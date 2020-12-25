https://ria.ru/20201225/vykhodnoy-1590846795.html

Эксперты посоветовали сделать выходной 31 декабря оплачиваемым

Эксперты посоветовали сделать выходной 31 декабря оплачиваемым

Выходной 31 декабря должен оплачиваться в регионах, которые объявят его праздничным днем, за ранее отработанный вместо него день можно предоставить отгул или... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T03:59

2020-12-25T03:59

2020-12-25T03:59

новый год—2021

госдума рф

единая россия

высшая школа экономики (вшэ)

сергей неверов

владимир путин

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Выходной 31 декабря должен оплачиваться в регионах, которые объявят его праздничным днем, за ранее отработанный вместо него день можно предоставить отгул или доплатить сотруднику, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным днем.По словам президента, принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя. Он также порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение. О решении сделать 31 декабря выходным, в частности, заявили Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург.Эксперт уточнил, что, если человек уже взял отпуск на последний день года, он не будет учитываться в днях отпуска. Если же этот день уже был отработан сотрудником ранее в этом году в выходной, у компаний есть возможность либо выплатить дополнительное вознаграждение, либо предоставить дополнительный выходной день в счет уже отработанного.По словам профессора Департамента теории права и межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ Марины Буяновой, поскольку вопрос о выходном 31 декабря решат субъекты, им же предстоит решить, как оплачивать работу в этот день - в двойном размере или компенсировать днем отдыха.По ее подсчетам, не менее 65 субъектов из 85 поддержали инициативу Неверова. При этом, уточняет эксперт, нужно внимательно ознакомиться с их документами, где указано, какие организации обязаны ввести выходной а кому это только рекомендовано."Соответственно, если 31 декабря будет объявлен выходным, то заработная плата работников не будет уменьшена. Если этот день будет рабочим, то работники обязаны явиться на работу. При этом продолжительность их рабочего дня будет сокращена на один час", - отмечает она.По словам Буяновой, если регион объявит 31 декабря выходным, а сотрудники уже отработали его, то оплата должна производиться как за работу в выходной, то есть в двойном размере, либо людям должен предоставляться выходной. Это стоит учитывать тем субъектам, которые наметили отработку на ближайшие выходные. У работодателей еще есть время ее отменить.

https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590595574.html

https://ria.ru/20201224/vykhodnoy-1590805570.html

https://ria.ru/20201224/nedelya-1590660642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, высшая школа экономики (вшэ), сергей неверов, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество