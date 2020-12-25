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Родители Анастасии Ещенко приехали на оглашение приговора Олегу Соколову
Родители Анастасии Ещенко приехали на оглашение приговора Олегу Соколову
На оглашении приговора обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову присутствуют родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:53
2020-12-25T13:53
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. На оглашении приговора обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову присутствуют родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Они впервые принимают участие в судебном процессе над историком. Ранее они отказались от участия, а потерпевшей стороной, по их просьбе, был признан брат убитой.Сейчас судья Юлия Максименко начала зачитывать приговор Соколову.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20201225/ubiystvo-1590812702.html
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Родители Анастасии Ещенко приехали на оглашение приговора Олегу Соколову

13:53 25.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. На оглашении приговора обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову присутствуют родители убитой аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Они впервые принимают участие в судебном процессе над историком. Ранее они отказались от участия, а потерпевшей стороной, по их просьбе, был признан брат убитой.
Историк Олег Соколов на военно-исторической реконструкции Бородинского сражения - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:00
Ссылка для "Наполеона": к чему приговорили историка-расчленителя Соколова
Сейчас судья Юлия Максименко начала зачитывать приговор Соколову.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 03:16
Дело историка Олега Соколова
 
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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