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Совфед одобрил введение штрафов за неоплату проезда по платной автодороге
Совфед одобрил введение штрафов за неоплату проезда по платной автодороге
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:20
2020-12-25T13:20
2020-12-25T13:20
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авто
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге.Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".За это правонарушение вводится штраф для водителей легкового авто - в размере 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков - в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, привлеченные к ответственности и оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении прекращается.Помимо этого, если правонарушение было зафиксировано средствами фото- и видеофиксации дважды за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.
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россия, авто, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в пятницу закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге.
Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".
За это правонарушение вводится штраф для водителей легкового авто - в размере 1,5 тысячи рублей, для водителей автобусов и грузовиков - в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, привлеченные к ответственности и оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении прекращается.
Помимо этого, если правонарушение было зафиксировано средствами фото- и видеофиксации дважды за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.