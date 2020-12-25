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Реакция Соколова на приговор попала на видео
Реакция Соколова на приговор попала на видео
Реакция историка Олега Соколова, которого приговорили к 12,5 годам строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, попала на видео. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:09
2020-12-25T18:02
убийство девушки доцентом спбгу
анастасия ещенко
санкт-петербург
происшествия
олег соколов (доцент спбгу)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Реакция историка Олега Соколова, которого приговорили к 12,5 годам строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, попала на видео.Во время оглашения приговора, который длился более трех часов, историк не проронил ни слова.В зале заседания также присутствовали родители убитой аспирантки, перед которыми ранее Соколов в последнем слове попросил прощения. Мать и отец сидели вместе, склонив головы друг к другу, и отказались от комментариев.Обвинение просило для историка 15 лет колонии строгого режима.В ноябре 2019 года, по данным следствия, Соколов у себя в квартире в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая также была его возлюбленной. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от ее тела, расчленив его. Утром его вытащили из реки Мойка. В рюкзаке Соколова нашли пакет с частями тела.Мотивом для убийства, как заявил Соколов, стала ссора с Ещенко на почве ревности. Позже он говорил, что хотел успокоить возлюбленную, так как она впала в истерику, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Соколов не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия. Вину он признал.
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Олег Соколов слушает приговор в суде
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил наказание Олегу Соколову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ и ч.1 ст.105 УК РФ. По ч.1 ст.222 УК РФ - 1.5 года лишения свободы. По ч.1 ст.105 УК РФ - 12 лет лишения свободы. По совокупности - 12.5 лет в ИК строгого режима.
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убийство девушки доцентом спбгу, анастасия ещенко, санкт-петербург, происшествия, олег соколов (доцент спбгу)

Реакция Соколова на приговор попала на видео

17:09 25.12.2020 (обновлено: 18:02 25.12.2020)
 
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Реакция историка Олега Соколова, которого приговорили к 12,5 годам строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, попала на видео.
Во время оглашения приговора, который длился более трех часов, историк не проронил ни слова.
В зале заседания также присутствовали родители убитой аспирантки, перед которыми ранее Соколов в последнем слове попросил прощения. Мать и отец сидели вместе, склонив головы друг к другу, и отказались от комментариев.
Обвинение просило для историка 15 лет колонии строгого режима.
В ноябре 2019 года, по данным следствия, Соколов у себя в квартире в Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая также была его возлюбленной. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от ее тела, расчленив его. Утром его вытащили из реки Мойка. В рюкзаке Соколова нашли пакет с частями тела.
Мотивом для убийства, как заявил Соколов, стала ссора с Ещенко на почве ревности. Позже он говорил, что хотел успокоить возлюбленную, так как она впала в истерику, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Соколов не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия. Вину он признал.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 18:21
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Убийство девушки доцентом СПбГУАнастасия ЕщенкоСанкт-ПетербургПроисшествияОлег Соколов (доцент СПбГУ)
 
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