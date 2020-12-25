Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/narkolaboratoriya-1590985511.html
В Волгограде военный организовал нарколабораторию
В Волгограде военный организовал нарколабораторию
Южный окружной военный суд в пятницу приговорил военнослужащего из Волгоградской области Владимира Аляева к 15 годам и 6 месяцам колонии за организацию работы... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:57
2020-12-25T18:57
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564591971_0:151:2994:1835_1920x0_80_0_0_e7848b715edb5510db0da0bcd7e35897.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил военнослужащего из Волгоградской области Владимира Аляева к 15 годам и 6 месяцам колонии за организацию работы нарколаборатории, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, в августе 2019 года Аляев заинтересовался объявлением о высокооплачиваемой работе, размещенным в интернете участником преступной организации. После этого Аляеву предложили за деньги производить наркотики для их сбыта в Волгограде, на что он согласился.Получив инструкции от главы преступной организации в октябре 2019 года, Аляев арендовал в Волгограде дом под нарколабораторию. В ноябре он получил посылку массой 160 килограмм с химическими веществами для производства наркотиков. Потом установил в доме оборудование и по полученным технологиям произвел там наркотики.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Участие в преступном сообществе " и "Производство наркотических средств в особо крупном размере". "В соответствии с приговором суда Аляев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20201215/narkotiki-1589323074.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564591971_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_afad09c87c05c3ffb1d50792872b4eb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде военный организовал нарколабораторию

18:57 25.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения фигурантам дела о хищении газа у ПАО "Газпром"
Избрание меры пресечения фигурантам дела о хищении газа у ПАО Газпром - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил военнослужащего из Волгоградской области Владимира Аляева к 15 годам и 6 месяцам колонии за организацию работы нарколаборатории, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в августе 2019 года Аляев заинтересовался объявлением о высокооплачиваемой работе, размещенным в интернете участником преступной организации. После этого Аляеву предложили за деньги производить наркотики для их сбыта в Волгограде, на что он согласился.
Получив инструкции от главы преступной организации в октябре 2019 года, Аляев арендовал в Волгограде дом под нарколабораторию. В ноябре он получил посылку массой 160 килограмм с химическими веществами для производства наркотиков. Потом установил в доме оборудование и по полученным технологиям произвел там наркотики.
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Участие в преступном сообществе " и "Производство наркотических средств в особо крупном размере". "В соответствии с приговором суда Аляев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
Конфеты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 14:03
В Челябинской области мужчина получил из США конфеты с наркотиками
 
ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния