https://ria.ru/20201225/oruzhie-1590925329.html
В МИД оценили кампанию США по развитию гиперзвукового оружия
В МИД оценили кампанию США по развитию гиперзвукового оружия
Бурная кампания Вашингтона по развитию гиперзвукового оружия может быть вызвана уязвленным самолюбием из-за успехов в этой сфере Москвы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:40
2020-12-25T14:40
2020-12-25T15:03
владимир ермаков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бурная кампания Вашингтона по развитию гиперзвукового оружия может быть вызвана уязвленным самолюбием из-за успехов в этой сфере Москвы, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.Он напомнил, что для России необходимость обладать такими системами "была продиктована соображениями поддержания стратегической стабильности в условиях выхода США из Договора по ПРО и ничем не ограниченного наращивания американцами своего стратегического противоракетного потенциала"."При этом в тех же США бурная кампания по развитию гиперзвука вызвана, судя по всему, уязвлённым самолюбием, поскольку с опережающим появлением у России продвинутых гиперзвуковых комплексов глянцевая картинка американского технологического лидерства изрядно поблекла", - сказал Ермаков.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20201217/giperzvuk-1589730258.html
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владимир ермаков, москва, вашингтон (город), сша, в мире