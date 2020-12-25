Новогодние рецепты. Что едят в Европе, чтобы разбогатеть
08:00 25.12.2020 (обновлено: 20:58 25.12.2020)
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Хотите разбогатеть — ешьте чечевицу", — советуют итальянцы. Это традиционное блюдо обязательно подают на Рождество, как в России — оливье на Новый год. Трапеза может длится шесть-семь часов, так что стол буквально ломится от изобилия закусок. В каждом регионе, у каждой хозяйки — свои рецепты. О том, что едят в праздничной Италии, — в материале РИА Новости.
Чечевица со свиной колбасой
Итальянское блюдо Cotechino con le lenticchie
"Рождественские блюда оптимизируют, добавляют новые ингредиенты, — говорит Татьяна Божко из Московского представительства Национального агентства Италии по туризму (ENIT). — Даже чечевицу, которую принято подавать на Рождество, поскольку она символизирует богатство, делают по-разному".
Но классический рецепт довольно прост. Контекино — жирную пряную колбасу из свинины — покупают или готовят заранее. Пропускают через мясорубку вырезку, шейку, шкварки, добавляют соль, специи, забивают в свиные кишки и варят.
Ингредиенты:
- —300 граммов сушеной чечевицы;
- —один стебель сельдерея;
- —одна средняя морковь;
- —одна белая луковица;
- —35 граммов оливкового масла;
- —три лавровых листа;
- —две веточки розмарина;
- —500 граммов овощного бульона;
- —соль и черный перец по вкусу.
Чечевицу нужно замочить в холодной воде на два часа, затем промыть. Овощи (сельдерей, морковь, лук) — мелко нашинковать и обжарить в оливковом масле. Добавить бобы, специи, залить бульоном и отварить. Подается блюдо с круглыми кусками контекино. И колбаса, и гарнир формой напоминают монеты — это к богатству, считают итальянцы.
Рождественский салат по-итальянски
Салат с апельсинами с свеклой
Один из главных ингредиентов — свекла, но ничего общего с российскими блюдами из этого овоща у итальянской праздничной закуски нет.
Ингредиенты:
- —100 граммов валерианы;
- —40 граммов крупного белого винограда;
- —150 граммов свеклы;
- —150 граммов перца;
- —100 граммов гранатовых зерен;
- —20 граммов миндаля;
- —50 граммов кукурузы;
- —тертая лимонная цедра;
- —100 граммов смешанных листьев салата разных видов;
- —150 граммов бельгийского салата;
- —несколько листьев мяты;
- —два больших апельсина;
Для приправы:
- —лимонный отфильтрованный сок;
- —перец;
- —щепотка соли;
- —одна чайная ложка имбирного порошка или тертого свежего имбиря;
- —две столовые ложки оливкового масла.
Свекла
Свекла
Овощи нужно очистить и нарезать, салатные листья тщательно промыть, виноградины — разрезать пополам, апельсины — кружочками. Ингредиенты смешивают, добавив кукурузу и зерна граната. Нюанс: свеклу кладут последней в уже заправленный салат, чтобы остальные продукты не окрасились. Блюдо можно украсить апельсинами и поджаренными пластинками миндаля.
Лазанья alla bolognese
Естественно, классические итальянские блюда также будут на столе. Например, лазанья. Можно приготовить ее по традиционному рецепту или найти нечто более легкое и полезное.
Итальянское блюдо Lasagna bolognese
"Когда я была маленькой, я ненавидела лазанью. Потому что пробовала только версии с водянистым сыром рикотта, — рассказывает Данетт Сент-Онж, писатель и переводчик, специализирующаяся на кулинарии и путешествиях. — Но с тех пор как я впервые попробовала это блюдо в Тоскане — со слоями мясного рагу, соусом бешамель и тертым пармиджано реджано, — это мой фаворит".
Ингредиенты:
- —половинка луковицы;
- —одна морковь;
- —один корень сельдерея;
- —30 граммов сливочного масла;
- —200 граммов говядины;
- —150 граммов свинины;
- —немного вина;
- —один стакан томатной пасты;
- —соль, перец;
- —400 граммов белой муки;
- —два яйца;
- —250 граммов отварного шпината;
Для соуса бешамель:
- —500 миллилитров молока;
- —две столовые ложки муки;
- —кусочек сливочного масла;
- —мускатный орех;
- —соль;
- —натертый пармиджано реджано.
Для рагу — взять мелко нарезанные лук, сельдерей, морковь, фарш (говядина/телятина и свинина), немного вина и томатную пасту. В большой сковороде разогреть масло, обжарить овощи, добавить мясо, вино, а чуть позже — пасту и приправы.
Для теста — смешать муку, яйца и шпинат, взбить все и замесить. Немного подождать. Дальше — сформировать листы, отварить их две минуты в чуть подсоленной воде.
Для соуса — растопить сливочное масло, добавить муку и слегка обжарить. Потом влить молоко, размешать и готовить, пока не получится густая белая субстанция. В конце — соль и мускатный орех.
В форму для выпечки выкладывают макаронный лист, рагу, бешамель, тертый сыр — и так слоями до самого верха. Завершают все соусом. В разогретой духовке (примерно до 160-200 градусов) — около получаса.
Лазанья с семгой
Это рецепт с семгой и цукини.
Ингредиенты:
- —250 граммов листов лазаньи на яичной основе;
- —три цукини;
- —500 граммов свежего филе семги;
- —300 миллилитров соуса бешамель;
- —один лук-шалот;
- —мята;
- —оливковое масло;
- —соль и перец.
Для начинки мелко нарезать лук-шалот и слегка обжарить его на сковороде в оливковом масле. Когда он станет прозрачным, добавьте натертые на крупной терке цукини. Посолите, поперчите и тушите, пока жидкость не испарится. Затем положите тонко нарезанные кусочки семги, предварительно срезав с нее кожу и освободив от костей. Еще несколько минут на огне.
Далее готовим форму для запекания, смазав ее сливочным маслом. На дно — немного заранее приготовленного соуса бешамель. Сверху — первый лист теста для лазаньи, предварительно отварив его в подсоленной воде около одной минуты. Потом — снова бешамель, затем начинка из семги и цукини — так слой за слоем. И в духовку!
Il Capitone Fritto
Блюдо Il Capitone Fritto
Рыба и морепродукты очень популярны в Италии и на Рождество. В Неаполе, например, главный герой праздничного стола — угорь. Он похож на змею, поэтому считается, что это блюдо символизирует победу добра над злом.
Рыба должна быть свежайшей. Итальянские хозяйки традиционно покупали живую и держали в ванне. Бывало, это приводило и к охоте по всему дому — угри прыгучие.
Ингредиенты:
- —Два угря, примерно по 600 граммов каждый;
- —100 граммов пшеничной муки;
- —50 граммов кукурузной муки;
- —масло для жарки;
- —соль.
У угрей нужно отрезать головы и хвосты и, не снимая шкуры (в некоторых рецептах рыбу предлагают очистить), нарезать на кусочки примерно по шесть сантиметров длиной, положить в дуршлаг и промыть. Затем обвалять в смеси из двух видов муки и жарить в глубокой сковороде на раскаленном масле. Выложить на бумагу, чтобы удалить лишний жир, посолить и подавать к столу.
Рулет из индейки
Рулет из индейки с корочкой из бекона
Популярна у итальянцев и рождественская индейка. Татьяна Божко из ENIT порекомендовала рецепт рулета из этой птицы с корочкой из бекона.
Ингредиенты:
- —Килограмм грудки индейки (одним куском, разрезанным в виде открытой книги);
- —100 граммов тонко нарезанного бекона;
- —15 сушеных помидоров в масле;
- —150 граммов рикотты;
- —свежие листья базилика;
- —40 граммов миндаля;
- —20 граммов кедровых орехов;
- —50 граммов сыра пекорино;
- —оливковое масло;
- —полстакана сухого белого вина;
- —розмарин, соль, перец.
© AP Photo / Larry CroweИндейка
© AP Photo / Larry Crowe
Индейка
Для начинки в миксере нужно измельчить сушеные помидоры, рикотту, орехи, базилик и немного тертого пекорино. Положить на кусок индейки, туго свернуть, посолить, поперчить, накрыть беконом и связать нитью. Запекать в духовке в течение часа при температуре 180 градусов. В процессе можно сбрызгивать рулет вином.
Панеттоне
Традиционный десерт с сухофруктами или цукатами напоминает пасхальный кулич. В Италии часто не заморачиваются с его готовкой, так как он продается на каждом шагу. В России придется постараться.
Ингредиенты:
- —0,5 чайной ложки сухих дрожжей;
- —300 граммов муки;
- —две столовые ложки сахара;
- —15 граммов сливочного масла;
- —0,5 чайной ложки молотой корицы;
- —0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;
- —одно яйцо среднего размера;
- —желток второго яйца;
- —140 мл (0,5 стакана) молока;
- —цедра одного лимона;
- —изюм, другие сухофрукты, цукаты;
- —можно добавить немного рома, коньяка или любимого ликера (в нем вымачивают сухофрукты).
Рецепты разные. Наиболее простой вариант — с хлебопечкой. В ней на специальном режиме делаем тесто, добавляем в него сухофрукты и цукаты. Оставить в теплом месте, чтобы тесто поднялось. Когда это произошло — в форму и духовку до готовности.
20 декабря, 08:00ТуризмНовогодний стол как в Европе: от салатов до десертов