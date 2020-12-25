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Историк Соколов получил 12 с половиной лет колонии за убийство аспирантки
Историк Соколов получил 12 с половиной лет колонии за убийство аспирантки
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передает РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:57
2020-12-25T16:53
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости.Ему назначили 12 с половиной лет колонии строгого режима. Судья подчеркнула, что Соколов пошел на преступление умышленно, хотя решение возникло спонтанно. По ее словам, доверять показаниям подсудимого о том, что он не помнит события после первого выстрела и что его дети стали причиной ссоры с Ещенко, оснований нет. Суд постановил, что конфликт был обоюдный, девушка находилась в отчаянии из-за реакций и действий Соколова.Гособвинение запрашивало 15 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной признали брата погибшей. Родители убитой не будут обжаловать приговор, сообщил РИА Новости адвокат.В ноябре 2019 года доцент Санкт-Петербургского государственного университета (уже бывший) застрелил свою 24-летнюю аспирантку из обреза, а через несколько дней решил избавиться от тела, расчленив его. Однако при попытке выбросить останки в Мойку он соскользнул в воду. Спасатели вытащили 63-летнего мужчину из реки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.Погибшая оказалась возлюбленной Соколова: они жили вместе в его квартире на набережной Мойки. Позже там нашли пакет с ее головой, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор, а также вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.По словам историка, мотивом стала ссора с Ещенко на почве ревности. Позже он говорил, что хотел успокоить девушку, так как она впала в истерику, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову.Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Соколов не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия. Вину он признал.
https://ria.ru/20201202/sokolov-1587410269.html
https://ria.ru/20201225/sokolov-1590685817.html
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, общество

Историк Соколов получил 12 с половиной лет колонии за убийство аспирантки

15:57 25.12.2020 (обновлено: 16:53 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости.
Ему назначили 12 с половиной лет колонии строгого режима. Судья подчеркнула, что Соколов пошел на преступление умышленно, хотя решение возникло спонтанно.
По ее словам, доверять показаниям подсудимого о том, что он не помнит события после первого выстрела и что его дети стали причиной ссоры с Ещенко, оснований нет. Суд постановил, что конфликт был обоюдный, девушка находилась в отчаянии из-за реакций и действий Соколова.
Гособвинение запрашивало 15 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной признали брата погибшей. Родители убитой не будут обжаловать приговор, сообщил РИА Новости адвокат.
В ноябре 2019 года доцент Санкт-Петербургского государственного университета (уже бывший) застрелил свою 24-летнюю аспирантку из обреза, а через несколько дней решил избавиться от тела, расчленив его. Однако при попытке выбросить останки в Мойку он соскользнул в воду. Спасатели вытащили 63-летнего мужчину из реки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
2 декабря, 19:30
Адвокат обвинил Понасенкова в травле историка Соколова
Погибшая оказалась возлюбленной Соколова: они жили вместе в его квартире на набережной Мойки. Позже там нашли пакет с ее головой, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор, а также вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.
По словам историка, мотивом стала ссора с Ещенко на почве ревности. Позже он говорил, что хотел успокоить девушку, так как она впала в истерику, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову.
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Соколов не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия. Вину он признал.
Историк Олег Соколов на военно-исторической реконструкции Бородинского сражения - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 03:16
Дело историка Олега Соколова
 
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургОбщество
 
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