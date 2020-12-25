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ВС России выполнили все задачи на год, заявил Шойгу
ВС России выполнили все задачи на год, заявил Шойгу
Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот год. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:46
2020-12-25T11:46
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот год. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.Он напомнил, что на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава государства поблагодарил личный состав за профессионализм и четкую работу.Он напомнил, что в текущем году боевые возможности Вооруженных сил выросли на 13%, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.
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сергей шойгу, безопасность

ВС России выполнили все задачи на год, заявил Шойгу

11:46 25.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот год. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.
"Все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим на этот период, выполнены", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Шойгу дал указания развернуть в Крыму госпитали для пациентов с COVID-19
Он напомнил, что на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава государства поблагодарил личный состав за профессионализм и четкую работу.
Он напомнил, что в текущем году боевые возможности Вооруженных сил выросли на 13%, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.
"Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание. Продолжили плановое переоснащение войск", - сказал Шойгу.
 
Сергей ШойгуБезопасность
 
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