https://ria.ru/20201225/obyski-1590847285.html

Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены Фургала

Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены Фургала

Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T04:11

2020-12-25T04:11

2020-12-25T04:11

сергей фургал

михаил дегтярев

лдпр

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 25 дек — РИА Новости. Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Гражданская супруга бывшего главы региона Лариса Стародубова владелица долей ООО "Торэкс"( 25% компании). Ранее сообщалось, что в августе арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства в отношении ООО "Торэкс" — ввел наблюдение, следует из карточки дела. Процедура банкротства началась по заявлению МСП Банка. Задолженность, которую банк просил включить в реестр требований кредиторов "Торэкса", превышает 500 миллионов рублей.Компания "Торэкс" в 2017 году приобрела завод "Амурсталь". Экс-депутаты Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", были также задержаны (9 июля — в тот же день, что и Фургал). Бывшего главу региона обвиняют в организации убийств в 2000-тысячных годах. Фургал был уволен "в связи с утратой доверия", врио главы региона назначен его однопартиец, член ЛДПР Михаил Дегтярев. Фургал свою вину не признает.В декабре была задержана бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова. Сейчас она находится под стражей (на два месяца). По данным следствия, она с подельниками хотела похитить более 305 миллионов рублей у ООО "Торэкс-Хабаровск", создав несуществующую кредиторскую задолженность. В последствии Алейникова планировала обратиться в краевой Арбитражный суд с иском о взыскании, предоставив фиктивные документы.

https://ria.ru/20201223/furgal-1590575876.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, хабаровск, хабаровский край, происшествия