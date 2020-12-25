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Совфед одобрил закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях
Совфед одобрил закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях
Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:00
2020-12-25T11:05
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на митинги и пикеты около зданий экстренных служб и дает возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.Закон ужесточает порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак (признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.Закон вводит запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.Также продлевается трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, закон предусматривает, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.Согласно нормам закона, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.Закон поступает на подпись президенту.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, политика

Совфед одобрил закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях

11:00 25.12.2020 (обновлено: 11:05 25.12.2020)
 
© Depositphotos / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Depositphotos / macor
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон, который ужесточает правила работы СМИ на публичных акциях, вводит запрет на митинги и пикеты около зданий экстренных служб и дает возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма.
Закон ужесточает порядок участия СМИ в публичных мероприятиях: журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия. Журналист на публичном мероприятии обязан использовать "знак (признак)" представителя СМИ, его вид и описание будет разрабатывать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией, ФСО и журналистским сообществом.
Закон вводит запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб.
Также продлевается трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. Кроме того, закон предусматривает, что если в случае угрозы ЧС или террористического акта безопасность участников мероприятия не может быть обеспечена, организатору акции предложат изменить дату и время его проведения.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Совфед одобрил закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа
Согласно нормам закона, суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.
Закон поступает на подпись президенту.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФПолитика
 
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