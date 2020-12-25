https://ria.ru/20201225/terakt-1590862674.html

В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка

В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка

В Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:59

2020-12-25T09:59

2020-12-25T10:39

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тамбов

происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток, сообщили в ФСБ.В съемной квартире молодого человека нашли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По оперативным данным, он собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета. Там же черпал советы о том, где именно лучше устроить взрыв. Мотивы пока не известны, но в СК сказали, что задержанный был сторонником "деструктивных субкультур".Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Решается вопрос об избрании меры пресечения.В 2020 году на стадии приготовления спецслужбы предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

https://ria.ru/20201125/terakty-1584812541.html

тамбов

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2020

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Задержание подростка, подозреваемого в подготовке теракта В Тамбове задержали подростка, готовившего теракт В квартире, которую арендовал задержанный, сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывного устройства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения 2020-12-25T09:59 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тамбов, происшествия