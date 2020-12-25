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https://ria.ru/20201225/retsepty-1590721301.html
Новогодние рецепты. Что едят в Европе, чтобы разбогатеть
Новогодние рецепты. Что едят в Европе, чтобы разбогатеть
"Хотите разбогатеть — ешьте чечевицу", — советуют итальянцы. Это традиционное блюдо обязательно подают на Рождество, как в России — оливье на Новый год. Трапеза РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T08:00
2020-12-25T20:58
западная европа
европа
новогодние рецепты
рим
милан
венеция
неаполь
необычные новогодние подарки
новогодние блюда
новый год
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Хотите разбогатеть — ешьте чечевицу", — советуют итальянцы. Это традиционное блюдо обязательно подают на Рождество, как в России — оливье на Новый год. Трапеза может длится шесть-семь часов, так что стол буквально ломится от изобилия закусок. В каждом регионе, у каждой хозяйки — свои рецепты. О том, что едят в праздничной Италии, — в материале РИА Новости.Чечевица со свиной колбасой"Рождественские блюда оптимизируют, добавляют новые ингредиенты, — говорит Татьяна Божко из Московского представительства Национального агентства Италии по туризму (ENIT). — Даже чечевицу, которую принято подавать на Рождество, поскольку она символизирует богатство, делают по-разному". Но классический рецепт довольно прост. Контекино — жирную пряную колбасу из свинины — покупают или готовят заранее. Пропускают через мясорубку вырезку, шейку, шкварки, добавляют соль, специи, забивают в свиные кишки и варят.Ингредиенты:Чечевицу нужно замочить в холодной воде на два часа, затем промыть. Овощи (сельдерей, морковь, лук) — мелко нашинковать и обжарить в оливковом масле. Добавить бобы, специи, залить бульоном и отварить. Подается блюдо с круглыми кусками контекино. И колбаса, и гарнир формой напоминают монеты — это к богатству, считают итальянцы.Рождественский салат по-итальянскиОдин из главных ингредиентов — свекла, но ничего общего с российскими блюдами из этого овоща у итальянской праздничной закуски нет.Ингредиенты:Для приправы:Овощи нужно очистить и нарезать, салатные листья тщательно промыть, виноградины — разрезать пополам, апельсины — кружочками. Ингредиенты смешивают, добавив кукурузу и зерна граната. Нюанс: свеклу кладут последней в уже заправленный салат, чтобы остальные продукты не окрасились. Блюдо можно украсить апельсинами и поджаренными пластинками миндаля.Лазанья alla bolognese Естественно, классические итальянские блюда также будут на столе. Например, лазанья. Можно приготовить ее по традиционному рецепту или найти нечто более легкое и полезное. Ингредиенты:Для соуса бешамель:Для рагу — взять мелко нарезанные лук, сельдерей, морковь, фарш (говядина/телятина и свинина), немного вина и томатную пасту. В большой сковороде разогреть масло, обжарить овощи, добавить мясо, вино, а чуть позже — пасту и приправы.Для теста — смешать муку, яйца и шпинат, взбить все и замесить. Немного подождать. Дальше — сформировать листы, отварить их две минуты в чуть подсоленной воде.Для соуса — растопить сливочное масло, добавить муку и слегка обжарить. Потом влить молоко, размешать и готовить, пока не получится густая белая субстанция. В конце — соль и мускатный орех.В форму для выпечки выкладывают макаронный лист, рагу, бешамель, тертый сыр — и так слоями до самого верха. Завершают все соусом. В разогретой духовке (примерно до 160-200 градусов) — около получаса.Лазанья с семгойЭто рецепт с семгой и цукини.Ингредиенты:Для начинки мелко нарезать лук-шалот и слегка обжарить его на сковороде в оливковом масле. Когда он станет прозрачным, добавьте натертые на крупной терке цукини. Посолите, поперчите и тушите, пока жидкость не испарится. Затем положите тонко нарезанные кусочки семги, предварительно срезав с нее кожу и освободив от костей. Еще несколько минут на огне.Далее готовим форму для запекания, смазав ее сливочным маслом. На дно — немного заранее приготовленного соуса бешамель. Сверху — первый лист теста для лазаньи, предварительно отварив его в подсоленной воде около одной минуты. Потом — снова бешамель, затем начинка из семги и цукини — так слой за слоем. И в духовку!Il Capitone Fritto Рыба и морепродукты очень популярны в Италии и на Рождество. В Неаполе, например, главный герой праздничного стола — угорь. Он похож на змею, поэтому считается, что это блюдо символизирует победу добра над злом.Рыба должна быть свежайшей. Итальянские хозяйки традиционно покупали живую и держали в ванне. Бывало, это приводило и к охоте по всему дому — угри прыгучие.Ингредиенты:У угрей нужно отрезать головы и хвосты и, не снимая шкуры (в некоторых рецептах рыбу предлагают очистить), нарезать на кусочки примерно по шесть сантиметров длиной, положить в дуршлаг и промыть. Затем обвалять в смеси из двух видов муки и жарить в глубокой сковороде на раскаленном масле. Выложить на бумагу, чтобы удалить лишний жир, посолить и подавать к столу.Рулет из индейкиПопулярна у итальянцев и рождественская индейка. Татьяна Божко из ENIT порекомендовала рецепт рулета из этой птицы с корочкой из бекона.Ингредиенты:Для начинки в миксере нужно измельчить сушеные помидоры, рикотту, орехи, базилик и немного тертого пекорино. Положить на кусок индейки, туго свернуть, посолить, поперчить, накрыть беконом и связать нитью. Запекать в духовке в течение часа при температуре 180 градусов. В процессе можно сбрызгивать рулет вином.ПанеттонеТрадиционный десерт с сухофруктами или цукатами напоминает пасхальный кулич. В Италии часто не заморачиваются с его готовкой, так как он продается на каждом шагу. В России придется постараться.Ингредиенты:Рецепты разные. Наиболее простой вариант — с хлебопечкой. В ней на специальном режиме делаем тесто, добавляем в него сухофрукты и цукаты. Оставить в теплом месте, чтобы тесто поднялось. Когда это произошло — в форму и духовку до готовности.
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европа
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западная европа, европа, новогодние рецепты, рим, милан, венеция, неаполь, необычные новогодние подарки, новогодние блюда, новый год, диета, еда, что приготовить, простые рецепты, рецепты, еда - туризм, туризм, эмилия-романья, тоскана, рождество христово, италия, праздник

Новогодние рецепты. Что едят в Европе, чтобы разбогатеть

08:00 25.12.2020 (обновлено: 20:58 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяРагу из чечевицы, овощей и бекона
Рагу из чечевицы, овощей и бекона - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Анна Людковская
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Хотите разбогатеть — ешьте чечевицу", — советуют итальянцы. Это традиционное блюдо обязательно подают на Рождество, как в России — оливье на Новый год. Трапеза может длится шесть-семь часов, так что стол буквально ломится от изобилия закусок. В каждом регионе, у каждой хозяйки — свои рецепты. О том, что едят в праздничной Италии, — в материале РИА Новости.

Чечевица со свиной колбасой

© Depositphotos / mauro barboliniИтальянское блюдо Cotechino con le lenticchie
Итальянское блюдо Cotechino con le lenticchie - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / mauro barbolini
Итальянское блюдо Cotechino con le lenticchie
"Рождественские блюда оптимизируют, добавляют новые ингредиенты, — говорит Татьяна Божко из Московского представительства Национального агентства Италии по туризму (ENIT). — Даже чечевицу, которую принято подавать на Рождество, поскольку она символизирует богатство, делают по-разному".
Но классический рецепт довольно прост. Контекино — жирную пряную колбасу из свинины — покупают или готовят заранее. Пропускают через мясорубку вырезку, шейку, шкварки, добавляют соль, специи, забивают в свиные кишки и варят.
Ингредиенты:
  • 300 граммов сушеной чечевицы;
  • один стебель сельдерея;
  • одна средняя морковь;
  • одна белая луковица;
  • 35 граммов оливкового масла;
  • три лавровых листа;
  • две веточки розмарина;
  • 500 граммов овощного бульона;
  • соль и черный перец по вкусу.
Чечевицу нужно замочить в холодной воде на два часа, затем промыть. Овощи (сельдерей, морковь, лук) — мелко нашинковать и обжарить в оливковом масле. Добавить бобы, специи, залить бульоном и отварить. Подается блюдо с круглыми кусками контекино. И колбаса, и гарнир формой напоминают монеты — это к богатству, считают итальянцы.

Рождественский салат по-итальянски

© Depositphotos / olepeshkinaСалат с апельсинами с свеклой
Салат с апельсинами с свеклой - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / olepeshkina
Салат с апельсинами с свеклой
Один из главных ингредиентов — свекла, но ничего общего с российскими блюдами из этого овоща у итальянской праздничной закуски нет.
Ингредиенты:
  • 100 граммов валерианы;
  • 40 граммов крупного белого винограда;
  • 150 граммов свеклы;
  • 150 граммов перца;
  • 100 граммов гранатовых зерен;
  • 20 граммов миндаля;
  • 50 граммов кукурузы;
  • тертая лимонная цедра;
  • 100 граммов смешанных листьев салата разных видов;
  • 150 граммов бельгийского салата;
  • несколько листьев мяты;
  • два больших апельсина;
Для приправы:
  • лимонный отфильтрованный сок;
  • перец;
  • щепотка соли;
  • одна чайная ложка имбирного порошка или тертого свежего имбиря;
  • две столовые ложки оливкового масла.
Свекла
Свекла - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Свекла
Овощи нужно очистить и нарезать, салатные листья тщательно промыть, виноградины — разрезать пополам, апельсины — кружочками. Ингредиенты смешивают, добавив кукурузу и зерна граната. Нюанс: свеклу кладут последней в уже заправленный салат, чтобы остальные продукты не окрасились. Блюдо можно украсить апельсинами и поджаренными пластинками миндаля.

Лазанья alla bolognese

Естественно, классические итальянские блюда также будут на столе. Например, лазанья. Можно приготовить ее по традиционному рецепту или найти нечто более легкое и полезное.
© Depositphotos / PeteerИтальянское блюдо Lasagna bolognese
Итальянское блюдо Lasagna bolognese - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / Peteer
Итальянское блюдо Lasagna bolognese

"Когда я была маленькой, я ненавидела лазанью. Потому что пробовала только версии с водянистым сыром рикотта, — рассказывает Данетт Сент-Онж, писатель и переводчик, специализирующаяся на кулинарии и путешествиях. — Но с тех пор как я впервые попробовала это блюдо в Тоскане — со слоями мясного рагу, соусом бешамель и тертым пармиджано реджано, — это мой фаворит".

Ингредиенты:
  • половинка луковицы;
  • одна морковь;
  • один корень сельдерея;
  • 30 граммов сливочного масла;
  • 200 граммов говядины;
  • 150 граммов свинины;
  • немного вина;
  • один стакан томатной пасты;
  • соль, перец;
  • 400 граммов белой муки;
  • два яйца;
  • 250 граммов отварного шпината;
Для соуса бешамель:
  • 500 миллилитров молока;
  • две столовые ложки муки;
  • кусочек сливочного масла;
  • мускатный орех;
  • соль;
  • натертый пармиджано реджано.
Для рагу — взять мелко нарезанные лук, сельдерей, морковь, фарш (говядина/телятина и свинина), немного вина и томатную пасту. В большой сковороде разогреть масло, обжарить овощи, добавить мясо, вино, а чуть позже — пасту и приправы.
Для теста — смешать муку, яйца и шпинат, взбить все и замесить. Немного подождать. Дальше — сформировать листы, отварить их две минуты в чуть подсоленной воде.
Для соуса — растопить сливочное масло, добавить муку и слегка обжарить. Потом влить молоко, размешать и готовить, пока не получится густая белая субстанция. В конце — соль и мускатный орех.
В форму для выпечки выкладывают макаронный лист, рагу, бешамель, тертый сыр — и так слоями до самого верха. Завершают все соусом. В разогретой духовке (примерно до 160-200 градусов) — около получаса.

Лазанья с семгой

© Depositphotos / mukhinЛазанья с семгой и цукини
Лазанья с семгой и цукини - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / mukhin
Лазанья с семгой и цукини
Это рецепт с семгой и цукини.
Ингредиенты:
  • 250 граммов листов лазаньи на яичной основе;
  • три цукини;
  • 500 граммов свежего филе семги;
  • 300 миллилитров соуса бешамель;
  • один лук-шалот;
  • мята;
  • оливковое масло;
  • соль и перец.
© Фото : Pixabay/PezibearМасло
Масло - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Pixabay/Pezibear
Для начинки мелко нарезать лук-шалот и слегка обжарить его на сковороде в оливковом масле. Когда он станет прозрачным, добавьте натертые на крупной терке цукини. Посолите, поперчите и тушите, пока жидкость не испарится. Затем положите тонко нарезанные кусочки семги, предварительно срезав с нее кожу и освободив от костей. Еще несколько минут на огне.
Далее готовим форму для запекания, смазав ее сливочным маслом. На дно — немного заранее приготовленного соуса бешамель. Сверху — первый лист теста для лазаньи, предварительно отварив его в подсоленной воде около одной минуты. Потом — снова бешамель, затем начинка из семги и цукини — так слой за слоем. И в духовку!

Il Capitone Fritto

© Depositphotos / Olga KochinaБлюдо Il Capitone Fritto
Блюдо Il Capitone Fritto - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / Olga Kochina
Блюдо Il Capitone Fritto
Рыба и морепродукты очень популярны в Италии и на Рождество. В Неаполе, например, главный герой праздничного стола — угорь. Он похож на змею, поэтому считается, что это блюдо символизирует победу добра над злом.
Рыба должна быть свежайшей. Итальянские хозяйки традиционно покупали живую и держали в ванне. Бывало, это приводило и к охоте по всему дому — угри прыгучие.
Ингредиенты:
  • Два угря, примерно по 600 граммов каждый;
  • 100 граммов пшеничной муки;
  • 50 граммов кукурузной муки;
  • масло для жарки;
  • соль.
У угрей нужно отрезать головы и хвосты и, не снимая шкуры (в некоторых рецептах рыбу предлагают очистить), нарезать на кусочки примерно по шесть сантиметров длиной, положить в дуршлаг и промыть. Затем обвалять в смеси из двух видов муки и жарить в глубокой сковороде на раскаленном масле. Выложить на бумагу, чтобы удалить лишний жир, посолить и подавать к столу.

Рулет из индейки

© Depositphotos / timolinaРулет из индейки с корочкой из бекона
Рулет из индейки с корочкой из бекона - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / timolina
Рулет из индейки с корочкой из бекона
Популярна у итальянцев и рождественская индейка. Татьяна Божко из ENIT порекомендовала рецепт рулета из этой птицы с корочкой из бекона.
Ингредиенты:
  • Килограмм грудки индейки (одним куском, разрезанным в виде открытой книги);
  • 100 граммов тонко нарезанного бекона;
  • 15 сушеных помидоров в масле;
  • 150 граммов рикотты;
  • свежие листья базилика;
  • 40 граммов миндаля;
  • 20 граммов кедровых орехов;
  • 50 граммов сыра пекорино;
  • оливковое масло;
  • полстакана сухого белого вина;
  • розмарин, соль, перец.
© AP Photo / Larry CroweИндейка
Индейка - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Larry Crowe
Индейка
Для начинки в миксере нужно измельчить сушеные помидоры, рикотту, орехи, базилик и немного тертого пекорино. Положить на кусок индейки, туго свернуть, посолить, поперчить, накрыть беконом и связать нитью. Запекать в духовке в течение часа при температуре 180 градусов. В процессе можно сбрызгивать рулет вином.

Панеттоне

© Depositphotos / MKucovaПанеттоне
Панеттоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Depositphotos / MKucova
Панеттоне
Традиционный десерт с сухофруктами или цукатами напоминает пасхальный кулич. В Италии часто не заморачиваются с его готовкой, так как он продается на каждом шагу. В России придется постараться.
Ингредиенты:
  • 0,5 чайной ложки сухих дрожжей;
  • 300 граммов муки;
  • две столовые ложки сахара;
  • 15 граммов сливочного масла;
  • 0,5 чайной ложки молотой корицы;
  • 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;
  • одно яйцо среднего размера;
  • желток второго яйца;
  • 140 мл (0,5 стакана) молока;
  • цедра одного лимона;
  • изюм, другие сухофрукты, цукаты;
  • можно добавить немного рома, коньяка или любимого ликера (в нем вымачивают сухофрукты).
© Flickr / Eran FinkleКорица
Корица - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Flickr / Eran Finkle
Корица
Рецепты разные. Наиболее простой вариант — с хлебопечкой. В ней на специальном режиме делаем тесто, добавляем в него сухофрукты и цукаты. Оставить в теплом месте, чтобы тесто поднялось. Когда это произошло — в форму и духовку до готовности.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 08:00Туризм
Новогодний стол как в Европе: от салатов до десертов
 
ТуризмЗападная ЕвропаЕвропановогодние рецептыРимМиланВенецияНеапольНеобычные новогодние подаркиновогодние блюдаНовый годдиетаЕдачто приготовитьпростые рецептыРецептыЕда - ТуризмТуризмЭмилия-РоманьяТосканаРождество ХристовоИталияПраздник
 
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