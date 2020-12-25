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Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году
Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал сделать все возможное, чтобы школьники в новом году вернулись к очному обучению. РИА Новости, 25.12.2020
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал сделать все возможное, чтобы школьники в новом году вернулись к очному обучению.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, общество

Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году

11:54 25.12.2020 (обновлено: 12:00 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал сделать все возможное, чтобы школьники в новом году вернулись к очному обучению.
"Та ситуация, которая была в этом году, она, конечно, непростая. Дистанционное обучение – это такая вынужденная мера, чтобы сохранить прежде всего ваше здоровье, родителей. Но мы, еще раз говорю, все сделаем для того, чтобы с нового года вы пришли в свои школы, увидели своих друзей, учителей, учились, получали знания", - сказал Кравцов на встрече с активистами Российского движения школьников в рамках всероссийской акции "Чудо во дворе".
Ялта - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 15:12
Власти Ялты назвали фейком разрушение школы из-за долгов рабочим
 
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