https://ria.ru/20201225/soglashenie-1590912401.html

Совфед одобрил налоговое соглашение с Люксембургом

Совфед одобрил налоговое соглашение с Люксембургом

Совфед на заседании в пятницу ратифицировал налоговое соглашение с Люксембургом, увеличивающее до 15% налог с дивидендов и процентов. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:52

2020-12-25T13:52

2020-12-25T13:52

совет федерации рф

владимир путин

люксембург (государство)

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу ратифицировал налоговое соглашение с Люксембургом, увеличивающее до 15% налог с дивидендов и процентов.В ноябре Россия и Люксембург подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов в Люксембург повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%.Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог.

https://ria.ru/20201222/nalogi-1590369645.html

https://ria.ru/20201222/soglashenie-1590351194.html

люксембург (государство)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, владимир путин, люксембург (государство), экономика