https://ria.ru/20201225/ubiystvo-1590812702.html

Ссылка для "Наполеона": к чему приговорили историка-расчленителя Соколова

Ссылка для "Наполеона": к чему приговорили историка-расчленителя Соколова

В пятницу в Санкт-Петербурге огласили приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в жестоком убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Осенью... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:00

2020-12-25T17:41

евгений понасенков

луна

санкт-петербургский государственный университет

франция

санкт-петербург

убийство

происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В пятницу в Санкт-Петербурге огласили приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в жестоком убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Осенью минувшего года тело девушки буквально по частям вылавливали из реки Мойки. Историк уверял, что действовал в состоянии аффекта и просил приговорить его к восьми годам. Прокурор же настаивал, что Соколов все тщательно спланировал и заслужил максимального наказания.Набитый рюкзакРано утром 9 ноября таксист Гарик Айвазян остановился на нечетной стороне набережной Мойки, чтобы немного отдохнуть. Припарковавшись, он услышал крик о помощи и увидел в воде пожилого человека. Тот объяснил, что случайно соскользнул вниз и попросил его вытащить. Рядом плавал плотно набитый рюкзак. Вскоре на набережную приехали спасатели, медики и полицейские. Пострадавшим оказался 63-летний доцент кафедры истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Пока им занимались врачи, полицейские заглянули в рюкзак. И увидели там две человеческие руки, а также травматический пистолет. Соколова отвезли на допрос, в его квартире, расположенной неподалеку от набережной, провели обыск. Нашли отрезанную женскую голову, руки, ноги и огнестрельное оружие. Личность погибшей установили быстро — бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко. Возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Водолазы несколько дней исследовали дно реки Мойки, вылавливая другие части тела убитой. Соколов во всем сознался. По его словам, после убийства возлюбленной он собирался переодеться в костюм своего кумира Наполеона и покончить с собой у стен Петропавловской крепости. По решению Октябрьского суда Санкт-Петербурга доцента отправили в СИЗО и назначили ему судебно-психиатрическую экспертизу. Выстрел в головуСоколов — кандидат исторических наук, специализируется на военной истории Франции, в частности эпохе Наполеона. В июне 2003-го президент Франции Жак Ширак подписал указ о его награждении орденом Почетного легиона за вклад в науку.С Анастасией Ещенко Соколов познакомился в университете несколько лет назад. Харизматичный и успешный преподаватель произвел впечатление на студентку. Она всерьез увлеклась историей и после университета продолжила научную деятельность. Вместе с наставником написала несколько работ."Настя была очень скромной, воспитанной и деликатной девушкой, — вспоминает историк Егор Яковлев, сотрудничавший с Соколовым. — Она сопровождала Олега на всех фестивалях, помогала ему готовить презентации. Но не как безликая ассистентка мэтра: она сама была увлеченным самобытным исследователем". Ещенко переехала к Соколову, они собирались пожениться. Даже подали заявление в загс. Но, по словам знакомых, отношения дали трещину, когда Анастасия узнала о регулярных изменах Соколова. Они все чаще ссорились. "В тот вечер, 7 ноября, Анастасия объявила, что уходит, — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевшей Александра Бакшеева. — Соседка отчетливо слышала слова: "Я прощала тебе столько измен!" В итоге ссора вылилась в избиение". Доцент снял на телефон видеоролик, на котором Анастасия говорит, что больше не любит его, а затем выбегает из квартиры и спускается вниз по лестничной клетке. Адвокат считает, что эту видеозапись он сделал намеренно — для алиби. Так или иначе, вскоре девушка вернулась домой, и на этом очередной конфликт, казалось, был исчерпан. "В 01:49, когда Анастасия разговаривала с братом по телефону, Соколов начал изучать в Сети локации возле набережной реки Мойки, где его потом и задержали, — восстанавливает картину преступления Бакшеева. — На это ушло около получаса, а смерть Ещенко, по заключению медиков, наступила между 02:36 и 03:00 ночи. Соответственно, убийство было умышленным, а не в состоянии аффекта, как настаивал доцент". По версии следствия, Соколов убил Ещенко выстрелом в голову из обреза охотничьего карабина, положил тело под кровать и утром отправился по магазинам. Вечером он устроил у себя дома вечеринку. Когда гости разошлись, пилой и ножовкой расчленил труп и попытался утопить по частям в реке. Влияние ЛуныСудебные психиатры признали Соколова полностью вменяемым и сделали вывод, что в момент преступления он не находился в состоянии аффекта. Кроме того, сам доцент не отрицал, что был пьян, а это автоматически исключает первый вариант. "Версий у нас более десятка — от банального убийства, как это представлено в прессе, до каких-то мистических событий, — заявил адвокат Александр Почуев, представлявший интересы Соколова на начальном этапе. — Недавно специалисты по психиатрии задали интересный вопрос по поводу фазы Луны. Оказывается, Луна была в активной фазе, все произошло за три дня до полнолуния. Есть известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, психических расстройств происходят именно в это время". Следователям обвиняемый утверждал, что Ещенко первой кинулась на него с ножом, но это не подтвердилось: никаких ссадин или порезов на Соколове медики не обнаружили. "Я решил испугать ее выстрелом, чтобы остановить поток этого мата, — уверял судью доцент. — Я хотел выстрелить под ухом, но она бросилась на меня с ножом. После этого я ничего не помню. Я стою на берегу Мойки, холодно... Я был в ужасе. Я решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен умереть".Также он утверждал, что Анастасия связалась с ним ради квартиры и будущей карьеры. Пока продолжалось расследование, всплыл еще один неприятный эпизод с участием доцента и одной из его жен. По ее словам, в 2008-м во время очередной ссоры, вызванной регулярными изменами Соколова, он сильно избил супругу, привязал к стулу, душил и пытался прижечь утюгом лицо. Пострадавшая подала заявление в милицию, но в возбуждении уголовного дела отказали, объяснив тем, что не могут найти подозреваемого: Соколова тогда не было в городе. Поскольку сроки давности по этому преступлению вышли, материалы просто приобщили к делу Ещенко."Убийство было неумышленным"Громкий судебный процесс стартовал весной. На заседаниях доцент не раз пытался переложить ответственность на других. В частности, на своего научного оппонента Евгения Понасенкова: заявил, что именно он "натравил на него Ещенко". Это тоже не подтвердилось."Я полностью признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном, это меня мучит, — сказал в последнем слове доцент. — Но я сделал это не умышленно, а в состоянии полного умопомрачения, которое было вызвано ужасными оскорблениями в адрес моих детей". В конце пламенного 20-минутного выступления Соколов обратился к родителям Ещенко. "Настю убили злые люди, — подытожил он. — Обратите внимание и на них, они еще ходят на свободе".У следствия и прокуратуры другое мнение: преступление спланировал и совершил именно Соколов. В итоге, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил доцента к 12,5 годам колонии строгого режима.

https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589204354.html

https://ria.ru/20190717/1556583415.html

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евгений понасенков, луна, санкт-петербургский государственный университет, франция, санкт-петербург, убийство, происшествия