большую часть суммы лучше всего трансформировать в "доходы будущих периодов". "Положить на накопительный счет, открыть депозит или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Доходность по ИИС будет гораздо выше, дополнительно у вас появиться право на получение налогового вычета. Но ИИС – это инструмент долгосрочного вложения, поэтому быстро получить по нему доход не получится", - добавила она.
По словам эксперта Игоря Григорьянца, страхование жизни и имущества также является неплохими инструментом для снижения личных рисков, так как по статистике многие критические ситуации происходят именно в праздники. "Универсального рецепта нет. Каждый принимает решение, руководствуясь своей текущей жизненной ситуацией. Но новогодняя премия, особенно в наше сложное время, это хороший шанс немного укрепить свою финансовую безопасность в грядущем году", - заключил он.