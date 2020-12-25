https://ria.ru/20201225/terakt-1590862674.html
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
В Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:59
2020-12-25T09:59
2020-12-25T10:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тамбов
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток, сообщили в ФСБ.В съемной квартире молодого человека нашли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По оперативным данным, он собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета. Там же черпал советы о том, где именно лучше устроить взрыв. Мотивы пока не известны, но в СК сказали, что задержанный был сторонником "деструктивных субкультур".Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Решается вопрос об избрании меры пресечения.В 2020 году на стадии приготовления спецслужбы предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.
https://ria.ru/20201125/terakty-1584812541.html
тамбов
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Задержание подростка, подозреваемого в подготовке теракта
В Тамбове задержали подростка, готовившего теракт
В квартире, которую арендовал задержанный, сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывного устройства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения
2020-12-25T09:59
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тамбов, происшествия