https://ria.ru/20211209/premiya-1763003625.html

Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году

Годовая премия к Новому году 2022: как рассчитывается, в каком размере и когда выплатят

Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году

Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:27

2021-12-09T18:27

2021-12-09T18:27

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке точно не будет лишней. Как рассчитывается размер годовой премии сотрудникам к Новому 2022 году и кому положены такие выплаты — в материале РИА Новости.Годовая премияКогда результаты проделанной за прошедший год работы соответствуют ожиданиям работодателя, сотрудники организации могут получить дополнительное вознаграждение в виде годовой премии или, как ее еще называют, "13-й зарплаты".Некоторые работодатели выплачивают годовую премию только тем сотрудникам, которые отработали текущий год полностью. Другие, напротив, стараются стимулировать новичков и рассчитывают премию за отработанные месяцы. Такая же практика применяется к увольняющимся работникам.Как сообщали РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, в прошлом, 2020 году, большинство россиян — 56 % — остались без новогодних премий. Только 9 % получили вознаграждение целиком, 6 % — его часть. Лучше всего дело с годовыми премиями обстояло в сфере добычи сырья (полную сумму получили 27 %) и госсекторе (18 %).Основание для начисления и порядок выплатыОснованием для начисления годовой премии служит тот или иной внутренний документ организации, чаще всего приказ. Порядок выплаты тоже устанавливается локальными нормативными актами. Как правило, речь идет о таких документах, как Положение об оплате труда или Положение о премировании.Положение о премированииПоложение о премировании – это внутренний документ организации, в котором прописываются все аспекты, касающиеся вознаграждений:Положение о премировании может быть оформлено как самостоятельный документ или в качестве дополнения к Положению об оплате труда. Разрабатывает его обычно специально созванная комиссия, отдел кадров или сам руководитель. Такой локальный нормативный акт должен включать в себя не только условия начисления и размер вознаграждения, но и отражать специфику деятельности организации.Приказ о выплате премииПриказ о выплате премии – это основание для начисления сотруднику денежных средств. Единая форма приказа не утверждена, поэтому при составлении такого документа стоит руководствоваться обычными правилами делопроизводства.Зачастую в организациях используют уже готовые бланки или составляют собственные.В приказе должны быть:Приказ о выплате премии может быть составлен на отдельного человека или на весь коллектив — на усмотрение руководства.Виды премиальных вознагражденийПремия по итогам года не зря называется "13-й заработной платой": такая выплата нередко равняется месячному окладу сотрудника.Но жесткого правила нет, и наряду с таким расчетом применяют и другие. Размер премии в итоге напрямую зависит от порядка, прописанного и установленного в Положении о премировании компании. Организации могут начислять вознаграждения в различных вариантах:Кроме того, как премию можно рассматривать выплаты за KPI (от англ. Key Performance Indicators — "ключевые показатели эффективности"), когда в зависимости от достижения поставленных целей в определенный период — месяц, квартал, год — работнику начисляют дополнительные средства. Регламентируют это также локальные нормативные акты компании.Когда выплачиваютСроки выплаты зарплат и премий установлены новой редакцией статьи 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Согласно ей сотрудники должны получить вознаграждение в течение 15 дней после того, как оно начислено. Дата начисления премии определяется работодателем, это может быть:Пояснения к новой редакции ст. 136 ТК РФ были размещены на официальном сайте Министерства труда. В них сказано, что работодатель может самостоятельно выбрать срок выплат и закрепить это решение в коллективном договоре, Положении о премировании или приказе. Трудовое законодательство в таком случае не будет нарушено.Однако если работодатель пропустил срок выплаты —15 дней после начисления — ему грозит административный штраф. Пожаловаться работники могут в трудовую инспекцию.Бухгалтерский учет годовых премийБухгалтерский учет годовых премий зависит от того, когда их выплачивают по внутренним документам организации (например, согласно Положению о премировании).Премиальное вознаграждение по итогам года в организациях отражается в бухучете в составе:В первом случае проводка по начислению премии будет следующая (где Дт — дебет, Кт — кредит):В случаях, когда премия выплачивается за счет чистой прибыли, проводка будет другая:"Счет 91 стоит упоминать в записях вне зависимости от того, направлена на выплату премии чистая прибыль прошлых лет или текущего года. Нельзя использовать счет 84 в отображении таких расходов. Это будут прочие расходы, влияющие на финансовый результат компании. Поэтому такие расходы необходимо отражать по дебету счета 91-2 (из Инструкции к плану счетов)", – объясняет Анастасия Антоненко, бухгалтер по расчету заработной платы.НалогообложениеПремия – это доход, а значит, она облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).Но есть некоторые исключения, по которым подоходный налог платить не нужно. Два основных из них:Также в общем порядке премии по итогам года облагаются страховыми взносами. Кроме того, с "13-й зарплаты" удерживают и алименты.

https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html

https://ria.ru/20201224/zarplata-1590667215.html

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экономика, общество, работа, headhunter, россия