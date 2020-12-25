https://ria.ru/20201225/vyplaty-1590843010.html

Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих

Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих

Около двадцати процентов малоимущих в России в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, говорится в материалах Счетной палаты (СП) по итогам анализа этого РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T02:04

2020-12-25T02:04

2020-12-25T02:04

россия

счетная палата рф

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около двадцати процентов малоимущих в России в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, говорится в материалах Счетной палаты (СП) по итогам анализа этого вопроса.Контрольное ведомство пришло к выводу, что меры социальной поддержки недостаточно нацелены на малоимущих.В ведомстве дали рекомендацию Министерству труда проанализировать и систематизировать имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения.При этом в Счетной палате отметили, что меры правительства, направленные на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, привели к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта (п.п.).Представители ведомства подчеркнули, что росту среднедушевых доходов населения, реальных располагаемых доходов и снижению бедности способствуют дополнительные денежные выплаты малоимущим семьям с детьми до 3 лет и от 3 до 7 лет. Позитивно на ситуацию также влияют такие меры, как повышение размера пособий по безработице, социальные надбавки к пенсиям, увеличение зарплат бюджетников и надбавка классным руководителям.

https://ria.ru/20201222/nds-1590346697.html

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россия, счетная палата рф, общество