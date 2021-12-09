Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке точно не будет лишней. Как рассчитывается размер годовой премии сотрудникам к Новому 2022 году и кому положены такие выплаты — в материале РИА Новости.
Годовая премия
Когда результаты проделанной за прошедший год работы соответствуют ожиданиям работодателя, сотрудники организации могут получить дополнительное вознаграждение в виде годовой премии или, как ее еще называют, "13-й зарплаты".
Некоторые работодатели выплачивают годовую премию только тем сотрудникам, которые отработали текущий год полностью. Другие, напротив, стараются стимулировать новичков и рассчитывают премию за отработанные месяцы. Такая же практика применяется к увольняющимся работникам.
Как сообщали РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, в прошлом, 2020 году, большинство россиян — 56 % — остались без новогодних премий. Только 9 % получили вознаграждение целиком, 6 % — его часть. Лучше всего дело с годовыми премиями обстояло в сфере добычи сырья (полную сумму получили 27 %) и госсекторе (18 %).
Основание для начисления и порядок выплаты
Основанием для начисления годовой премии служит тот или иной внутренний документ организации, чаще всего приказ. Порядок выплаты тоже устанавливается локальными нормативными актами. Как правило, речь идет о таких документах, как Положение об оплате труда или Положение о премировании.
Положение о премировании
Положение о премировании – это внутренний документ организации, в котором прописываются все аспекты, касающиеся вознаграждений:
- —должности, на которых полагается премия;
- —условия, от выполнения которых зависит премия;
- —размер премий;
- —основания, по которым может быть снижена премия (например, опоздание на работу или убыток, причиненный по вине сотрудника);
- —источники финансирования (фонды оплаты труда).
Положение о премировании может быть оформлено как самостоятельный документ или в качестве дополнения к Положению об оплате труда. Разрабатывает его обычно специально созванная комиссия, отдел кадров или сам руководитель. Такой локальный нормативный акт должен включать в себя не только условия начисления и размер вознаграждения, но и отражать специфику деятельности организации.
Приказ о выплате премии
Приказ о выплате премии – это основание для начисления сотруднику денежных средств. Единая форма приказа не утверждена, поэтому при составлении такого документа стоит руководствоваться обычными правилами делопроизводства.
Зачастую в организациях используют уже готовые бланки или составляют собственные.
В приказе должны быть:
- —Ф. И. О. и должность премируемого;
- —дата составления документа;
- —номер приказа;
- —причина выплаты премии (на основании условий, указанных в Положении о премировании);
- —фонд, из которого берутся деньги для выплаты премии;
- —виза ознакомления для сотрудника;
- —подпись руководителя компании.
Приказ о выплате премии может быть составлен на отдельного человека или на весь коллектив — на усмотрение руководства.
23 октября, 11:07Все о расчете отпускных: лайфхаки, как увеличить размер выплат
Виды премиальных вознаграждений
Премия по итогам года не зря называется "13-й заработной платой": такая выплата нередко равняется месячному окладу сотрудника.
Но жесткого правила нет, и наряду с таким расчетом применяют и другие. Размер премии в итоге напрямую зависит от порядка, прописанного и установленного в Положении о премировании компании. Организации могут начислять вознаграждения в различных вариантах:
- 1премия представляет собой фиксированную сумму, одинаковую для всех в коллективе;
- 2выплата с учетом коэффициента в зависимости от стажа или позиции сотрудника (рядовой сотрудник, линейный менеджмент, топ-менеджмент);
- 3определенный процент от оклада.
Кроме того, как премию можно рассматривать выплаты за KPI (от англ. Key Performance Indicators — "ключевые показатели эффективности"), когда в зависимости от достижения поставленных целей в определенный период — месяц, квартал, год — работнику начисляют дополнительные средства. Регламентируют это также локальные нормативные акты компании.
Российские рубли
Когда выплачивают
Сроки выплаты зарплат и премий установлены новой редакцией статьи 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Согласно ей сотрудники должны получить вознаграждение в течение 15 дней после того, как оно начислено. Дата начисления премии определяется работодателем, это может быть:
- —день после сдачи годовой отчетности;
- —день после принятия внутренней отчетности руководителем;
- —последний рабочий или календарный день года.
Пояснения к новой редакции ст. 136 ТК РФ были размещены на официальном сайте Министерства труда. В них сказано, что работодатель может самостоятельно выбрать срок выплат и закрепить это решение в коллективном договоре, Положении о премировании или приказе. Трудовое законодательство в таком случае не будет нарушено.
24 декабря 2020, 07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
Однако если работодатель пропустил срок выплаты —15 дней после начисления — ему грозит административный штраф. Пожаловаться работники могут в трудовую инспекцию.
Бухгалтерский учет годовых премий
Бухгалтерский учет годовых премий зависит от того, когда их выплачивают по внутренним документам организации (например, согласно Положению о премировании).
Премиальное вознаграждение по итогам года в организациях отражается в бухучете в составе:
- 1расходов по обычным видам деятельности;
- 2чистой прибыли.
В первом случае проводка по начислению премии будет следующая (где Дт — дебет, Кт — кредит):
- —Дт 20 (23, 25, 26, 44…) Кт 70 — начислена премия за счет расходов по обычным видам деятельности.
В случаях, когда премия выплачивается за счет чистой прибыли, проводка будет другая:
- —Дт 91-2 Кт 70 — начислена премия за счет чистой прибыли.
"Счет 91 стоит упоминать в записях вне зависимости от того, направлена на выплату премии чистая прибыль прошлых лет или текущего года. Нельзя использовать счет 84 в отображении таких расходов. Это будут прочие расходы, влияющие на финансовый результат компании. Поэтому такие расходы необходимо отражать по дебету счета 91-2 (из Инструкции к плану счетов)", – объясняет Анастасия Антоненко, бухгалтер по расчету заработной платы.
Налогообложение
Девушка заполняет договор
Премия – это доход, а значит, она облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Но есть некоторые исключения, по которым подоходный налог платить не нужно. Два основных из них:
- 1премия выдается за научные, культурные и другие достижения, указанные в пункте 7 статьи 217 Налогового кодекса РФ (НК РФ);
- 2размер премии и других выплат в год на одного человека составляет менее 4000 рублей.
Также в общем порядке премии по итогам года облагаются страховыми взносами. Кроме того, с "13-й зарплаты" удерживают и алименты.