https://ria.ru/20201225/shkola-1590884964.html
Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году
Кравцов оценил перспективы очного обучения школьников в новом году
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал сделать все возможное, чтобы школьники в новом году вернулись к очному обучению. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:54
2020-12-25T11:54
2020-12-25T12:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал сделать все возможное, чтобы школьники в новом году вернулись к очному обучению.
https://realty.ria.ru/20201224/yalta-1590763334.html
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