https://ria.ru/20201225/protest-1590972259.html

В Ереване начались задержания на акции протеста противников Пашиняна

В Ереване начались задержания на акции протеста противников Пашиняна

Армянская полиция начала задержания оппозиционеров, заблокировавших центральный проспект Баграмяна в Ереване и требующих отставки премьер-министра Никола... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:38

2020-12-25T17:38

2020-12-25T17:38

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Армянская полиция начала задержания оппозиционеров, заблокировавших центральный проспект Баграмяна в Ереване и требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Несколько участников акции стражи порядка усадили в полицейские машины и увезли в отделения. После этого оппозиционеры решили покинуть проезжую часть.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире