Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году

"Та ситуация, которая была в этом году, она, конечно, непростая. Дистанционное обучение – это такая вынужденная мера, чтобы сохранить прежде всего ваше здоровье, родителей. Но мы, еще раз говорю, все сделаем для того, чтобы с нового года вы пришли в свои школы, увидели своих друзей, учителей, учились, получали знания", - сказал Кравцов на встрече с активистами Российского движения школьников в рамках всероссийской акции "Чудо во дворе".