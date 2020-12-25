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Эрдоган подтвердил запрет на новогодние программы в отелях
Эрдоган подтвердил запрет на новогодние программы в отелях
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил полный запрет в Турции на новогодние развлекательные программы в отелях и на виллах, за соблюдением циркуляра МВД... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:13
2020-12-25T14:13
2020-12-25T14:43
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АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил полный запрет в Турции на новогодние развлекательные программы в отелях и на виллах, за соблюдением циркуляра МВД будут следить полиция и разведка.Ранее МВД Турции разослало в провинции страны циркуляр, где говорится, что все развлекательные новогодние программы в отелях запрещены в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. В нем уточняется, что в новогоднюю ночь в отелях запрещается проведение развлекательных программ, танцев. С 22.00 31 декабря по 5.00 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей."Новогодние вечеринки, где бы они ни проводились – в отелях, на виллах, где угодно, не будут разрешены, наши силы безопасности примут меры. Если вдруг что-то произойдет, то все будут говорит: "Где государство, почему бездействовало?" Поэтому мы не можем этого допустить, и наша полиция и разведка сделают все необходимое", - сказал Эрдоган журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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