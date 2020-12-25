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Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
Наиболее часто встречающийся в России способ подделать паспорт – это переклеенная фотография, причем без специальных навыков и оборудования определить подделку... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T06:06
2020-12-25T06:06
россия
аркадий трачук
гознак
москва
паспорт
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Наиболее часто встречающийся в России способ подделать паспорт – это переклеенная фотография, причем без специальных навыков и оборудования определить подделку может быть затруднительно, рассказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.На вопрос, нуждается ли российский бумажный паспорт в модернизации, глава Гознака ответил, что это зависит от того, как будет продвигаться проект по электронному паспорту. "Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу", - резюмировал он.
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россия, аркадий трачук, гознак, москва, паспорт, общество

Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов

06:06 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта РФ
Паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Наиболее часто встречающийся в России способ подделать паспорт – это переклеенная фотография, причем без специальных навыков и оборудования определить подделку может быть затруднительно, рассказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
"Наверное, с моей стороны было бы опрометчиво это обсуждать. Но наиболее часто встречающаяся подделка паспорта – это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится", - отметил Трачук.
На вопрос, нуждается ли российский бумажный паспорт в модернизации, глава Гознака ответил, что это зависит от того, как будет продвигаться проект по электронному паспорту. "Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу", - резюмировал он.
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РоссияАркадий ТрачукГознакМосквапаспортОбщество
 
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