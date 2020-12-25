https://ria.ru/20201225/zarplata-1590851033.html

Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"

Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"

Тринадцатую зарплату правильнее всего будет отложить частично в "подушку безопасности", а ее большую часть направить на погашение кредитов, рассказали... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T07:07

2020-12-25T07:07

2020-12-25T07:07

россия

superjob

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тринадцатую зарплату правильнее всего будет отложить частично в "подушку безопасности", а ее большую часть направить на погашение кредитов, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности.В четверг онлайн-сервис по поиску работы SuperJob представил исследование, согласно которому большинство россиян планируют потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, а также отправиться в отпуск и купить подарки.Эксперт отметила, что если долгов нет, то большую часть суммы лучше всего трансформировать в "доходы будущих периодов". "Положить на накопительный счет, открыть депозит или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Доходность по ИИС будет гораздо выше, дополнительно у вас появиться право на получение налогового вычета. Но ИИС – это инструмент долгосрочного вложения, поэтому быстро получить по нему доход не получится", - добавила она.По словам эксперта Игоря Григорьянца, страхование жизни и имущества также является неплохими инструментом для снижения личных рисков, так как по статистике многие критические ситуации происходят именно в праздники. "Универсального рецепта нет. Каждый принимает решение, руководствуясь своей текущей жизненной ситуацией. Но новогодняя премия, особенно в наше сложное время, это хороший шанс немного укрепить свою финансовую безопасность в грядущем году", - заключил он.

https://ria.ru/20201224/zarplata-1590667215.html

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россия, superjob, министерство финансов рф (минфин россии), москва, общество, экономика