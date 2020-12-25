https://ria.ru/20201225/terakt-1590863148.html
СК раскрыл подробности предотвращенного теракта в Тамбове
СК раскрыл подробности предотвращенного теракта в Тамбове
Студент колледжа, намеревавшийся устроить теракт в Тамбове, под влиянием "деструктивных субкультур" хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета, рассказал... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:04
2020-12-25T10:04
2020-12-25T12:05
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тамбов
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Студент колледжа, намеревавшийся устроить теракт в Тамбове, под влиянием "деструктивных субкультур" хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета, рассказал СК РФ.О предотвращении в Тамбове теракта и задержании готовившего его 17-летнего подростка сообщила ранее ФСБ.Добавляется, что на съемной квартире 17-летнего учащегося колледжа следователи изъяли химические вещества и предметы, предназначенные для изготовления взрывного устройства.Возбуждено дело по статье УК РФ "Приготовление к совершению террористического акта". Подросток задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590876073.html
https://ria.ru/20201125/terakty-1584812541.html
тамбов
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тамбов, происшествия