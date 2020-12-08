https://ria.ru/20201208/terakty-1588174970.html

В России с начала года предотвратили 41 теракт

В России с начала года предотвратили 41 теракт

С начала года в России теракты не допущены, 41 предотвращен, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК). РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:56

2020-12-08T11:56

2020-12-08T12:11

россия

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570793989_0:18:1217:703_1920x0_80_0_0_52e46a61199f0b9d058e33f8fbdf5272.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. С начала года в России теракты не допущены, 41 предотвращен, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).Во вторник в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором подведены итоги работы в 2020 году и определены приоритетные направления деятельности на 2021 год.С сообщении говорится также о том, что органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций.Кроме того, НАК сообщил, что в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 49 бандитов, в том числе восемь главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тысяч патронов, а также более трех тысяч мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия.Также не допущен въезд в Российскую Федерацию 149 иностранных граждан, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

https://ria.ru/20201125/terakty-1584812541.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность