https://ria.ru/20201225/sobaki-1590847749.html

Кинолог рассказал, с кем можно оставить собаку на новогодние праздники

Кинолог рассказал, с кем можно оставить собаку на новогодние праздники

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, можно ли оставить собаку на новогодние праздники родственникам, если ее не удастся... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T04:18

2020-12-25T04:18

2020-12-25T04:18

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, можно ли оставить собаку на новогодние праздники родственникам, если ее не удастся взять с собой в поездку, или лучше устроить в специальную гостиницу.По словам Голубева, хозяину необходимо обязательно ознакомиться с условиями, в которых будет жить собака, познакомить питомца с человеком, который будет ухаживать за ним. "Важно сделать всё, чтобы собака чувствовала себя комфортно, пока вас не будет рядом", − отметил кинолог.Он считает, что оставить собаку у родственников или друзей – это самый лучший вариант. Особенно, если они давно знакомы с собакой. "Для этого объясните и расскажите им о том, как необходимо взаимодействовать с питомцем и оцените возможности будущих нянь", - рассказал Голубев.Как отметил кинолог, нужно учитывать, что не всем под силу справиться с конкретным животным, поэтому прежде чем оставлять питомца с родными или друзьями, требуется убедиться, что они смогут с ним справиться и что питомец будет чувствовать себя комфортно. Для этого он советует до отъезда хозяев устроить тренировочный день. "Отдайте собаку вашим знакомым и понаблюдайте за процессом, так вы сможете заранее понять и оценить возможности своих друзей или родственников", - сказал Голубев.Другой вариант – зоогостиница. Однако прежде чем оставить там собаку, кинолог советует ознакомиться с условиями содержания, проверить, чтобы "номер" соответствовал размеру питомца. Если есть возможность оставить собаку в гостинце, которая позволит следить за питомцем через камеру видеонаблюдения, Голубев советует обязательно остановить свой выбор именно на ней. "Некоторые зоогостиницы даже снабжают такие камеры микрофоном, чтобы вы могли удаленно поговорить с питомцем. Как правило, проживая в такой гостинице, собака будет гулять несколько раз в день", - сказал эксперт.Перед подписанием договора он также советует обратить внимание на профессионализм сотрудников, ознакомиться с режимом кормления и прогулок, поинтересоваться наличием ветеринарного обслуживания.Передержка на дому и дрессировочный центрЕще одна возможность пристроить питомца – отдать его догситтеру. Этот вид передержки сейчас активно набирает популярность, рассказывает Голубев. Догситтер может находиться с собакой как у хозяина дома, так и забрать собаку себе домой. "Чаще всего у такого человека в доме находятся сразу несколько животных, это надо иметь в виду, если ваша собака обычно не ладит с другими питомцами. Прежде чем соглашаться на такую передержку, обязательно проверьте справки об отсутствии заболеваний у других питомцев, спросите о наличии документа о базовом кинологическом образовании у человека, который останется с вашей собакой: он должен обладать минимальными знаниями об уходе за животными", - сказал Голубев.Последний вариант, предложенный кинологом, отлично подойдет тем, кто давно планировал заняться обучением питомца, но не находил времени или по каким-то причинам откладывал. Собаку на время можно отдать в дрессировочный центр."Пока ваша собака находится с инструктором-кинологом, она проходит ежедневное обучение послушанию или, если хотите, приобретает специализированные навыки. Этот вариант подойдет как молодым и непослушным собакам, так и тем, кто уже прошел обучающий курс", - рассказал Голубев.Во время проживания за питомцем будут наблюдать опытные кинологи. Они помогают ему освоить полученные знания. Как правило, занятия проходят 2-3 раза в день. Благодаря интенсивным занятиям, собака легче переносит стресс от разлуки. "Более того, вернувшись с отпуска, как бонус, вы получите обученную новым командам собаку", - подчеркнул кинолог.

https://ria.ru/20201220/elka-1590081817.html

https://ria.ru/20201213/sobaki-1588964401.html

https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

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россия, василий голубев, москва, общество