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ПФР перечислил новогодние выплаты на 13,5 миллиона детей до восьми лет
ПФР перечислил новогодние выплаты на 13,5 миллиона детей до восьми лет
Родители 13,5 миллионов детей до восьми лет получили новогодние выплаты, большинству они были направлены автоматически, без заявлений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:16
2020-12-25T11:16
2020-12-25T15:11
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пенсионный фонд рф
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общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Родители 13,5 миллионов детей до восьми лет получили новогодние выплаты, большинству они были направлены автоматически, без заявлений, сообщила пресс-служба ПФР."Спустя неделю после объявления единовременной выплаты пять тысяч рублей средства по указу президента получили родители 13,5 миллиона детей до восьми лет. Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации. Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 миллионов детей", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201215/obschestvo-1589352207.html
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