https://ria.ru/20201225/pobeda-1590950942.html

Опубликован документ 1945 года о вкладе СССР в победу над нацизмом

Опубликован документ 1945 года о вкладе СССР в победу над нацизмом

Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, сражавшихся против армий Третьего... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:17

2020-12-25T16:17

2020-12-25T16:17

75 лет великой победы

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

англия

германия

ссср

сша

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, сражавшихся против армий Третьего рейха, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой тогдашнего Народного комиссариата иностранных дел (НКИД).Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента России Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", представленной в пятницу на сайте Кремля.Сама статья главы государства была опубликована 19 июня нынешнего года на сайте Кремля и в "Российской газете". В статье Путин излагал свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, кто бы что ни пытался доказать, писал президент. Он также призвал партнеров России сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.Нынешняя брошюра дополнена приложением с выдержками из архивных документов, благодаря чему читатели могут ознакомиться с точными и более обширными материалами, цитируемыми в статье. В числе таких материалов – "проект формулы по репарациям с Германией", направленный замнаркома иностранных дел Иваном Майским главе советского внешнеполитического ведомства Вячеславу Молотову 4 февраля 1945 года.В этом документе подробно приводятся результаты подсчета затрат, которые на 1 января 1945 года страны антигитлеровской коалиции внесли в дело разгрома нацизма. Согласно полученным цифрам, в сражениях с советскими войсками Германия с 22 июня 1941 года затратила 5,2 миллиона солдато-дней, а в боях с армиями Англии, Франции и США с 4 сентября 1939 года Третий рейх потратил лишь 894 солдато-дней.Далее картина рассматривалась с учетом населения СССР, Англии, США и Франции."Даже в самом благоприятном для наших союзников случае (то есть если брать лишь одно население метрополий) относительная затрата Германией солдато-дней на советско-германском фронте почти в 7 раз превосходит эту затрату на других союзных фронтах. Если же взять наименее благоприятный для наших союзников случай (т.е. принимать во внимание все население их империй в целом), то окажется, что число солдато-дней, затраченных Германией на советском фронте, превосходит это число на других союзных фронтах в 25 раз. Не будет преувеличением поэтому утверждать, что затрата германских сил на советском фронте превышает такую же затрату на других союзных фронтах минимум в 10 раз", - отмечалось в документе НКИД СССР.Отмечалось, сколько танков и самолетов Германия бросала в сражения на фронтах против союзных войск."Итак, количество затраченных Германией на советском фронте солдато-дней превосходит это количество на всех других союзных фронтах, по крайней мере в 10 раз. Советский фронт оттягивал в течение минувших 3,5 лет также четыре пятых германских танков и около двух третей германских самолетов. Если даже сделать поправку на деятельность союзного флота, а также на боевые операции других наций (Бельгия, Голландия, Норвегия, Польша, Греция), – все-таки можно с полным правом утверждать, что вклад СССР в дело разгрома врага составил никак не меньше 75% всей суммы союзных усилий, направленных к этой цели", - резюмируется в материале НКИД.

https://ria.ru/20201217/pobeda-1589651452.html

https://ria.ru/20201223/sssr-1590497291.html

https://ria.ru/20190508/1553303608.html

https://ria.ru/20200620/1573215522.html

англия

германия

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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, англия, германия, ссср, сша, в мире