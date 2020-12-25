https://ria.ru/20201225/stomatolog-1590964668.html

Врач назвал неочевидную причину головной боли по утрам

Врач назвал неочевидную причину головной боли по утрам

Головная боль после пробуждения может сигнализировать о бруксизме — заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью. Об этом в разговоре с... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:11

2020-12-25T17:11

2020-12-25T19:21

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Головная боль после пробуждения может сигнализировать о бруксизме — заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью. Об этом в разговоре с телеканалом "Звезда" рассказал стоматолог Алексей Антипенко.По словам медика, это заболевание зачастую появляется из-за нарушения баланса деятельности центральной и периферической систем."Когда человек находится в стрессе, то у него начинается постоянная нервная загрузка именно мозга на фоне того, что он переживает, и эти переживания не заканчиваются даже ночью", — подчеркнул он.Врач также отметил, что признаки бруксизма можно распознать у себя и во время бодрствования — например, заметив сжатие зубов при напряженной работе или возникновении стрессовой ситуации."У бруксизма очень неприятный момент, помимо головной боли, — это прогрессирующая стираемость зубов по вертикали: безвозвратно исчезают жевательные поверхности и режущие края", — добавил он.Стоматолог посоветовал обратиться к специалисту в случае появления симптомов заболевания. По его словам, пациенту, скорее всего, придется снять гипертонус мышц ботоксом или начать носить специальную каппу.

https://ria.ru/20200910/nalet-1577017662.html

https://ria.ru/20201122/rak-1585739491.html

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