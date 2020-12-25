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https://ria.ru/20201225/sokolov-1590973639.html
Суд приговорил Олега Соколова к 12,5 года за убийство аспирантки
Суд приговорил Олега Соколова к 12,5 года за убийство аспирантки
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12 с половиной годам по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:47
2020-12-25T17:47
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12 с половиной годам по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы по статье "Убийство" и полтора года — по статье "Незаконное хранение оружия". Путем сложения наказаний назначить 12,5 лет в колонии строгого режима", — сказала судья Юлия Максименко.Обвинение просило приговорить Соколова к 15 годам.Судья отметила, что у обвиняемого был спонтанно возникший умысел на убийство Ещенко. Суд также не нашел оснований доверять показаниям доцента о том, что он не помнит, что произошло после первого выстрела, и что причиной конфликта с Ещенко стали его дети. Суд пришел к выводу, что конфликт был обоюдным, девушка была доведена до отчаяния реакциями Соколова и его действиями, а они оба находились в длительной психотравмирующей ситуации.Оглашение приговора длилось более трех часов. Соколов выслушал его спокойно и за все это время не проронил ни слова.Потерпевшей стороной по делу признан брат Анастасии Ещенко Олег. В зале заседания присутствовали также ее мать и отец. Они сидели вместе, склонив головы друг к другу, и отказались от комментариев.Заявления адвокатовЗащита Соколова заявила, что не согласна с приговором в части назначенного наказания, но решение об обжаловании будет принимать после получения приговора в письменной форме.По словам адвоката Сергея Лукьянова, фактически суд исключил формирование умысла — негативное отношение Ещенко к детям Соколова, но признал наличие психотравмирующей ситуации из-за конфликта с научным оппонентом Евгением Понасенковым.Что касается потерпевших, то они подавать жалобу на приговор не намерены."Я посовещалась с родителями Анастасии Ещенко. И они приняли решение не обжаловать приговор Соколову", — сказала адвокат Александра Бакшеева.По его словам, фактически суд исключил формирование умысла — негативное отношение Ещенко к детям Соколова, но признал наличие психотравмирующей ситуации из-за конфликта с научным оппонентом Евгением Понасенковым.Жестокое убийствоОб убийстве Анастасии Ещенко стало известно 9 ноября 2019 года. Утром того дня случайный прохожий вытащил из реки Мойки человека, соскользнувшего в воду. Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением, а в его рюкзаке обнаружили пакет с отрубленными женскими руками.Выяснилось, что человек, которого достали из воды, — это 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, кандидат исторических наук, известный специалист по военной истории Франции. При обыске в его квартире на набережной Мойки нашли части женского тела и окровавленную пилу. Убитая оказалась Анастасией Ещенко, она была аспиранткой и возлюбленной Соколова. Они написали несколько совместных работ и жили вместе в квартире на набережной Мойки.Как установило следствие, в ночь на 8 ноября 2019 года между Соколовым и Ещенко завязался конфликт, в результате которого историк застрелил девушку из обрезанного охотничьего карабина. Следующей ночью он решил избавиться от тела, расчленив его при помощи пилы и ножовки. Останки Соколов хотел утопить в Мойке, но не удержал равновесия и упал в воду.В суде Соколов признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. При этом он настаивал, что убийство было неумышленным — по его словам, он действовал в "состоянии полного умопомрачения" из-за ужасных оскорблений его детей.
https://ria.ru/20201225/ubiystvo-1590812702.html
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Олег Соколов слушает приговор в суде
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил наказание Олегу Соколову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ и ч.1 ст.105 УК РФ. По ч.1 ст.222 УК РФ - 1.5 года лишения свободы. По ч.1 ст.105 УК РФ - 12 лет лишения свободы. По совокупности - 12.5 лет в ИК строгого режима.
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Суд приговорил Олега Соколова к 12,5 года за убийство аспирантки

17:47 25.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге
Оглашение приговора историку Олегу Соколову в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12 с половиной годам по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы по статье "Убийство" и полтора года — по статье "Незаконное хранение оружия". Путем сложения наказаний назначить 12,5 лет в колонии строгого режима", — сказала судья Юлия Максименко.
Обвинение просило приговорить Соколова к 15 годам.
Судья отметила, что у обвиняемого был спонтанно возникший умысел на убийство Ещенко. Суд также не нашел оснований доверять показаниям доцента о том, что он не помнит, что произошло после первого выстрела, и что причиной конфликта с Ещенко стали его дети. Суд пришел к выводу, что конфликт был обоюдным, девушка была доведена до отчаяния реакциями Соколова и его действиями, а они оба находились в длительной психотравмирующей ситуации.
Оглашение приговора длилось более трех часов. Соколов выслушал его спокойно и за все это время не проронил ни слова.
Потерпевшей стороной по делу признан брат Анастасии Ещенко Олег. В зале заседания присутствовали также ее мать и отец. Они сидели вместе, склонив головы друг к другу, и отказались от комментариев.

Заявления адвокатов

Защита Соколова заявила, что не согласна с приговором в части назначенного наказания, но решение об обжаловании будет принимать после получения приговора в письменной форме.
По словам адвоката Сергея Лукьянова, фактически суд исключил формирование умысла — негативное отношение Ещенко к детям Соколова, но признал наличие психотравмирующей ситуации из-за конфликта с научным оппонентом Евгением Понасенковым.
Что касается потерпевших, то они подавать жалобу на приговор не намерены.
"Я посовещалась с родителями Анастасии Ещенко. И они приняли решение не обжаловать приговор Соколову", — сказала адвокат Александра Бакшеева.
По его словам, фактически суд исключил формирование умысла — негативное отношение Ещенко к детям Соколова, но признал наличие психотравмирующей ситуации из-за конфликта с научным оппонентом Евгением Понасенковым.
Историк Олег Соколов на военно-исторической реконструкции Бородинского сражения - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Ссылка для "Наполеона": к чему приговорили историка-расчленителя Соколова

Жестокое убийство

Об убийстве Анастасии Ещенко стало известно 9 ноября 2019 года. Утром того дня случайный прохожий вытащил из реки Мойки человека, соскользнувшего в воду. Пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением, а в его рюкзаке обнаружили пакет с отрубленными женскими руками.
Выяснилось, что человек, которого достали из воды, — это 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, кандидат исторических наук, известный специалист по военной истории Франции. При обыске в его квартире на набережной Мойки нашли части женского тела и окровавленную пилу.
Убитая оказалась Анастасией Ещенко, она была аспиранткой и возлюбленной Соколова. Они написали несколько совместных работ и жили вместе в квартире на набережной Мойки.
Как установило следствие, в ночь на 8 ноября 2019 года между Соколовым и Ещенко завязался конфликт, в результате которого историк застрелил девушку из обрезанного охотничьего карабина. Следующей ночью он решил избавиться от тела, расчленив его при помощи пилы и ножовки. Останки Соколов хотел утопить в Мойке, но не удержал равновесия и упал в воду.
В суде Соколов признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. При этом он настаивал, что убийство было неумышленным — по его словам, он действовал в "состоянии полного умопомрачения" из-за ужасных оскорблений его детей.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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