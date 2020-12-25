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Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих
Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих
Около двадцати процентов малоимущих в России в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, говорится в материалах Счетной палаты (СП) по итогам анализа этого РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T02:04
2020-12-25T02:04
2020-12-25T02:04
россия
счетная палата рф
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около двадцати процентов малоимущих в России в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, говорится в материалах Счетной палаты (СП) по итогам анализа этого вопроса.Контрольное ведомство пришло к выводу, что меры социальной поддержки недостаточно нацелены на малоимущих.В ведомстве дали рекомендацию Министерству труда проанализировать и систематизировать имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения.При этом в Счетной палате отметили, что меры правительства, направленные на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, привели к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта (п.п.).Представители ведомства подчеркнули, что росту среднедушевых доходов населения, реальных располагаемых доходов и снижению бедности способствуют дополнительные денежные выплаты малоимущим семьям с детьми до 3 лет и от 3 до 7 лет. Позитивно на ситуацию также влияют такие меры, как повышение размера пособий по безработице, социальные надбавки к пенсиям, увеличение зарплат бюджетников и надбавка классным руководителям.
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россия, счетная палата рф, общество
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Около двадцати процентов малоимущих в России в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, говорится в материалах Счетной палаты
(СП) по итогам анализа этого вопроса.
Контрольное ведомство пришло к выводу, что меры социальной поддержки недостаточно нацелены на малоимущих.
"Так, с 2014 года по 2018 год около 20 процентов малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат", — говорится в сообщении.
В ведомстве дали рекомендацию Министерству труда
проанализировать и систематизировать имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения.
"<...> Также (мы рекомендуем. — Прим. ред.) прорабатывать признаки получателей социальных пособий при разработке новых и модификации имеющихся мер, с тем чтобы их адресатами становились в первую очередь малоимущие", — отметила директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова.
При этом в Счетной палате отметили, что меры правительства, направленные на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, привели к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта (п.п.).
"При отсутствии выплаты ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты) среднедушевые доходы россиян в 2019 году были бы ниже фактически сложившегося уровня на 0,68%, а реальные располагаемые доходы – на 0,89 п.п.", — говорится в материалах.
Представители ведомства подчеркнули, что росту среднедушевых доходов населения, реальных располагаемых доходов и снижению бедности способствуют дополнительные денежные выплаты малоимущим семьям с детьми до 3 лет и от 3 до 7 лет. Позитивно на ситуацию также влияют такие меры, как повышение размера пособий по безработице, социальные надбавки к пенсиям, увеличение зарплат бюджетников и надбавка классным руководителям.