https://ria.ru/20201225/poddelka-1590849790.html

Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов

Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов

Наиболее часто встречающийся в России способ подделать паспорт – это переклеенная фотография, причем без специальных навыков и оборудования определить подделку... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T06:06

2020-12-25T06:06

2020-12-25T06:06

россия

аркадий трачук

гознак

москва

паспорт

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Наиболее часто встречающийся в России способ подделать паспорт – это переклеенная фотография, причем без специальных навыков и оборудования определить подделку может быть затруднительно, рассказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.На вопрос, нуждается ли российский бумажный паспорт в модернизации, глава Гознака ответил, что это зависит от того, как будет продвигаться проект по электронному паспорту. "Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу", - резюмировал он.

https://ria.ru/20201219/billing-1589996645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аркадий трачук, гознак, москва, паспорт, общество