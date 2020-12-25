https://ria.ru/20201225/shoygu-1590882899.html

ВС России выполнили все задачи на год, заявил Шойгу

ВС России выполнили все задачи на год, заявил Шойгу

Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот год. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:46

2020-12-25T11:46

2020-12-25T11:46

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585661612_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_9ce1dc95491ee969ca90ea742ac582a3.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на этот год. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.Он напомнил, что на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава государства поблагодарил личный состав за профессионализм и четкую работу.Он напомнил, что в текущем году боевые возможности Вооруженных сил выросли на 13%, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

https://ria.ru/20201224/gospitali-1590661756.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, безопасность