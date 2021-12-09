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Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году
Годовая премия к Новому году 2022: как рассчитывается, в каком размере и когда выплатят
Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году
Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:27
2021-12-09T18:27
экономика
общество
работа
headhunter
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке точно не будет лишней. Как рассчитывается размер годовой премии сотрудникам к Новому 2022 году и кому положены такие выплаты — в материале РИА Новости.Годовая премияКогда результаты проделанной за прошедший год работы соответствуют ожиданиям работодателя, сотрудники организации могут получить дополнительное вознаграждение в виде годовой премии или, как ее еще называют, "13-й зарплаты".Некоторые работодатели выплачивают годовую премию только тем сотрудникам, которые отработали текущий год полностью. Другие, напротив, стараются стимулировать новичков и рассчитывают премию за отработанные месяцы. Такая же практика применяется к увольняющимся работникам.Как сообщали РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, в прошлом, 2020 году, большинство россиян — 56 % — остались без новогодних премий. Только 9 % получили вознаграждение целиком, 6 % — его часть. Лучше всего дело с годовыми премиями обстояло в сфере добычи сырья (полную сумму получили 27 %) и госсекторе (18 %).Основание для начисления и порядок выплатыОснованием для начисления годовой премии служит тот или иной внутренний документ организации, чаще всего приказ. Порядок выплаты тоже устанавливается локальными нормативными актами. Как правило, речь идет о таких документах, как Положение об оплате труда или Положение о премировании.Положение о премированииПоложение о премировании – это внутренний документ организации, в котором прописываются все аспекты, касающиеся вознаграждений:Положение о премировании может быть оформлено как самостоятельный документ или в качестве дополнения к Положению об оплате труда. Разрабатывает его обычно специально созванная комиссия, отдел кадров или сам руководитель. Такой локальный нормативный акт должен включать в себя не только условия начисления и размер вознаграждения, но и отражать специфику деятельности организации.Приказ о выплате премииПриказ о выплате премии – это основание для начисления сотруднику денежных средств. Единая форма приказа не утверждена, поэтому при составлении такого документа стоит руководствоваться обычными правилами делопроизводства.Зачастую в организациях используют уже готовые бланки или составляют собственные.В приказе должны быть:Приказ о выплате премии может быть составлен на отдельного человека или на весь коллектив — на усмотрение руководства.Виды премиальных вознагражденийПремия по итогам года не зря называется "13-й заработной платой": такая выплата нередко равняется месячному окладу сотрудника.Но жесткого правила нет, и наряду с таким расчетом применяют и другие. Размер премии в итоге напрямую зависит от порядка, прописанного и установленного в Положении о премировании компании. Организации могут начислять вознаграждения в различных вариантах:Кроме того, как премию можно рассматривать выплаты за KPI (от англ. Key Performance Indicators — "ключевые показатели эффективности"), когда в зависимости от достижения поставленных целей в определенный период — месяц, квартал, год — работнику начисляют дополнительные средства. Регламентируют это также локальные нормативные акты компании.Когда выплачиваютСроки выплаты зарплат и премий установлены новой редакцией статьи 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Согласно ей сотрудники должны получить вознаграждение в течение 15 дней после того, как оно начислено. Дата начисления премии определяется работодателем, это может быть:Пояснения к новой редакции ст. 136 ТК РФ были размещены на официальном сайте Министерства труда. В них сказано, что работодатель может самостоятельно выбрать срок выплат и закрепить это решение в коллективном договоре, Положении о премировании или приказе. Трудовое законодательство в таком случае не будет нарушено.Однако если работодатель пропустил срок выплаты —15 дней после начисления — ему грозит административный штраф. Пожаловаться работники могут в трудовую инспекцию.Бухгалтерский учет годовых премийБухгалтерский учет годовых премий зависит от того, когда их выплачивают по внутренним документам организации (например, согласно Положению о премировании).Премиальное вознаграждение по итогам года в организациях отражается в бухучете в составе:В первом случае проводка по начислению премии будет следующая (где Дт — дебет, Кт — кредит):В случаях, когда премия выплачивается за счет чистой прибыли, проводка будет другая:"Счет 91 стоит упоминать в записях вне зависимости от того, направлена на выплату премии чистая прибыль прошлых лет или текущего года. Нельзя использовать счет 84 в отображении таких расходов. Это будут прочие расходы, влияющие на финансовый результат компании. Поэтому такие расходы необходимо отражать по дебету счета 91-2 (из Инструкции к плану счетов)", – объясняет Анастасия Антоненко, бухгалтер по расчету заработной платы.НалогообложениеПремия – это доход, а значит, она облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).Но есть некоторые исключения, по которым подоходный налог платить не нужно. Два основных из них:Также в общем порядке премии по итогам года облагаются страховыми взносами. Кроме того, с "13-й зарплаты" удерживают и алименты.
https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html
https://ria.ru/20201224/zarplata-1590667215.html
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экономика, общество, работа, headhunter, россия
18:27 09.12.2021
 

Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году

© Fotolia / ldprod Подсчет денежных средств. Годовая премия
Подсчет денежных средств. Годовая премия - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Fotolia / ldprod
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке точно не будет лишней. Как рассчитывается размер годовой премии сотрудникам к Новому 2022 году и кому положены такие выплаты — в материале РИА Новости.

Годовая премия

Когда результаты проделанной за прошедший год работы соответствуют ожиданиям работодателя, сотрудники организации могут получить дополнительное вознаграждение в виде годовой премии или, как ее еще называют, "13-й зарплаты".
Некоторые работодатели выплачивают годовую премию только тем сотрудникам, которые отработали текущий год полностью. Другие, напротив, стараются стимулировать новичков и рассчитывают премию за отработанные месяцы. Такая же практика применяется к увольняющимся работникам.
Как сообщали РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, в прошлом, 2020 году, большинство россиян — 56 % — остались без новогодних премий. Только 9 % получили вознаграждение целиком, 6 % — его часть. Лучше всего дело с годовыми премиями обстояло в сфере добычи сырья (полную сумму получили 27 %) и госсекторе (18 %).
© Pixabay / StartupStockPhotosОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Pixabay / StartupStockPhotos
Офис

Основание для начисления и порядок выплаты

Основанием для начисления годовой премии служит тот или иной внутренний документ организации, чаще всего приказ. Порядок выплаты тоже устанавливается локальными нормативными актами. Как правило, речь идет о таких документах, как Положение об оплате труда или Положение о премировании.

Положение о премировании

Положение о премировании – это внутренний документ организации, в котором прописываются все аспекты, касающиеся вознаграждений:
  • должности, на которых полагается премия;
  • условия, от выполнения которых зависит премия;
  • размер премий;
  • основания, по которым может быть снижена премия (например, опоздание на работу или убыток, причиненный по вине сотрудника);
  • источники финансирования (фонды оплаты труда).
Положение о премировании может быть оформлено как самостоятельный документ или в качестве дополнения к Положению об оплате труда. Разрабатывает его обычно специально созванная комиссия, отдел кадров или сам руководитель. Такой локальный нормативный акт должен включать в себя не только условия начисления и размер вознаграждения, но и отражать специфику деятельности организации.
© Fotolia / Bacho FotoОфисные документы
Офисные документы - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Fotolia / Bacho Foto
Офисные документы

Приказ о выплате премии

Приказ о выплате премии – это основание для начисления сотруднику денежных средств. Единая форма приказа не утверждена, поэтому при составлении такого документа стоит руководствоваться обычными правилами делопроизводства.
Зачастую в организациях используют уже готовые бланки или составляют собственные.
В приказе должны быть:
  • Ф. И. О. и должность премируемого;
  • дата составления документа;
  • номер приказа;
  • причина выплаты премии (на основании условий, указанных в Положении о премировании);
  • фонд, из которого берутся деньги для выплаты премии;
  • виза ознакомления для сотрудника;
  • подпись руководителя компании.
Приказ о выплате премии может быть составлен на отдельного человека или на весь коллектив — на усмотрение руководства.
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Виды премиальных вознаграждений

Премия по итогам года не зря называется "13-й заработной платой": такая выплата нередко равняется месячному окладу сотрудника.
Но жесткого правила нет, и наряду с таким расчетом применяют и другие. Размер премии в итоге напрямую зависит от порядка, прописанного и установленного в Положении о премировании компании. Организации могут начислять вознаграждения в различных вариантах:
  1. 1
    премия представляет собой фиксированную сумму, одинаковую для всех в коллективе;
  2. 2
    выплата с учетом коэффициента в зависимости от стажа или позиции сотрудника (рядовой сотрудник, линейный менеджмент, топ-менеджмент);
  3. 3
    определенный процент от оклада.
Кроме того, как премию можно рассматривать выплаты за KPI (от англ. Key Performance Indicators — "ключевые показатели эффективности"), когда в зависимости от достижения поставленных целей в определенный период — месяц, квартал, год — работнику начисляют дополнительные средства. Регламентируют это также локальные нормативные акты компании.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Российские рубли

Когда выплачивают

Сроки выплаты зарплат и премий установлены новой редакцией статьи 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Согласно ей сотрудники должны получить вознаграждение в течение 15 дней после того, как оно начислено. Дата начисления премии определяется работодателем, это может быть:
  • день после сдачи годовой отчетности;
  • день после принятия внутренней отчетности руководителем;
  • последний рабочий или календарный день года.
Пояснения к новой редакции ст. 136 ТК РФ были размещены на официальном сайте Министерства труда. В них сказано, что работодатель может самостоятельно выбрать срок выплат и закрепить это решение в коллективном договоре, Положении о премировании или приказе. Трудовое законодательство в таком случае не будет нарушено.
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Однако если работодатель пропустил срок выплаты —15 дней после начисления — ему грозит административный штраф. Пожаловаться работники могут в трудовую инспекцию.

Бухгалтерский учет годовых премий

Бухгалтерский учет годовых премий зависит от того, когда их выплачивают по внутренним документам организации (например, согласно Положению о премировании).
Премиальное вознаграждение по итогам года в организациях отражается в бухучете в составе:
  1. 1
    расходов по обычным видам деятельности;
  2. 2
    чистой прибыли.
© Depositphotos / Andrey PopovПодсчет денег
Подсчет денег - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
Подсчет денег
В первом случае проводка по начислению премии будет следующая (где Дт — дебет, Кт — кредит):
  • Дт 20 (23, 25, 26, 44…) Кт 70 — начислена премия за счет расходов по обычным видам деятельности.
В случаях, когда премия выплачивается за счет чистой прибыли, проводка будет другая:
  • Дт 91-2 Кт 70 — начислена премия за счет чистой прибыли.
"Счет 91 стоит упоминать в записях вне зависимости от того, направлена на выплату премии чистая прибыль прошлых лет или текущего года. Нельзя использовать счет 84 в отображении таких расходов. Это будут прочие расходы, влияющие на финансовый результат компании. Поэтому такие расходы необходимо отражать по дебету счета 91-2 (из Инструкции к плану счетов)", – объясняет Анастасия Антоненко, бухгалтер по расчету заработной платы.

Налогообложение

© Depositphotos / AncikainfotДевушка заполняет договор
Девушка заполняет договор - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / Ancikainfot
Девушка заполняет договор
Премия – это доход, а значит, она облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Но есть некоторые исключения, по которым подоходный налог платить не нужно. Два основных из них:
  1. 1
    премия выдается за научные, культурные и другие достижения, указанные в пункте 7 статьи 217 Налогового кодекса РФ (НК РФ);
  2. 2
    размер премии и других выплат в год на одного человека составляет менее 4000 рублей.
Также в общем порядке премии по итогам года облагаются страховыми взносами. Кроме того, с "13-й зарплаты" удерживают и алименты.
 
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