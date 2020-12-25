Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/shtraf-1590871717.html
Совет Федерации одобрил закон о штрафах за хамство чиновников
Совет Федерации одобрил закон о штрафах за хамство чиновников
Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, также за это им может... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:54
2020-12-25T10:54
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, также за это им может грозить двухлетняя дисквалификация.Закон вводит для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.Закон поступает на подпись президенту.Закон корректирует понятие оскорбления, предусматривая, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.За оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей (действует от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).Кроме того, за оскорбление в публичном выступлении, которое демонстрируется в СМИ либо совершенное публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей (действует от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц – от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч). Также наказание будет грозить за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или интернете: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует – от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).Помимо этого, закон уточняет в КоАП понятие "клевета" и наказание для юрлиц, которых нельзя наказать по аналогичной статье УК. В этой связи за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого - клевету им будет грозить штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200130/1564084220.html
https://ria.ru/20201216/zakon-1589476602.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, общество

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за хамство чиновников

10:54 25.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, также за это им может грозить двухлетняя дисквалификация.
Закон вводит для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.
Закон поступает на подпись президенту.
Закон корректирует понятие оскорбления, предусматривая, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
30 января, 22:59
В ЕР поддержали ужесточение наказания чиновников за хамство
За оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей (действует от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).
Кроме того, за оскорбление в публичном выступлении, которое демонстрируется в СМИ либо совершенное публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей (действует от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц – от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч). Также наказание будет грозить за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или интернете: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует – от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).
Помимо этого, закон уточняет в КоАП понятие "клевета" и наказание для юрлиц, которых нельзя наказать по аналогичной статье УК. В этой связи за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого - клевету им будет грозить штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 12:52
Володин оценил закон о штрафах за хамство чиновников
 
Совет Федерации РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса
08:17Эксперт назвал главные камни 2021 года
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
Лента новостейМолния