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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201225/statya-1590909121.html
Статью Путина о Победе выпустили в виде брошюры
Статью Путина о Победе выпустили в виде брошюры
Статью президента России Владимира Путина о годовщине Победы в Великой Отечественной войне с выдержками из архивных документов выпустили в виде брошюры на... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:41
2020-12-25T13:41
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Статью президента России Владимира Путина о годовщине Победы в Великой Отечественной войне с выдержками из архивных документов выпустили в виде брошюры на русском и пяти иностранных языках, сообщает сайт Кремля."В издательстве "Известия" вышла брошюра со статьей Владимира Путина "75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Издание дополнено приложением с выдержками из архивных документов, поэтому теперь читатели могут ознакомиться с точными и более обширными материалами, цитируемыми в статье", - говорится в сообщении на сайте.Отмечено, что брошюра издана на русском и пяти иностранных языках: английском, испанском, немецком, французском и китайском.
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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество

Статью Путина о Победе выпустили в виде брошюры

13:41 25.12.2020
 
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Президент РФ Владимир Путин поздравил членов правительства РФ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Статью президента России Владимира Путина о годовщине Победы в Великой Отечественной войне с выдержками из архивных документов выпустили в виде брошюры на русском и пяти иностранных языках, сообщает сайт Кремля.
"В издательстве "Известия" вышла брошюра со статьей Владимира Путина "75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Издание дополнено приложением с выдержками из архивных документов, поэтому теперь читатели могут ознакомиться с точными и более обширными материалами, цитируемыми в статье", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечено, что брошюра издана на русском и пяти иностранных языках: английском, испанском, немецком, французском и китайском.
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