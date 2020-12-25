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В Новгородской области 31 декабря объявили выходным днем
В Новгородской области 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для руководителей органов исполнительной власти, аналогичное... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:56
2020-12-25T11:13
владимир путин
андрей никитин (политик)
политика
новый год—2021
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для руководителей органов исполнительной власти, аналогичное решение он рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, сообщает пресс-служба областной администрации.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Аналогичное решение глава региона рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций и индивидуальным предпринимателям.
https://ria.ru/20201224/dieta-1590709214.html
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владимир путин, андрей никитин (политик), политика, новгородская область

В Новгородской области 31 декабря объявили выходным днем

10:56 25.12.2020 (обновлено: 11:13 25.12.2020)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для руководителей органов исполнительной власти, аналогичное решение он рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, сообщает пресс-служба областной администрации.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
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"Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ "Об организации рабочего времени в декабре 2020 года". Документом установлено, что ближайшая суббота, 26 декабря 2020 года, будет для лиц, замещающих государственные должности в правительстве Новгородской области и должности руководителей в органах исполнительной власти Новгородской области, рабочим днем, а четверг 31 декабря 2020 года объявлен выходным", - говорится в сообщении.
Аналогичное решение глава региона рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций и индивидуальным предпринимателям.
 
Новый год—2021Владимир ПутинАндрей Никитин (политик)ПолитикаНовгородская область
 
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