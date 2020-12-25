https://ria.ru/20201225/sokolov-1590944306.html

Суд решил, что историк Соколов совершил умышленное убийство

Суд решил, что историк Соколов совершил умышленное убийство

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима по делу об убийстве аспирантки Анастасии... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:51

2020-12-25T15:51

2020-12-25T16:32

анастасия ещенко

санкт-петербург

россия

олег соколов (доцент спбгу)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Соколов обвиняется в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия, гособвинение попросило для него 15 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной по делу признан брат убитой Олег.При оглашении приговора было отмечено, что Соколов имел умысел, возникший спонтанно, на убийство Ещенко.Суд также решил, что нет оснований доверять показаниям Соколова о том, что он не помнит события после первого выстрела и что его дети стали причиной конфликта с Ещенко. Суд считает, что конфликт был обоюдный, девушка была доведена до отчаяния реакциями Соколова и его действиями, а они оба находились в длительной психотравмирующей ситуации.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова, которая проводилась в институте имени Сербского, показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

https://ria.ru/20200715/1574401177.html

санкт-петербург

россия

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анастасия ещенко, санкт-петербург, россия, олег соколов (доцент спбгу), происшествия