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Годовая премия: как рассчитывается, кому положены выплаты и в каком размере
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18:00 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/premiya-1763003625.html
Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году
Годовая премия: как рассчитывается, кому положены выплаты и в каком размере
Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году
Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:00
2024-12-17T18:00
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке точно не будет лишней. Расчет размера суммы премии по итогам года, каким сотрудникам положено вознаграждение, могут ли получить выплату уволившиеся работники, — в материале РИА Новости.Годовая премияКогда результаты проделанной за прошедший год работы соответствуют ожиданиям работодателя, сотрудники организации могут получить дополнительное вознаграждение в виде годовой премии или, как ее еще называют, "13-й зарплаты".Кому положенаНекоторые работодатели выплачивают годовую премию только тем сотрудникам, которые отработали текущий год полностью. Другие, напротив, стараются стимулировать новичков и рассчитывают премию за отработанные месяцы. Такая же практика применяется к увольняющимся работникам.Виды годовых премийПремия по итогам года не зря называется "13-й заработной платой": такая выплата нередко равняется месячному окладу сотрудника.Но жесткого правила нет, и наряду с этим расчетом применяют и другие. Размер премии в итоге напрямую зависит от порядка, прописанного и установленного в Положении о премировании компании. Организации могут начислять вознаграждения в различных вариантах:Кроме того, как премию можно рассматривать выплаты за KPI (от англ. Key Performance Indicators - "ключевые показатели эффективности"), когда в зависимости от достижения поставленных целей в определенный период - месяц, квартал, год - работнику начисляют дополнительные средства. Регламентируют это также локальные нормативные акты компании.Условия и правила начисленияПорядок начисления годовых премий должен быть детально проработан и регламентирован, включая и условия их начисления. Для этого в организации должен существовать локальный нормативный акт “Положение о премировании”. Он может быть как в виде самостоятельного документа, так и в качестве приложения к Положению об оплате труда.Система премирования должна быть понятной каждому сотруднику организации, а все ее условия, размеры премий, периодичность выплаты и источники финансирования отражены в Положении о премировании. Форма законодательно не утверждена, каждое предприятие разрабатывает его самостоятельно с учетом уставной деятельности.Когда выплачивают годовую премиюСроки выплаты зарплат и премий установлены новой редакцией статьи 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Согласно ей сотрудники должны получить вознаграждение в течение 15 дней после того, как оно начислено. Дата начисления премии определяется работодателем, это может быть:Пояснения к новой редакции ст. 136 ТК РФ были размещены на официальном сайте Министерства труда. В них сказано, что работодатель может самостоятельно выбрать срок выплат и закрепить это решение в коллективном договоре, Положении о премировании или приказе. Трудовое законодательство в таком случае не будет нарушено.Однако если работодатель пропустил срок выплаты -15 дней после начисления - ему грозит административный штраф. Пожаловаться работники могут в трудовую инспекцию.Выплачивают ли премию после увольненияТрудовые споры по этому вопросу неоднозначны. Есть два мнения законодателей:Большинство юристов склоняются к тому, что премия по итогам работы, если все условия ее начисления выполнены, все же должна выплачиваться уволившемуся сотруднику.Налогообложение премийПремия - это доход, а значит, она облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).Но есть некоторые исключения, по которым подоходный налог платить не нужно. Два основных из них:Также в общем порядке премии по итогам года облагаются страховыми взносами. Кроме того, с "13-й зарплаты" удерживают и алименты.Правовые аспекты годовых премийОснованием для начисления годовой премии служит тот или иной внутренний документ организации, чаще всего приказ. Порядок выплаты тоже устанавливается локальными нормативными актами. Как правило, речь идет о таких документах, как Положение об оплате труда или Положение о премировании.Положение о премировании - внутренний документ организации, в котором прописываются все аспекты, касающиеся вознаграждений:Приказ о выплате премии - это основание для начисления сотруднику денежных средств. Единая форма приказа не утверждена, поэтому при составлении такого документа стоит руководствоваться обычными правилами делопроизводства.Зачастую в организациях используют уже готовые бланки или составляют собственные.В приказе должны быть:Приказ о выплате премии может быть составлен на отдельного человека или на весь коллектив - на усмотрение руководства.Положение о премировании может быть оформлено как самостоятельный документ или в качестве дополнения к Положению об оплате труда. Разрабатывает его обычно специально созванная комиссия, отдел кадров или сам руководитель. Такой локальный нормативный акт должен включать в себя не только условия начисления и размер вознаграждения, но и отражать специфику деятельности организации.Мнение экспертаВажно вести правильный бухгалтерский учет премий. Он зависит от того, когда их выплачивают по внутренним документам организации (например, согласно Положению о премировании).Премиальное вознаграждение по итогам года в организациях отражается в бухучете в составе:В первом случае проводка по начислению премии будет следующая (где Дт - дебет, Кт - кредит):Дт 20 (23, 25, 26, 44…) Кт 70 - начислена премия за счет расходов по обычным видам деятельности.В случаях, когда премия выплачивается за счет чистой прибыли, проводка будет другая:Дт 91-2 Кт 70 - начислена премия за счет чистой прибыли."Счет 91 стоит упоминать в записях вне зависимости от того, направлена на выплату премии чистая прибыль прошлых лет или текущего года. Нельзя использовать счет 84 в отображении таких расходов. Это будут прочие расходы, влияющие на финансовый результат компании. Поэтому такие расходы необходимо отражать по дебету счета 91-2 (из Инструкции к плану счетов)", - объясняет Анастасия Антоненко, бухгалтер по расчету заработной платы.
https://ria.ru/20241210/otpusk-1594173113.html
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экономика, общество, работа, headhunter, россия
Экономика, Общество, Работа, HeadHunter, Россия

Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году

© iStock.com / fizkesГодовая премия
Годовая премия - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© iStock.com / fizkes
Годовая премия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Практически каждый работник в декабре задается вопросом, будет ли у него годовая премия. Ведь впереди праздники и каникулы, и дополнительная сумма в кошельке точно не будет лишней. Расчет размера суммы премии по итогам года, каким сотрудникам положено вознаграждение, могут ли получить выплату уволившиеся работники, — в материале РИА Новости.
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10 декабря, 13:49

Годовая премия

Когда результаты проделанной за прошедший год работы соответствуют ожиданиям работодателя, сотрудники организации могут получить дополнительное вознаграждение в виде годовой премии или, как ее еще называют, "13-й зарплаты".

Кому положена

Некоторые работодатели выплачивают годовую премию только тем сотрудникам, которые отработали текущий год полностью. Другие, напротив, стараются стимулировать новичков и рассчитывают премию за отработанные месяцы. Такая же практика применяется к увольняющимся работникам.

Виды годовых премий

Премия по итогам года не зря называется "13-й заработной платой": такая выплата нередко равняется месячному окладу сотрудника.
Но жесткого правила нет, и наряду с этим расчетом применяют и другие. Размер премии в итоге напрямую зависит от порядка, прописанного и установленного в Положении о премировании компании. Организации могут начислять вознаграждения в различных вариантах:
  • премия представляет собой фиксированную сумму, одинаковую для всех в коллективе;
  • выплата с учетом коэффициента в зависимости от стажа или позиции сотрудника (рядовой сотрудник, линейный менеджмент, топ-менеджмент);
  • определенный процент от оклада.
Кроме того, как премию можно рассматривать выплаты за KPI (от англ. Key Performance Indicators - "ключевые показатели эффективности"), когда в зависимости от достижения поставленных целей в определенный период - месяц, квартал, год - работнику начисляют дополнительные средства. Регламентируют это также локальные нормативные акты компании.
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Условия и правила начисления

Порядок начисления годовых премий должен быть детально проработан и регламентирован, включая и условия их начисления. Для этого в организации должен существовать локальный нормативный акт “Положение о премировании”. Он может быть как в виде самостоятельного документа, так и в качестве приложения к Положению об оплате труда.
Система премирования должна быть понятной каждому сотруднику организации, а все ее условия, размеры премий, периодичность выплаты и источники финансирования отражены в Положении о премировании. Форма законодательно не утверждена, каждое предприятие разрабатывает его самостоятельно с учетом уставной деятельности.

Когда выплачивают годовую премию

Сроки выплаты зарплат и премий установлены новой редакцией статьи 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Согласно ей сотрудники должны получить вознаграждение в течение 15 дней после того, как оно начислено. Дата начисления премии определяется работодателем, это может быть:
  • день после сдачи годовой отчетности;
  • день после принятия внутренней отчетности руководителем;
  • последний рабочий или календарный день года.
© iStock.com / nd3000Команда в офисе
Команда в офисе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© iStock.com / nd3000
Команда в офисе
Пояснения к новой редакции ст. 136 ТК РФ были размещены на официальном сайте Министерства труда. В них сказано, что работодатель может самостоятельно выбрать срок выплат и закрепить это решение в коллективном договоре, Положении о премировании или приказе. Трудовое законодательство в таком случае не будет нарушено.
Однако если работодатель пропустил срок выплаты -15 дней после начисления - ему грозит административный штраф. Пожаловаться работники могут в трудовую инспекцию.

Выплачивают ли премию после увольнения

Трудовые споры по этому вопросу неоднозначны. Есть два мнения законодателей:
  • Прекращение трудовых отношений не лишает работника права на получение стимулирующих выплат. Если показатели, установленные условиями премирования, выполнены, работодатель обязан выплатить годовую премию, даже если эти показатели стали известны после увольнения сотрудника. Стимулирующие выплаты - часть заработной платы работников (ч. 1 ст. 129 ТК РФ), которая устанавливается трудовым договором (ч. 1 ст. 135 ТК РФ).
  • В то же время Минтруд в своем письме от 14.03.2018 N 14-1/ООГ-1874 объясняет, что если премия начислена сотруднику приказом о премировании, принятым до его увольнения, то она должна быть выплачена. Если же приказ о премировании был издан после его увольнения, - работодатель не обязан включать бывшего сотрудника в приказ.
Большинство юристов склоняются к тому, что премия по итогам работы, если все условия ее начисления выполнены, все же должна выплачиваться уволившемуся сотруднику.
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Налогообложение премий

Премия - это доход, а значит, она облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Но есть некоторые исключения, по которым подоходный налог платить не нужно. Два основных из них:
  • премия выдается за научные, культурные и другие достижения, указанные в пункте 7 статьи 217 Налогового кодекса РФ (НК РФ);
  • размер премии и других выплат в год на одного человека составляет менее 4000 рублей.
Также в общем порядке премии по итогам года облагаются страховыми взносами. Кроме того, с "13-й зарплаты" удерживают и алименты.

Правовые аспекты годовых премий

Основанием для начисления годовой премии служит тот или иной внутренний документ организации, чаще всего приказ. Порядок выплаты тоже устанавливается локальными нормативными актами. Как правило, речь идет о таких документах, как Положение об оплате труда или Положение о премировании.
Положение о премировании - внутренний документ организации, в котором прописываются все аспекты, касающиеся вознаграждений:
  • должности, на которых полагается премия;
  • условия, от выполнения которых зависит премия;
  • размер премий;
  • основания, по которым может быть снижена премия (например, опоздание на работу или убыток, причиненный по вине сотрудника);
  • источники финансирования (фонды оплаты труда).
© iStock.com / ljubaphotoМужчина подписывает документы в офисе
Мужчина подписывает документы в офисе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© iStock.com / ljubaphoto
Мужчина подписывает документы в офисе
Приказ о выплате премии - это основание для начисления сотруднику денежных средств. Единая форма приказа не утверждена, поэтому при составлении такого документа стоит руководствоваться обычными правилами делопроизводства.
Зачастую в организациях используют уже готовые бланки или составляют собственные.
В приказе должны быть:
  • Ф. И. О. и должность премируемого;
  • дата составления документа;
  • номер приказа;
  • причина выплаты премии (на основании условий, указанных в Положении о премировании);
  • фонд, из которого берутся деньги для выплаты премии;
  • виза ознакомления для сотрудника;
  • подпись руководителя компании.
Приказ о выплате премии может быть составлен на отдельного человека или на весь коллектив - на усмотрение руководства.
Положение о премировании может быть оформлено как самостоятельный документ или в качестве дополнения к Положению об оплате труда. Разрабатывает его обычно специально созванная комиссия, отдел кадров или сам руководитель. Такой локальный нормативный акт должен включать в себя не только условия начисления и размер вознаграждения, но и отражать специфику деятельности организации.
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Мнение эксперта

Важно вести правильный бухгалтерский учет премий. Он зависит от того, когда их выплачивают по внутренним документам организации (например, согласно Положению о премировании).
Премиальное вознаграждение по итогам года в организациях отражается в бухучете в составе:
  • расходов по обычным видам деятельности;
  • чистой прибыли.
В первом случае проводка по начислению премии будет следующая (где Дт - дебет, Кт - кредит):
Дт 20 (23, 25, 26, 44…) Кт 70 - начислена премия за счет расходов по обычным видам деятельности.
В случаях, когда премия выплачивается за счет чистой прибыли, проводка будет другая:
Дт 91-2 Кт 70 - начислена премия за счет чистой прибыли.
"Счет 91 стоит упоминать в записях вне зависимости от того, направлена на выплату премии чистая прибыль прошлых лет или текущего года. Нельзя использовать счет 84 в отображении таких расходов. Это будут прочие расходы, влияющие на финансовый результат компании. Поэтому такие расходы необходимо отражать по дебету счета 91-2 (из Инструкции к плану счетов)", - объясняет Анастасия Антоненко, бухгалтер по расчету заработной платы.
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