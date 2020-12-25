https://ria.ru/20201225/shtraf-1590871717.html

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за хамство чиновников

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за хамство чиновников

Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, также за это им может... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:54

2020-12-25T10:54

2020-12-25T10:54

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, также за это им может грозить двухлетняя дисквалификация.Закон вводит для государственных и муниципальных служащих штрафы за оскорбление в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае — до двух лет.Закон поступает на подпись президенту.Закон корректирует понятие оскорбления, предусматривая, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной "противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.За оскорбление предлагается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей (действует от 1 до 3 тысяч), для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 100 до 200 тысяч (сейчас от 50 до 100 тысяч).Кроме того, за оскорбление в публичном выступлении, которое демонстрируется в СМИ либо совершенное публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей (действует от 3 до 5 тысяч), для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юрлиц – от 200 до 700 тысяч (сейчас от 100 до 500 тысяч). Также наказание будет грозить за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ или интернете: штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей (действует – от 10 до 30 тысяч), для юрлиц – от 50 до 100 тысяч (сейчас от 30 до 50 тысяч).Помимо этого, закон уточняет в КоАП понятие "клевета" и наказание для юрлиц, которых нельзя наказать по аналогичной статье УК. В этой связи за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого - клевету им будет грозить штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200130/1564084220.html

https://ria.ru/20201216/zakon-1589476602.html

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совет федерации рф, общество