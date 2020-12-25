https://ria.ru/20201225/statya-1590909121.html
Статью Путина о Победе выпустили в виде брошюры
Статью Путина о Победе выпустили в виде брошюры
Статью президента России Владимира Путина о годовщине Победы в Великой Отечественной войне с выдержками из архивных документов выпустили в виде брошюры на... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:41
2020-12-25T13:41
2020-12-25T13:41
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Статью президента России Владимира Путина о годовщине Победы в Великой Отечественной войне с выдержками из архивных документов выпустили в виде брошюры на русском и пяти иностранных языках, сообщает сайт Кремля."В издательстве "Известия" вышла брошюра со статьей Владимира Путина "75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Издание дополнено приложением с выдержками из архивных документов, поэтому теперь читатели могут ознакомиться с точными и более обширными материалами, цитируемыми в статье", - говорится в сообщении на сайте.Отмечено, что брошюра издана на русском и пяти иностранных языках: английском, испанском, немецком, французском и китайском.
https://ria.ru/20201217/pobeda-1589651452.html
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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество