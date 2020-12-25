https://ria.ru/20201225/vykhodnoy-1590872217.html

В Новгородской области 31 декабря объявили выходным днем

В Новгородской области 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для руководителей органов исполнительной власти, аналогичное... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:56

2020-12-25T10:56

2020-12-25T11:13

владимир путин

андрей никитин (политик)

политика

новый год—2021

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для руководителей органов исполнительной власти, аналогичное решение он рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, сообщает пресс-служба областной администрации.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.Аналогичное решение глава региона рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций и индивидуальным предпринимателям.

https://ria.ru/20201224/dieta-1590709214.html

новгородская область

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владимир путин, андрей никитин (политик), политика, новгородская область