https://ria.ru/20201225/zakon-1590920405.html

Совфед одобрил закон о создании единого регулятора азартных игр

Совфед одобрил закон о создании единого регулятора азартных игр

Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о создании публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ), которой перейдут функции... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:20

2020-12-25T14:20

2020-12-25T14:20

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

совет федерации рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о создании публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ), которой перейдут функции саморегулируемых организаций (СРО) в сфере азартных игр и другие полномочия.Документ предусматривает создание ЕРАИ в целях повышения эффективности контроля и надзора в области организации и проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России. Учредителем компании от имени РФ станет Росимущество. К ее функциям будет относиться, в том числе, перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам, и подготовка предложений о совершенствовании законодательства в этой сфере.ЕРАИ будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС) для мониторинга и выявления организаторов незаконных азартных игр, в том числе в интернете, и направлять налоговикам сведения о них. А в целях контроля за организацией и проведением азартных игр единый регулятор должен будет создать информационную систему, к которой обязаны подключиться все организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. У тех, кто этого не сделает, в судебном порядке будут аннулированы лицензии.Эта система, согласно закону, будет содержать информацию о принятых и возвращенных несыгравших ставках, рассчитанных, выплаченных и невыплаченных выигрышах, об осуществлении кассовых операций, о форме расчетов с участниками азартных игр, о переводе денежных средств. А процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор и тотализаторов должны будут иметь технические средства связи, позволяющие в режиме реального времени передавать соответствующую информацию в систему.Компенсационный фонд, сформированный за счет взносов организаторов азартных игр в целях обеспечения их обязательств, также будет формироваться теперь ЕРАИ, а не СРО. При этом требования к размерам такого фонда и взносов в него не меняются, но изменяется база расчета целевых отчислений организаторов азартных игр. Сейчас она определяется как разница между суммой ставок и суммой выплаченных выигрышей, а целевые отчисления составляют 5% от базы. Закон определяет в качестве базы выручку, полученную букмекерской конторой в течение квартала от приема ставок, при этом размер целевых отчислений составит 1,5% от базы.Помимо этого, предполагается создание единого центра учета (ЕЦУ) переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. Такую деятельность сможет осуществлять лишь кредитная организация, в том числе небанковская, назначаемой президентом РФ по согласованию с правительством, которая заключила договор с организаторами азартных игр. ЕЦУ будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных в букмекерской конторе пари на спортивные события и направлять их и информацию о сделанных ставках в ЕРАИ.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать через 270 дней после этого.

https://ria.ru/20200720/1574604082.html

https://ria.ru/20201001/kazino-1578052673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика