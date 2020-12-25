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Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих
Министр обороны Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:01
2020-12-25T14:39
новый год—2021
сергей шойгу
безопасность
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих.По словам министра, такое решение принято потому, что уходящий год был трудным, не раз ставил Вооруженные силы перед лицом серьезных вызовов и испытывал на стойкость."Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. &lt;...&gt; Прошу оформить это решение установленным порядком", — поручил он.При этом глава Минобороны потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.
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сергей шойгу, безопасность, общество

Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих

12:01 25.12.2020 (обновлено: 14:39 25.12.2020)
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих.

"Взамен поработаем 26 декабря и 16 января", — сказал он.

По словам министра, такое решение принято потому, что уходящий год был трудным, не раз ставил Вооруженные силы перед лицом серьезных вызовов и испытывал на стойкость.
"Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. <...> Прошу оформить это решение установленным порядком", — поручил он.
При этом глава Минобороны потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.
 
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