Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Вакцину "Спутник V", созданную Центром Гамалеи, уже получили более двухсот тысяч человек — в первую очередь врачи, учителя, соцработники. Прививочная кампания началась в регионах: туда отгрузили 330 тысяч доз, а в ближайшие месяцы отправят еще порядка трех миллионов. Есть надежда, что эпидемию COVID-19 удастся сдержать. Однако многих волнует, стоит ли вакцинироваться разработанным в сжатые сроки препаратом, как это скажется на здоровье и не лучше ли просто переболеть. Согласно исследованию ФОМ, только 42 процента россиян не исключают возможность привиться в ближайшее время. Ответы на самые часто задаваемые вопросы — в материале РИА Новости. Из чего состоит вакцина "Спутник V"?Из двух аденовирусов человека — ad 26 и ad 5 с измененным геномом. Обычные аденовирусы вызывают ОРВИ, воспаление миндалин и аденоидов. Чтобы сделать вакцину, у микроба отключают гены репликации — иными словами, кастрируют. Он все еще способен проникать в клетку, но не может размножаться. Теперь это идеальный безвредный носитель — вектор, способный доставить "посылку" точно по адресу.В качестве посылки выступает ген, несущий инструкцию о синтезе спайк-белка SARS-CoV-2. Его просто вставляют в геном "кастрированного" аденовируса. Вектор проникает в клетку и начинает синтезировать разнообразные белки, в том числе спайк. Организм реагирует на него, вырабатывая специфический иммунитет. Иммунные клетки разлагают вектор и удаляют его из организма.Есть ли в вакцине что-то опасное?Нет. Даже сами по себе аденовирусы вызывают несильные инфекционные воспаления. Кроме того, у них есть несколько преимуществ. Например, большой ДНК-геном — поэтому их несложно обезвредить, выключив пару генов. По этой же причине они не встраивают собственный геном в ДНК клетки-хозяина, соответственно, не вызывают там мутаций.В ней есть коронавирус?В аденовирусных векторах, из которых состоит вакцина, нет SARS-CoV-2. Там только один его ген — небольшая последовательность нуклеотидов, несущая инструкцию о синтезе спайк-белка — шипа на оболочке коронавируса. С его помощью вирус цепляется к клеточной мембране, попадает внутрь. Уже один этот белок, оказавшись в клетке человека, способен вызвать иммунную реакцию организма, но привести к болезни не может.Как делают прививку? Это больно?Делают укол в мышцу руки шприцем, как и с большинством вакцин. Место укола может немного поболеть, редко наблюдаются покраснение и зуд, но быстро проходят сами без специального лечения."Спутник V" вводят в два этапа. Сначала человек получает первую дозу с аденовирусным вектором серотипа 26. Через 21 день — вторую дозу на основе аденовируса пятого серотипа. Это сделано специально: если одна из доз сработала слабо, потому что в организме есть иммунитет к этому типу аденовируса, то вторая практически гарантированно обеспечит защиту. Двухэтапная схема иммунизации (прайм-буст) хорошо известна в мире и считается очень эффективной.Какие побочные эффекты вызывает вакцина?В статье в журнале Lancet по результатам первой-второй стадии клинических испытаний ученые из Центра Гамалеи назвали следующие самые частые побочные эффекты: боль в месте укола, повышение температуры, головная боль, утомляемость, мышечные и суставные боли. Температура повышалась до 37-38,4 градуса, максимум — до 38,5-38,9 градуса.Испытания первой-второй стадии проводили на 120 здоровых людях в возрасте 18-60 лет. Все побочные эффекты у них были слабо выражены, никаких серьезных проблем не отмечали. Результаты подтвердили безопасность вакцины на основе аденовирусных векторов человека и дали основания для регистрации ее в России. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания, которые охватывают почти 40 тысяч добровольцев.В памятке вакцинированных Гам-КОВИД-Вак-2020 ("Спутник V" — торговое название препарата) сказано, что у 5,7 процента людей наблюдается повышение температуры, озноб, головная боль, ломота в теле. Слабость и недомогание, тошнота — у десяти процентов. Могут быть боль и зуд в месте укола, а также заложенность носа и боль в горле. Это индивидуальные реакции, которые проходят через один, максимум три дня.Можно ли прививаться переболевшим COVID-19?Как действует вакцина на переболевших, неизвестно — такие исследования не проводились. Здравый смысл подсказывает: после коронавирусной инфекции должен формироваться естественный иммунитет. Как долго он держится, неясно. Но, учитывая пусть и редкие случаи повторного заражения, — возможно, месяцы, полгода. Значит, на это время с вакциной нужно подождать. У тех, кто переболел весной, иммунитет уже может ослабнуть.Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, слова которой приводят СМИ, сообщила: переболевшие не подлежат вакцинации. О перенесенном заболевании свидетельствует повышенный уровень антител класса G в крови. Этот анализ можно сдать самостоятельно в поликлинике по ОМС или платно, прежде чем идти на прививку.Надо ли носить маску после вакцинирования?Обязательно. Иммунитет полностью формируется через три недели после второй дозы вакцины (42-й день после первого укола). В этот период человек еще не окончательно защищен, поэтому необходимо соблюдать все меры профилактики. Кроме того, масочный режим действует на территории России с конца октября и его никто не отменял. Маску в местах массового скопления людей необходимо носить всем, независимо от того, привился человек от COVID-19 или нет.В СМИ пишут о заболевших COVID-19 после вакцинации.Такие случаи возможны, и здесь важно понимать, что причина, а что следствие. В вакцине от Гамалеи нет возбудителя COVID-19, поэтому она не может вызвать болезнь. Если человек заболел после прививки, значит, в момент вакцинации уже был инфицирован, но из-за отсутствия симптомов не знал об этом. Если инфицирование произошло незадолго или в день вакцинации, то проведенные до этого тесты на присутствие коронавируса и антител к нему могут быть отрицательными.Заболевание COVID-19 после первой прививки — совпадение, следствие того, что человек был инфицирован или же подхватил вирус сразу после вакцинирования. Это не так уж невероятно, учитывая высокую заболеваемость в зимние месяцы.Эффективность вакцины "Спутник V" — 91,4 процента, говорится на официальном сайте. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в передаче на YouTube-канале "Соловьев LIVE" сообщил о 96-процентной эффективности. Вероятность заболеть — четыре процента. По словам ученого, у тех, кто из-за физиологических особенностей попал в эти четыре процента, болезнь пройдет в гораздо более мягкой форме: в виде насморка, кашля, возможно с небольшой температурой. Но в легкие возбудитель не опустится.Не лучше ли вместо прививки переболеть COVID-19?Решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить риски для здоровья: с прививкой они ниже, чем с COVID-19. К тому же есть данные, что более сильный иммунитет формируется как раз после вакцины. Согласно моделям, у 22 процентов населения планеты есть минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяжелой формы COVID-19. Но и легкая форма — удар по организму. У некоторых переболевших отмечается длинный "ковидный хвост" — нежелательные последствия. Не исследованы долгосрочные эффекты перенесенного заболевания. Стоит учесть и потерю трудоспособности минимум на две недели, затраты на лекарства. А главное — повышенную вероятность заразить членов семьи, особенно пожилых.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Вакцину "Спутник V", созданную Центром Гамалеи, уже получили более двухсот тысяч человек — в первую очередь врачи, учителя, соцработники. Прививочная кампания началась в регионах: туда отгрузили 330 тысяч доз, а в ближайшие месяцы отправят еще порядка трех миллионов. Есть надежда, что эпидемию COVID-19 удастся сдержать. Однако многих волнует, стоит ли вакцинироваться разработанным в сжатые сроки препаратом, как это скажется на здоровье и не лучше ли просто переболеть. Согласно исследованию ФОМ, только 42 процента россиян не исключают возможность привиться в ближайшее время. Ответы на самые часто задаваемые вопросы — в материале РИА Новости.
Из чего состоит вакцина "Спутник V"?
Из двух аденовирусов человека — ad 26 и ad 5 с измененным геномом. Обычные аденовирусы вызывают ОРВИ, воспаление миндалин и аденоидов. Чтобы сделать вакцину, у микроба отключают гены репликации — иными словами, кастрируют. Он все еще способен проникать в клетку, но не может размножаться. Теперь это идеальный безвредный носитель — вектор, способный доставить "посылку" точно по адресу.
В качестве посылки выступает ген, несущий инструкцию о синтезе спайк-белка SARS-CoV-2. Его просто вставляют в геном "кастрированного" аденовируса. Вектор проникает в клетку и начинает синтезировать разнообразные белки, в том числе спайк. Организм реагирует на него, вырабатывая специфический иммунитет. Иммунные клетки разлагают вектор и удаляют его из организма.
Есть ли в вакцине что-то опасное?
Нет. Даже сами по себе аденовирусы вызывают несильные инфекционные воспаления. Кроме того, у них есть несколько преимуществ. Например, большой ДНК-геном — поэтому их несложно обезвредить, выключив пару генов. По этой же причине они не встраивают собственный геном в ДНК клетки-хозяина, соответственно, не вызывают там мутаций.
В аденовирусных векторах, из которых состоит вакцина, нет SARS-CoV-2. Там только один его ген — небольшая последовательность нуклеотидов, несущая инструкцию о синтезе спайк-белка — шипа на оболочке коронавируса. С его помощью вирус цепляется к клеточной мембране, попадает внутрь. Уже один этот белок, оказавшись в клетке человека, способен вызвать иммунную реакцию организма, но привести к болезни не может.
Делают укол в мышцу руки шприцем, как и с большинством вакцин. Место укола может немного поболеть, редко наблюдаются покраснение и зуд, но быстро проходят сами без специального лечения.
"Спутник V" вводят в два этапа. Сначала человек получает первую дозу с аденовирусным вектором серотипа 26. Через 21 день — вторую дозу на основе аденовируса пятого серотипа. Это сделано специально: если одна из доз сработала слабо, потому что в организме есть иммунитет к этому типу аденовируса, то вторая практически гарантированно обеспечит защиту. Двухэтапная схема иммунизации (прайм-буст) хорошо известна в мире и считается очень эффективной.
Медицинская сестра вводит вакцину "Гам-КОВИД-Вак" медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники № 2 в Новосибирске. Новосибирская область получила первую партию вакцины и начала вакцинацию медиков от коронавируса.
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Медицинская сестра вводит вакцину "Гам-КОВИД-Вак" медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники № 2 в Новосибирске. Новосибирская область получила первую партию вакцины и начала вакцинацию медиков от коронавируса.
Медицинская сестра вводит вакцину "Гам-КОВИД-Вак" медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники № 2 в Новосибирске. Новосибирская область получила первую партию вакцины и начала вакцинацию медиков от коронавируса.
В статье в журнале Lancet по результатам первой-второй стадии клинических испытаний ученые из Центра Гамалеи назвали следующие самые частые побочные эффекты: боль в месте укола, повышение температуры, головная боль, утомляемость, мышечные и суставные боли. Температура повышалась до 37-38,4 градуса, максимум — до 38,5-38,9 градуса.
Испытания первой-второй стадии проводили на 120 здоровых людях в возрасте 18-60 лет. Все побочные эффекты у них были слабо выражены, никаких серьезных проблем не отмечали. Результаты подтвердили безопасность вакцины на основе аденовирусных векторов человека и дали основания для регистрации ее в России. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания, которые охватывают почти 40 тысяч добровольцев.
В памятке вакцинированных Гам-КОВИД-Вак-2020 ("Спутник V" — торговое название препарата) сказано, что у 5,7 процента людей наблюдается повышение температуры, озноб, головная боль, ломота в теле. Слабость и недомогание, тошнота — у десяти процентов. Могут быть боль и зуд в месте укола, а также заложенность носа и боль в горле. Это индивидуальные реакции, которые проходят через один, максимум три дня.
Этапы испытания вакцины "Спутник V" Центра имени Гамалеи на добровольцах
Можно ли прививаться переболевшим COVID-19?
Как действует вакцина на переболевших, неизвестно — такие исследования не проводились. Здравый смысл подсказывает: после коронавирусной инфекции должен формироваться естественный иммунитет. Как долго он держится, неясно. Но, учитывая пусть и редкие случаи повторного заражения, — возможно, месяцы, полгода. Значит, на это время с вакциной нужно подождать. У тех, кто переболел весной, иммунитет уже может ослабнуть.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, слова которой приводят СМИ, сообщила: переболевшие не подлежат вакцинации. О перенесенном заболевании свидетельствует повышенный уровень антител класса G в крови. Этот анализ можно сдать самостоятельно в поликлинике по ОМС или платно, прежде чем идти на прививку.
Обязательно. Иммунитет полностью формируется через три недели после второй дозы вакцины (42-й день после первого укола). В этот период человек еще не окончательно защищен, поэтому необходимо соблюдать все меры профилактики. Кроме того, масочный режим действует на территории России с конца октября и его никто не отменял. Маску в местах массового скопления людей необходимо носить всем, независимо от того, привился человек от COVID-19 или нет.
В СМИ пишут о заболевших COVID-19 после вакцинации.
Такие случаи возможны, и здесь важно понимать, что причина, а что следствие. В вакцине от Гамалеи нет возбудителя COVID-19, поэтому она не может вызвать болезнь. Если человек заболел после прививки, значит, в момент вакцинации уже был инфицирован, но из-за отсутствия симптомов не знал об этом.
Если инфицирование произошло незадолго или в день вакцинации, то проведенные до этого тесты на присутствие коронавируса и антител к нему могут быть отрицательными.
Заболевание COVID-19 после первой прививки — совпадение, следствие того, что человек был инфицирован или же подхватил вирус сразу после вакцинирования. Это не так уж невероятно, учитывая высокую заболеваемость в зимние месяцы.
Эффективность вакцины "Спутник V" — 91,4 процента, говорится на официальном сайте. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в передаче на YouTube-канале "Соловьев LIVE" сообщил о 96-процентной эффективности. Вероятность заболеть — четыре процента. По словам ученого, у тех, кто из-за физиологических особенностей попал в эти четыре процента, болезнь пройдет в гораздо более мягкой форме: в виде насморка, кашля, возможно с небольшой температурой. Но в легкие возбудитель не опустится.
Решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить риски для здоровья: с прививкой они ниже, чем с COVID-19. К тому же есть данные, что более сильный иммунитет формируется как раз после вакцины.
Согласно моделям, у 22 процентов населения планеты есть минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяжелой формы COVID-19. Но и легкая форма — удар по организму. У некоторых переболевших отмечается длинный "ковидный хвост" — нежелательные последствия. Не исследованы долгосрочные эффекты перенесенного заболевания. Стоит учесть и потерю трудоспособности минимум на две недели, затраты на лекарства. А главное — повышенную вероятность заразить членов семьи, особенно пожилых.
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