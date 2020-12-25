https://ria.ru/20201225/olimpiada-1590945431.html
Путин поручил изменить всероссийскую олимпиаду школьников
Путин поручил изменить всероссийскую олимпиаду школьников
Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения включить в всероссийские олимпиады школьников междисциплинарные направления, в том числе в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:55
2020-12-25T15:55
2020-12-25T16:11
социальный навигатор
сн_образование
образовательный центр "сириус"
фонд "талант и успех"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству просвещения включить в всероссийские олимпиады школьников междисциплинарные направления, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов, сообщается на сайте Кремля.Перечень поручений, опубликованный на сайте Кремля, дан по итогам заседания попечительского совета фонда "Талант и успех", которое прошло в ноябре.Глава государства также поручил минобрнауки России оказать содействие образовательному Фонду "Талант и успех" в организации ежегодно проводимых мероприятий всероссийской образовательной инициативы "Сириус. Лето: начни свой проект" с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций."Минпросвещения России… подготовить совместно с Образовательным Фондом "Талант и успех" и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и внести в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников изменения, предусматривающие ее проведение как по общеобразовательным предметам, так и по междисциплинарным направлениям, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов, с учетом опыта проведения Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", Олимпиады Национальной технологической инициативы и иных конкурсов, ориентированных на развитие у детей способностей и интереса к инженерно-технической и научной (научно-исследовательской) деятельности", - говорится в поручениях. Дата исполнения – 31 марта 2021 года.Также Путин поручил министерству предусмотреть с 2021-2022 учебного года проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с использованием информационного ресурса "Онлайн-курсы Образовательного центра "Сириус" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Кроме того, президент поручил министерству культуры оказать содействие Фонду "Талант и успех" в проведении всероссийского фестиваля – конкурса молодых музыкантов и молодых артистов балета "Созвездие" и фестиваля искусств "Сочи. Сириус", в организации дополнительного профессионального образования педагогических работников в области искусств, предусмотрев необходимое финансовое обеспечение этих мероприятий.
https://ria.ru/20201211/nauka-1588601107.html
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социальный навигатор, сн_образование, образовательный центр "сириус", фонд "талант и успех", владимир путин, общество
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил министерству просвещения включить в всероссийские олимпиады школьников междисциплинарные направления, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений, опубликованный на сайте Кремля, дан по итогам заседания попечительского совета фонда "Талант и успех"
, которое прошло в ноябре.
Глава государства также поручил минобрнауки России оказать содействие образовательному Фонду "Талант и успех" в организации ежегодно проводимых мероприятий всероссийской образовательной инициативы "Сириус. Лето: начни свой проект" с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
"Минпросвещения России… подготовить совместно с Образовательным Фондом "Талант и успех" и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и внести в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников изменения, предусматривающие ее проведение как по общеобразовательным предметам, так и по междисциплинарным направлениям, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов, с учетом опыта проведения Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", Олимпиады Национальной технологической инициативы и иных конкурсов, ориентированных на развитие у детей способностей и интереса к инженерно-технической и научной (научно-исследовательской) деятельности", - говорится в поручениях. Дата исполнения – 31 марта 2021 года.
Также Путин поручил министерству предусмотреть с 2021-2022 учебного года проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с использованием информационного ресурса "Онлайн-курсы Образовательного центра "Сириус"
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Кроме того, президент поручил министерству культуры оказать содействие Фонду "Талант и успех" в проведении всероссийского фестиваля – конкурса молодых музыкантов и молодых артистов балета "Созвездие" и фестиваля искусств "Сочи. Сириус", в организации дополнительного профессионального образования педагогических работников в области искусств, предусмотрев необходимое финансовое обеспечение этих мероприятий.