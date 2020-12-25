https://ria.ru/20201225/nomer-1590916960.html
Совфед одобрил введение единого номера 112 для вызова экстренных служб
Совфед одобрил введение единого номера 112 для вызова экстренных служб
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, предусматривающий введение единого номера 112 для вызова экстренных служб. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:08
2020-12-25T14:08
2020-12-25T14:08
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, предусматривающий введение единого номера 112 для вызова экстренных служб.Закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Благодаря этому в стране будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы.Закон дает определение системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 (система-112), также разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112.
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совет федерации рф, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в пятницу закон, предусматривающий введение единого номера 112 для вызова экстренных служб.
Закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Благодаря этому в стране будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы.
Закон дает определение системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 (система-112), также разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112.