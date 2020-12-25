Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/vyplaty-1590843010.html
Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих
Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих
Около двадцати процентов малоимущих в России в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, говорится в материалах Счетной палаты (СП) по итогам анализа этого РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T02:04
2020-12-25T02:04
россия
счетная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_76afcf0503bbb8277ef590c5ced049d2.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около двадцати процентов малоимущих в России в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, говорится в материалах Счетной палаты (СП) по итогам анализа этого вопроса.Контрольное ведомство пришло к выводу, что меры социальной поддержки недостаточно нацелены на малоимущих.В ведомстве дали рекомендацию Министерству труда проанализировать и систематизировать имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения.При этом в Счетной палате отметили, что меры правительства, направленные на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, привели к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта (п.п.).Представители ведомства подчеркнули, что росту среднедушевых доходов населения, реальных располагаемых доходов и снижению бедности способствуют дополнительные денежные выплаты малоимущим семьям с детьми до 3 лет и от 3 до 7 лет. Позитивно на ситуацию также влияют такие меры, как повышение размера пособий по безработице, социальные надбавки к пенсиям, увеличение зарплат бюджетников и надбавка классным руководителям.
https://ria.ru/20201222/nds-1590346697.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7cd5a842c756b47d798dc9ee6feaba22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, счетная палата рф, общество

Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих

02:04 25.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около двадцати процентов малоимущих в России в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, говорится в материалах Счетной палаты (СП) по итогам анализа этого вопроса.
Контрольное ведомство пришло к выводу, что меры социальной поддержки недостаточно нацелены на малоимущих.

"Так, с 2014 года по 2018 год около 20 процентов малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат", — говорится в сообщении.

В ведомстве дали рекомендацию Министерству труда проанализировать и систематизировать имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения.

"<...> Также (мы рекомендуем. — Прим. ред.) прорабатывать признаки получателей социальных пособий при разработке новых и модификации имеющихся мер, с тем чтобы их адресатами становились в первую очередь малоимущие", — отметила директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова.

При этом в Счетной палате отметили, что меры правительства, направленные на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, привели к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта (п.п.).
"При отсутствии выплаты ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты) среднедушевые доходы россиян в 2019 году были бы ниже фактически сложившегося уровня на 0,68%, а реальные располагаемые доходы – на 0,89 п.п.", — говорится в материалах.
Представители ведомства подчеркнули, что росту среднедушевых доходов населения, реальных располагаемых доходов и снижению бедности способствуют дополнительные денежные выплаты малоимущим семьям с детьми до 3 лет и от 3 до 7 лет. Позитивно на ситуацию также влияют такие меры, как повышение размера пособий по безработице, социальные надбавки к пенсиям, увеличение зарплат бюджетников и надбавка классным руководителям.
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 11:20
В Совфеде оценили идею освободить малоимущих от НДС на продукты
 
РоссияСчетная палата РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Красноярске задержали подозреваемого в жестком избиении женщины
08:06Открылся музейный семейный онлайн-фестиваль "Луч"
08:06Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году
08:05Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
08:04Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
Лента новостейМолния