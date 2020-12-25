https://ria.ru/20201225/nozhi-1590616536.html

Уралец бросил хлебное место и пошел в мастерскую простым рабочим

Уралец бросил хлебное место и пошел в мастерскую простым рабочим

Артем Хомутов из Екатеринбурга несколько лет строил карьеру в продажах и добился больших успехов. А потом вдруг понял, что ни деньги, ни должности не делают его РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

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2020-12-25T15:53

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Лина Панченко. Артем Хомутов из Екатеринбурга несколько лет строил карьеру в продажах и добился больших успехов. А потом вдруг понял, что ни деньги, ни должности не делают его счастливым. Менеджер с дипломом финансиста оставил офис и начал работать в кузнице. По вечерам самостоятельно изучал технологии обработки металла, кожи, дерева. Сейчас он изготавливает уникальные ножи, которые скупают ценители не только в России, но и в Саудовской Аравии, Франции, Канаде. Тридцатипятилетний уралец рассказал РИА Новости, как нашел призвание. Подарок для президента"Мастерить меня научили в раннем детстве отец и дедушка, — говорит Артем. — Мне нравились инструменты, в карманах мама вечно находила гвозди. В совсем юном возрасте я сколотил для бабушки скамейку, она пошутила: "Будет внук краснодеревщиком". А учился я так себе. Родители уговорили поступить после девятого класса в техникум ремесленников-предпринимателей". Профессия столяра Артему понравилась. "Мы много практиковались, мои изделия всегда отмечали". На втором курсе даже представилась возможность продемонстрировать свои способности "на самом высоком уровне". "В 2004 году в Екатеринбург приезжал президент, ожидалось, что посетит наш техникум. Мне поручили сделать для него подарок — хлебницу. Работа не то чтобы сложная, но кропотливая: крышку собирал из тонких реечек — нанизывал их на леску для эффекта жалюзи". Но вручить подарок не удалось: "Глава государства не приехал, хлебницу передали в музей".Осваивая ремесло, Артем вдохновлялся работами Екатеринбургского художественного фонда. "Была такая мастерская, занималась восстановлением памятников архитектуры, музеев, театров, храмов", — поясняет собеседник. После техникума попытался найти там место. Но не взяли. "Расстроился и пошел учиться на менеджера". А когда получил диплом, снова попались на глаза изделия фонда. "Листал журнал и увидел рекламу их лестниц — деревянных, с резными перилами. Позвонил, оказалось, там освободилась вакансия". Четыре года занимался реставрацией зданий. "Последним нашим крупным объектом был знаменитый дом Севастьянова. Для него я лично делал три огромные двери в зал заседаний. Это была ответственная задача: каждая дверь стоила 2,5 миллиона рублей. И арки над входной группой в здание — тоже мои". А потом вдруг решил: "В этой профессии я уже всему научился, пора двигаться дальше"."Снилось, как работаю с деревом"Устроился менеджером в транспортную компанию — продавал перевозки по России. "Сначала даже разговаривать по телефону стеснялся", — вспоминает Хомутов. Но было интересно. Увлеченность помогла продвинуться по карьерной лестнице: "Через два года возглавил отдел. Был свой кабинет, ездил в Москву на стажировки". Поставил перед собой новую цель — более высокооплачиваемое место. "Предложили открыть в Екатеринбурге филиал компании, торгующей японскими запчастями. Нужно было найти сотрудников на склад, в офис и руководить ими. Обучился, набрал персонал, запустил рекламу, отладил рабочий процесс". Однако через пару лет снова поменял направление — перешел в крупный автосалон. "Занимался поставками и докомплектацией техники — напрямую сотрудничал с заводами, постоянно мотался в командировки. К 28 годам был на серьезной должности, выше — только коммерческий и гендиректор". На руках уже был диплом финансиста, открывавший хорошие перспективы. И тут Артем загрустил: "Все время снилось, как работаю в фонде с деревом, не отпускало чувство, что занимаюсь не своим делом". "Вы точно к нам?"Он послушался внутреннего голоса, но вот только фонд больше не существовал. Просмотрел сайты других мастерских. В одной требовался столяр. Загорелся научиться делать такие же. "Скажу честно, страшно начинать все заново. Не отпускала мысль, что делаю большой шаг назад: был спец в продажах, занимал высокие должности, а теперь нужно опять надевать спецовку, респиратор, наушники и идти в цех простым рабочим. Чуть не провалил собеседование: приехал в рубашке и галстуке. Мои будущие начальники были в робах, смеялись: "Вы точно к нам?" Заглянув в документы, засомневались еще больше: "Первый раз видим, чтобы человек с высшим образованием устраивался обычным столяром на небольшую зарплату". Но взяли".Первое время я сомневался, правильно ли поступил: "В офисе ходил весь чистенький, привык к вежливости, деловому общению за чашечкой кофе. А в мастерской — пыль, шум, грязь, маты. Думал, может, зря все затеял". Свободное время проводил в кузнеДнем Артем изготавливал предметы интерьера из дерева: "кровати, тумбочки, комоды, но не штамповку, а дорогие, эксклюзивные вещи". Вечером отправлялся в кузницу. "Смотрел, как мастера колдуют над ножами, пробовал повторить. Там узнал, как на металл электрохимическим травлением наносят рисунок. Научился рисовать — на клинке первого своего ножа вытравил сюжет первобытной охоты. И так увлекся, что все свободное время проводил в кузне".Дома за ужином включал ютьюб, смотрел, как работают другие профи. "Нужно очень много знать и владеть разными технологиями, понимать последовательность процесса. Если что-то перепутаешь — выйдет брак, — объясняет Артем. — Учился делать рукоятки, ножны. С деревом у меня проблем не было, а как обращаться с кожей, изучал на форумах в соцсетях. Выяснял, какую химию используют, чем красят, как добиться ровного шва". Его ножи стали выставлять на продажу. "Мастерская была раскрученной, они уходили тысяч по пятнадцать за штуку, я получал 70 процентов. Это был неплохой дополнительный доход". Но ему хотелось делать по-настоящему эксклюзивные вещи, которые заинтересуют коллекционеров. Так, подкопив денег, Артем ушел в самостоятельное плавание. "Снял за три тысячи в месяц крохотное помещение в 25 километрах от Екатеринбурга — в Пышме. Там тоже есть мастерская с кузней, подходящим ассортиментом и клиентами: путешественники, охотники, рыбаки. Через их магазин продавал изделия, а оттуда мне подкидывали заказы. Параллельно развивал страницу в инстаграме, выкладывал туда лучшие работы".По словам Хомутова, на этом этапе ему было особенно тяжело. Помогали друзья, родственники. "Один друг очень поддержал морально. Сказал: "Ты столько раз начинал все заново, и всегда успех. И сейчас очень хорошо получается, не отступай". Я пообещал, что не опущу руки". "После восьми лет разлуки не мог нарадоваться"Вникнув глубже в тонкости дела, Хомутов понял, что в кузнице нет необходимости. "Современные ножи не нужно выковывать, в основном их делают из порошковых металлов. Заказываешь готовую стальную полосу — грубо говоря, металлическую рейку размером с линейку — а из нее болгаркой вырезаешь нужный контур. Потом — слесарная обработка, все обтачивается".Вложился в шлифовальный станок и перевез производство в Екатеринбург. Причем в то самое место, по которому так тосковал. "Сам фонд развалился, но помещения сдают в аренду. Подобрал подходящее. После восьми лет разлуки не мог нарадоваться. Раньше я в своей каморке сидел, как в подвале. А в новой мастерской чисто, светло, есть большое окно. По утрам птички поют. Здесь даже лучше, чем в офисе. И кофейку можно выпить с удовольствием".Для творческого человека атмосфера — мощный движущий фактор. "Я придумываю все сам от начала до конца. В первую очередь рисую эскиз. С заказчиком оговариваю: делаем нож, потом подбираем к нему ножны — нередко требуется вносить правки в форму клинка, все должно выглядеть гармонично".У Хомутова давно появились постоянные клиенты — в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге. Через фейсбук пришли и зарубежные заказчики — из Польши, Франции, Канады. "Один из Саудовской Аравии. Из-за пандемии не мог получить мой нож больше двухсот дней. Думал, деньги назад потребует, но он дождался".Мой нож может позволить себе не каждыйПоскольку в основном продажи идут через интернет, мастер не знает настоящих имен и профессий большинства клиентов. Но это определенно люди с высоким достатком. "Мой нож может позволить себе далеко не каждый. Тот, что сейчас у меня в работе, стоит 75 тысяч". При этом сам он пока только стремится к "желаемому финансовому уровню". И продолжает учиться: освоил ювелирные техники, работу с драгметаллами. "Использую и натуральные природные материалы: кости, рога, бивни и зубы мамонта, клыки моржей, кости жирафов. Но с костью не очень приятно работать: запах как у стоматолога в кабинете, только в миллион раз сильнее. Приходится оставаться в мастерской допоздна, ждать, когда все соседи уйдут". То, что на каждый заказ тратится уйма времени, — пожалуй, единственное, что его тревожит. "Чтобы отполировать лезвие до состояния зеркала, надо последовательно шлифовать плоскости алмазными пастами с гранулами разных размеров — от шестидесяти до одного микрона. Всего таких паст применяю до пятнадцати. Уходит неделя, работаю по восемь-девять часов в день". Пошив ножен тоже дело не быстрое: "Последние получились только с третьего раза, убил на них пять дней".Говорит, взял бы помощника, но пока не знает, кому можно довериться. "У меня дорогое оборудование. Шлифовальный станок изготавливался индивидуально, заказывал под себя и постоянно модернизирую. Если сломается, нужно обращаться на завод, ждать, пока там выточат новые детали. Будет простой в работе".А в остальном он всем доволен. И теперь точно знает, "куда расти дальше". Его ножи уже побывали на крупных российских выставках. Следующая цель: попасть на "топовые" международные — в Нью-Йорк и Париж.

https://ria.ru/20201101/keramika-1582272255.html

https://ria.ru/20200131/1564075719.html

https://ria.ru/20200820/1575998718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, саудовская аравия, москва, франция, челябинск, свердловская область, нью-йорк (город), канада, екатеринбург, париж, санкт-петербург, соцсети, общество