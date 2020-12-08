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В России с начала года предотвратили 41 теракт
В России с начала года предотвратили 41 теракт
С начала года в России теракты не допущены, 41 предотвращен, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК). РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:56
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россия
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. С начала года в России теракты не допущены, 41 предотвращен, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).Во вторник в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором подведены итоги работы в 2020 году и определены приоритетные направления деятельности на 2021 год.С сообщении говорится также о том, что органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций.Кроме того, НАК сообщил, что в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 49 бандитов, в том числе восемь главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тысяч патронов, а также более трех тысяч мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.Также не допущен въезд в Российскую Федерацию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность

В России с начала года предотвратили 41 теракт

11:56 08.12.2020 (обновлено: 12:11 08.12.2020)
 
© РИА Новости / НАК / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ у частного дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, где ночью была проведена контртеррористическая операция. Скриншот видео
Сотрудники ФСБ у частного дома в Чкаловском районе Екатеринбурга, где ночью была проведена контртеррористическая операция. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / НАК
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. С начала года в России теракты не допущены, 41 предотвращен, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
Во вторник в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором подведены итоги работы в 2020 году и определены приоритетные направления деятельности на 2021 год.
"В текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт", - говорится в релизе.
С сообщении говорится также о том, что органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
Кроме того, НАК сообщил, что в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 49 бандитов, в том числе восемь главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тысяч патронов, а также более трех тысяч мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.
Также не допущен въезд в Российскую Федерацию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности.
 
РоссияНациональный антитеррористический комитет РФБезопасность
 
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