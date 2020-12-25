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В МИД оценили кампанию США по развитию гиперзвукового оружия
В МИД оценили кампанию США по развитию гиперзвукового оружия
Бурная кампания Вашингтона по развитию гиперзвукового оружия может быть вызвана уязвленным самолюбием из-за успехов в этой сфере Москвы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:40
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владимир ермаков
москва
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сша
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бурная кампания Вашингтона по развитию гиперзвукового оружия может быть вызвана уязвленным самолюбием из-за успехов в этой сфере Москвы, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.Он напомнил, что для России необходимость обладать такими системами "была продиктована соображениями поддержания стратегической стабильности в условиях выхода США из Договора по ПРО и ничем не ограниченного наращивания американцами своего стратегического противоракетного потенциала"."При этом в тех же США бурная кампания по развитию гиперзвука вызвана, судя по всему, уязвлённым самолюбием, поскольку с опережающим появлением у России продвинутых гиперзвуковых комплексов глянцевая картинка американского технологического лидерства изрядно поблекла", - сказал Ермаков.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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владимир ермаков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД оценили кампанию США по развитию гиперзвукового оружия

14:40 25.12.2020 (обновлено: 15:03 25.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бурная кампания Вашингтона по развитию гиперзвукового оружия может быть вызвана уязвленным самолюбием из-за успехов в этой сфере Москвы, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Он напомнил, что для России необходимость обладать такими системами "была продиктована соображениями поддержания стратегической стабильности в условиях выхода США из Договора по ПРО и ничем не ограниченного наращивания американцами своего стратегического противоракетного потенциала".
"При этом в тех же США бурная кампания по развитию гиперзвука вызвана, судя по всему, уязвлённым самолюбием, поскольку с опережающим появлением у России продвинутых гиперзвуковых комплексов глянцевая картинка американского технологического лидерства изрядно поблекла", - сказал Ермаков.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 16:10Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин: Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия
 
Владимир ЕрмаковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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