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Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих

Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих

Министр обороны Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:01

2020-12-25T12:01

2020-12-25T14:39

новый год—2021

сергей шойгу

безопасность

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих.По словам министра, такое решение принято потому, что уходящий год был трудным, не раз ставил Вооруженные силы перед лицом серьезных вызовов и испытывал на стойкость."Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. <...> Прошу оформить это решение установленным порядком", — поручил он.При этом глава Минобороны потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, безопасность, общество