https://ria.ru/20201225/naznachenie-1590968188.html

Создатель "Булавы" и "Ярса" Соломонов возглавит МИТ, сообщил источник

Создатель "Булавы" и "Ярса" Соломонов возглавит МИТ, сообщил источник

Генеральным директором Московского института теплотехники (МИТ) вновь станет Юрий Соломонов - генеральный конструктор России по твердотопливным ракетам, сообщил РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:25

2020-12-25T17:25

2020-12-25T17:26

pc-24 «ярс» (ракета)

булава (ракета)

открытия - риа наука

московский институт теплотехники

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Генеральным директором Московского института теплотехники (МИТ) вновь станет Юрий Соломонов - генеральный конструктор России по твердотопливным ракетам, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Юрий Семенович Соломонов со следующей недели возвращается на должность генерального директора МИТ", - сказал собеседник.По его словам, эту должность он будет совмещать с должностью генконструктора предприятия и генконструктора по тематике твердотопливных ракет.В понедельник Соломонов будет представлен в новом статусе коллективу МИТ, рассказал собеседник.В начале декабря "Роскосмос" сообщил, что гендиректором предприятия вместо Сергея Пономарева назначен Станислав Суворов, до этого возглавлявший корпорацию "Стратегические пункты управления". Однако для назначения на пост требовалось решение набсовета "Роскосмоса", которого получено так и не было.Академик РАН Соломонов возглавил МИТ в 1997 году, совмещая должности генконструктора и гендиректора. В 2009 году он покинул должность гендиректора, но остался на должности генконструктора.Под руководством Соломонова завершены работы по межконтинентальной баллистической ракете "Тополь-М", создана ракета Р-30 "Булава" и межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Ракеты производства МИТ составляют основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

https://ria.ru/20201102/oruzhie-1582584257.html

https://ria.ru/20201225/armiya-1590866049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pc-24 «ярс» (ракета), булава (ракета), открытия - риа наука, московский институт теплотехники