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Врач назвал неочевидную причину головной боли по утрам
Врач назвал неочевидную причину головной боли по утрам
Головная боль после пробуждения может сигнализировать о бруксизме — заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью. Об этом в разговоре с... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:11
2020-12-25T19:21
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Головная боль после пробуждения может сигнализировать о бруксизме — заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью. Об этом в разговоре с телеканалом "Звезда" рассказал стоматолог Алексей Антипенко.По словам медика, это заболевание зачастую появляется из-за нарушения баланса деятельности центральной и периферической систем."Когда человек находится в стрессе, то у него начинается постоянная нервная загрузка именно мозга на фоне того, что он переживает, и эти переживания не заканчиваются даже ночью", — подчеркнул он.Врач также отметил, что признаки бруксизма можно распознать у себя и во время бодрствования — например, заметив сжатие зубов при напряженной работе или возникновении стрессовой ситуации."У бруксизма очень неприятный момент, помимо головной боли, — это прогрессирующая стираемость зубов по вертикали: безвозвратно исчезают жевательные поверхности и режущие края", — добавил он.Стоматолог посоветовал обратиться к специалисту в случае появления симптомов заболевания. По его словам, пациенту, скорее всего, придется снять гипертонус мышц ботоксом или начать носить специальную каппу.
https://ria.ru/20200910/nalet-1577017662.html
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россия, врачи, зубы, здоровье - общество, сон, общество

Врач назвал неочевидную причину головной боли по утрам

17:11 25.12.2020 (обновлено: 19:21 25.12.2020)
 
© Fotolia / Photographee.euЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Fotolia / Photographee.eu
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Головная боль после пробуждения может сигнализировать о бруксизме — заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью. Об этом в разговоре с телеканалом "Звезда" рассказал стоматолог Алексей Антипенко.
По словам медика, это заболевание зачастую появляется из-за нарушения баланса деятельности центральной и периферической систем.
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"Когда человек находится в стрессе, то у него начинается постоянная нервная загрузка именно мозга на фоне того, что он переживает, и эти переживания не заканчиваются даже ночью", — подчеркнул он.
Врач также отметил, что признаки бруксизма можно распознать у себя и во время бодрствования — например, заметив сжатие зубов при напряженной работе или возникновении стрессовой ситуации.
"У бруксизма очень неприятный момент, помимо головной боли, — это прогрессирующая стираемость зубов по вертикали: безвозвратно исчезают жевательные поверхности и режущие края", — добавил он.
Стоматолог посоветовал обратиться к специалисту в случае появления симптомов заболевания. По его словам, пациенту, скорее всего, придется снять гипертонус мышц ботоксом или начать носить специальную каппу.
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