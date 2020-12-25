Трутнев предложил ввести плату для компаний за иностранных работников
09:00 25.12.2020 (обновлено: 14:45 25.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью РБК предложил ввести для компаний, нанимающих иностранцев под новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке, сбор.
"Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих", — рассказал вице-премьер.
"Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны", — подчеркнул Трутнев. По его словам, россияне должны получать достойную зарплату.
Если мера будет одобрена президентом и премьером, то она не коснется проектов, которые уже существуют.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает на 2021 год допустимую долю иностранных работников для ряда видов экономической деятельности. В лесоводстве и лесозаготовке, а также в выращивании овощей это число составляет 50 процентов от общего числа рабочих, а в строительстве — 80 процентов, в сухопутном пассажирском транспорте — 24 процента, в управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 70 процентов.
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