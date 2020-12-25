https://ria.ru/20201225/retsepty-1590721301.html

Новогодние рецепты. Что едят в Европе, чтобы разбогатеть

Новогодние рецепты. Что едят в Европе, чтобы разбогатеть

"Хотите разбогатеть — ешьте чечевицу", — советуют итальянцы. Это традиционное блюдо обязательно подают на Рождество, как в России — оливье на Новый год. Трапеза РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:00

2020-12-25T20:58

западная европа

европа

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Хотите разбогатеть — ешьте чечевицу", — советуют итальянцы. Это традиционное блюдо обязательно подают на Рождество, как в России — оливье на Новый год. Трапеза может длится шесть-семь часов, так что стол буквально ломится от изобилия закусок. В каждом регионе, у каждой хозяйки — свои рецепты. О том, что едят в праздничной Италии, — в материале РИА Новости.Чечевица со свиной колбасой"Рождественские блюда оптимизируют, добавляют новые ингредиенты, — говорит Татьяна Божко из Московского представительства Национального агентства Италии по туризму (ENIT). — Даже чечевицу, которую принято подавать на Рождество, поскольку она символизирует богатство, делают по-разному". Но классический рецепт довольно прост. Контекино — жирную пряную колбасу из свинины — покупают или готовят заранее. Пропускают через мясорубку вырезку, шейку, шкварки, добавляют соль, специи, забивают в свиные кишки и варят.Ингредиенты:Чечевицу нужно замочить в холодной воде на два часа, затем промыть. Овощи (сельдерей, морковь, лук) — мелко нашинковать и обжарить в оливковом масле. Добавить бобы, специи, залить бульоном и отварить. Подается блюдо с круглыми кусками контекино. И колбаса, и гарнир формой напоминают монеты — это к богатству, считают итальянцы.Рождественский салат по-итальянскиОдин из главных ингредиентов — свекла, но ничего общего с российскими блюдами из этого овоща у итальянской праздничной закуски нет.Ингредиенты:Для приправы:Овощи нужно очистить и нарезать, салатные листья тщательно промыть, виноградины — разрезать пополам, апельсины — кружочками. Ингредиенты смешивают, добавив кукурузу и зерна граната. Нюанс: свеклу кладут последней в уже заправленный салат, чтобы остальные продукты не окрасились. Блюдо можно украсить апельсинами и поджаренными пластинками миндаля.Лазанья alla bolognese Естественно, классические итальянские блюда также будут на столе. Например, лазанья. Можно приготовить ее по традиционному рецепту или найти нечто более легкое и полезное. Ингредиенты:Для соуса бешамель:Для рагу — взять мелко нарезанные лук, сельдерей, морковь, фарш (говядина/телятина и свинина), немного вина и томатную пасту. В большой сковороде разогреть масло, обжарить овощи, добавить мясо, вино, а чуть позже — пасту и приправы.Для теста — смешать муку, яйца и шпинат, взбить все и замесить. Немного подождать. Дальше — сформировать листы, отварить их две минуты в чуть подсоленной воде.Для соуса — растопить сливочное масло, добавить муку и слегка обжарить. Потом влить молоко, размешать и готовить, пока не получится густая белая субстанция. В конце — соль и мускатный орех.В форму для выпечки выкладывают макаронный лист, рагу, бешамель, тертый сыр — и так слоями до самого верха. Завершают все соусом. В разогретой духовке (примерно до 160-200 градусов) — около получаса.Лазанья с семгойЭто рецепт с семгой и цукини.Ингредиенты:Для начинки мелко нарезать лук-шалот и слегка обжарить его на сковороде в оливковом масле. Когда он станет прозрачным, добавьте натертые на крупной терке цукини. Посолите, поперчите и тушите, пока жидкость не испарится. Затем положите тонко нарезанные кусочки семги, предварительно срезав с нее кожу и освободив от костей. Еще несколько минут на огне.Далее готовим форму для запекания, смазав ее сливочным маслом. На дно — немного заранее приготовленного соуса бешамель. Сверху — первый лист теста для лазаньи, предварительно отварив его в подсоленной воде около одной минуты. Потом — снова бешамель, затем начинка из семги и цукини — так слой за слоем. И в духовку!Il Capitone Fritto Рыба и морепродукты очень популярны в Италии и на Рождество. В Неаполе, например, главный герой праздничного стола — угорь. Он похож на змею, поэтому считается, что это блюдо символизирует победу добра над злом.Рыба должна быть свежайшей. Итальянские хозяйки традиционно покупали живую и держали в ванне. Бывало, это приводило и к охоте по всему дому — угри прыгучие.Ингредиенты:У угрей нужно отрезать головы и хвосты и, не снимая шкуры (в некоторых рецептах рыбу предлагают очистить), нарезать на кусочки примерно по шесть сантиметров длиной, положить в дуршлаг и промыть. Затем обвалять в смеси из двух видов муки и жарить в глубокой сковороде на раскаленном масле. Выложить на бумагу, чтобы удалить лишний жир, посолить и подавать к столу.Рулет из индейкиПопулярна у итальянцев и рождественская индейка. Татьяна Божко из ENIT порекомендовала рецепт рулета из этой птицы с корочкой из бекона.Ингредиенты:Для начинки в миксере нужно измельчить сушеные помидоры, рикотту, орехи, базилик и немного тертого пекорино. Положить на кусок индейки, туго свернуть, посолить, поперчить, накрыть беконом и связать нитью. Запекать в духовке в течение часа при температуре 180 градусов. В процессе можно сбрызгивать рулет вином.ПанеттонеТрадиционный десерт с сухофруктами или цукатами напоминает пасхальный кулич. В Италии часто не заморачиваются с его готовкой, так как он продается на каждом шагу. В России придется постараться.Ингредиенты:Рецепты разные. Наиболее простой вариант — с хлебопечкой. В ней на специальном режиме делаем тесто, добавляем в него сухофрукты и цукаты. Оставить в теплом месте, чтобы тесто поднялось. Когда это произошло — в форму и духовку до готовности.

https://ria.ru/20201220/retsepty-1589141819.html

западная европа

европа

рим

милан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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