https://ria.ru/20201225/tseny-1590919242.html

Совфед наделил правительство полномочиями регулировать цены на продукты

Совфед наделил правительство полномочиями регулировать цены на продукты

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:15

2020-12-25T14:15

2020-12-25T14:17

михаил мишустин

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.В настоящее время закон о торговле предусматривает, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней.Документ уточняет данные полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ будет вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней. Это даст возможность более оперативно реагировать на повышение цен.Перечень таких продуктов и порядок установления предельных цен устанавливает сам кабмин. Его постановление включает в перечень следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подготовлен проект нового постановления, которое позволит регулировать розничные цены при их росте уже на 10%. Причем мониторинг, по его словам, будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20201224/tseny-1590705467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, совет федерации рф, экономика