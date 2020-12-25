ВС России выполнили все задачи на год, заявил Шойгу
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот год. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.
"Все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим на этот период, выполнены", - сказал Шойгу.
Он напомнил, что на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава государства поблагодарил личный состав за профессионализм и четкую работу.
Он напомнил, что в текущем году боевые возможности Вооруженных сил выросли на 13%, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.
"Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание. Продолжили плановое переоснащение войск", - сказал Шойгу.