https://ria.ru/20201225/zapret-1590873186.html

Совфед одобрил закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

Совфед одобрил закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

Совет Федерации одобрил в пятницу на поседением в осенней сессии заседании закон о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации в России РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:03

2020-12-25T11:03

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совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на поседением в осенней сессии заседании закон о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации в России - из иностранных источников, а также анонимно и иноагентами.Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия закон запрещает финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.В частности, вводится запрет на получение средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и "анонимных жертвователей".Под анонимным жертвователем понимаются физлица, которые не указали в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указало недостоверные сведения; либо юрлицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения.Запрет финансировать публичные акции в РФ будет распространяться и на физлиц и НКО, получивших статус иноагентов.Закон поступает на подпись президенту РФ.Также закон уточняет, что в уведомлении о проведении публичного мероприятия должны быть указаны реквизиты банковского счета организатора мероприятия, используемого для сбора денежных средств, если предполагаемое количество участников будет превышать 500 человек. Все средства на организацию такой акции должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении и открытый в российском банке.По итогам проведения публичного мероприятия, организатор должен отчитаться в орган местного самоуправления, который выдал разрешение на проведение акции, а также о средствах и имуществе, потраченных на нее. Со своей стороны, орган МСУ этот отчет должен направить также в МВД.

https://ria.ru/20201225/inoagent-1590870773.html

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совет федерации рф, общество