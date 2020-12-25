https://ria.ru/20201225/plata-1590856600.html

Трутнев предложил ввести плату для компаний за иностранных работников

Трутнев предложил ввести плату для компаний за иностранных работников

Вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью РБК предложил ввести для компаний, нанимающих иностранцев под новые проекты в Арктике и на РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:00

2020-12-25T09:00

2020-12-25T14:45

россия

дальний восток

арктика

михаил мишустин

юрий трутнев

китай

ссср

экономика

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью РБК предложил ввести для компаний, нанимающих иностранцев под новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке, сбор.Беспокойство, по его словам, вызывает тот факт, что при строительстве на Дальнем Востоке используется большое число иностранных работников со всего мира: из бывших республик СССР, Китая и других стран."Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны", — подчеркнул Трутнев. По его словам, россияне должны получать достойную зарплату.Если мера будет одобрена президентом и премьером, то она не коснется проектов, которые уже существуют.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает на 2021 год допустимую долю иностранных работников для ряда видов экономической деятельности. В лесоводстве и лесозаготовке, а также в выращивании овощей это число составляет 50 процентов от общего числа рабочих, а в строительстве — 80 процентов, в сухопутном пассажирском транспорте — 24 процента, в управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 70 процентов.

https://ria.ru/20201029/bezrabotitsa-1582069859.html

россия

дальний восток

арктика

китай

ссср

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россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, юрий трутнев, китай, ссср, экономика