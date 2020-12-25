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Совфед одобрил закон о создании единого регулятора азартных игр
Совфед одобрил закон о создании единого регулятора азартных игр
Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о создании публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ), которой перейдут функции... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:20
2020-12-25T14:20
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
совет федерации рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о создании публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ), которой перейдут функции саморегулируемых организаций (СРО) в сфере азартных игр и другие полномочия.Документ предусматривает создание ЕРАИ в целях повышения эффективности контроля и надзора в области организации и проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России. Учредителем компании от имени РФ станет Росимущество. К ее функциям будет относиться, в том числе, перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам, и подготовка предложений о совершенствовании законодательства в этой сфере.ЕРАИ будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС) для мониторинга и выявления организаторов незаконных азартных игр, в том числе в интернете, и направлять налоговикам сведения о них. А в целях контроля за организацией и проведением азартных игр единый регулятор должен будет создать информационную систему, к которой обязаны подключиться все организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. У тех, кто этого не сделает, в судебном порядке будут аннулированы лицензии.Эта система, согласно закону, будет содержать информацию о принятых и возвращенных несыгравших ставках, рассчитанных, выплаченных и невыплаченных выигрышах, об осуществлении кассовых операций, о форме расчетов с участниками азартных игр, о переводе денежных средств. А процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор и тотализаторов должны будут иметь технические средства связи, позволяющие в режиме реального времени передавать соответствующую информацию в систему.Компенсационный фонд, сформированный за счет взносов организаторов азартных игр в целях обеспечения их обязательств, также будет формироваться теперь ЕРАИ, а не СРО. При этом требования к размерам такого фонда и взносов в него не меняются, но изменяется база расчета целевых отчислений организаторов азартных игр. Сейчас она определяется как разница между суммой ставок и суммой выплаченных выигрышей, а целевые отчисления составляют 5% от базы. Закон определяет в качестве базы выручку, полученную букмекерской конторой в течение квартала от приема ставок, при этом размер целевых отчислений составит 1,5% от базы.Помимо этого, предполагается создание единого центра учета (ЕЦУ) переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. Такую деятельность сможет осуществлять лишь кредитная организация, в том числе небанковская, назначаемой президентом РФ по согласованию с правительством, которая заключила договор с организаторами азартных игр. ЕЦУ будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных в букмекерской конторе пари на спортивные события и направлять их и информацию о сделанных ставках в ЕРАИ.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать через 270 дней после этого.
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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Совфед одобрил закон о создании единого регулятора азартных игр

14:20 25.12.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о создании публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ), которой перейдут функции саморегулируемых организаций (СРО) в сфере азартных игр и другие полномочия.
Документ предусматривает создание ЕРАИ в целях повышения эффективности контроля и надзора в области организации и проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России. Учредителем компании от имени РФ станет Росимущество. К ее функциям будет относиться, в том числе, перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам, и подготовка предложений о совершенствовании законодательства в этой сфере.
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ЕРАИ будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС) для мониторинга и выявления организаторов незаконных азартных игр, в том числе в интернете, и направлять налоговикам сведения о них. А в целях контроля за организацией и проведением азартных игр единый регулятор должен будет создать информационную систему, к которой обязаны подключиться все организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. У тех, кто этого не сделает, в судебном порядке будут аннулированы лицензии.
Эта система, согласно закону, будет содержать информацию о принятых и возвращенных несыгравших ставках, рассчитанных, выплаченных и невыплаченных выигрышах, об осуществлении кассовых операций, о форме расчетов с участниками азартных игр, о переводе денежных средств. А процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор и тотализаторов должны будут иметь технические средства связи, позволяющие в режиме реального времени передавать соответствующую информацию в систему.
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Компенсационный фонд, сформированный за счет взносов организаторов азартных игр в целях обеспечения их обязательств, также будет формироваться теперь ЕРАИ, а не СРО. При этом требования к размерам такого фонда и взносов в него не меняются, но изменяется база расчета целевых отчислений организаторов азартных игр. Сейчас она определяется как разница между суммой ставок и суммой выплаченных выигрышей, а целевые отчисления составляют 5% от базы. Закон определяет в качестве базы выручку, полученную букмекерской конторой в течение квартала от приема ставок, при этом размер целевых отчислений составит 1,5% от базы.
Помимо этого, предполагается создание единого центра учета (ЕЦУ) переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. Такую деятельность сможет осуществлять лишь кредитная организация, в том числе небанковская, назначаемой президентом РФ по согласованию с правительством, которая заключила договор с организаторами азартных игр. ЕЦУ будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных в букмекерской конторе пари на спортивные события и направлять их и информацию о сделанных ставках в ЕРАИ.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать через 270 дней после этого.
 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Совет Федерации РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
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