https://ria.ru/20201225/smi-1590872819.html

Совфед одобрил закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях

Совфед одобрил закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях

Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:00

2020-12-25T11:00

2020-12-25T11:05

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на митинги и пикеты около зданий экстренных служб и дает возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.Закон ужесточает порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак (признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.Закон вводит запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.Также продлевается трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, закон предусматривает, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.Согласно нормам закона, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20201225/zapret-1590873186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, политика