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Трутнев предложил ввести плату для компаний за иностранных работников
Трутнев предложил ввести плату для компаний за иностранных работников
Вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью РБК предложил ввести для компаний, нанимающих иностранцев под новые проекты в Арктике и на РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:00
2020-12-25T14:45
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
юрий трутнев
китай
ссср
экономика
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью РБК предложил ввести для компаний, нанимающих иностранцев под новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке, сбор.Беспокойство, по его словам, вызывает тот факт, что при строительстве на Дальнем Востоке используется большое число иностранных работников со всего мира: из бывших республик СССР, Китая и других стран."Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны", — подчеркнул Трутнев. По его словам, россияне должны получать достойную зарплату.Если мера будет одобрена президентом и премьером, то она не коснется проектов, которые уже существуют.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает на 2021 год допустимую долю иностранных работников для ряда видов экономической деятельности. В лесоводстве и лесозаготовке, а также в выращивании овощей это число составляет 50 процентов от общего числа рабочих, а в строительстве — 80 процентов, в сухопутном пассажирском транспорте — 24 процента, в управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 70 процентов.
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россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, юрий трутнев, китай, ссср, экономика

Трутнев предложил ввести плату для компаний за иностранных работников

09:00 25.12.2020 (обновлено: 14:45 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-премьер и представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью РБК предложил ввести для компаний, нанимающих иностранцев под новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке, сбор.
"Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих", — рассказал вице-премьер.
Беспокойство, по его словам, вызывает тот факт, что при строительстве на Дальнем Востоке используется большое число иностранных работников со всего мира: из бывших республик СССР, Китая и других стран.
"Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны", — подчеркнул Трутнев. По его словам, россияне должны получать достойную зарплату.
Если мера будет одобрена президентом и премьером, то она не коснется проектов, которые уже существуют.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает на 2021 год допустимую долю иностранных работников для ряда видов экономической деятельности. В лесоводстве и лесозаготовке, а также в выращивании овощей это число составляет 50 процентов от общего числа рабочих, а в строительстве — 80 процентов, в сухопутном пассажирском транспорте — 24 процента, в управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 70 процентов.
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РоссияДальний ВостокАрктикаМихаил МишустинЮрий ТрутневКитайСССРЭкономика
 
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