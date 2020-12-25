https://ria.ru/20201225/muzhchina-1590882434.html

В Хабаровске троих полицейских заподозрили в убийстве мужчины

В Хабаровске троих полицейских заподозрили в убийстве мужчины

Трое полицейских задержаны в Хабаровске по подозрению в убийстве мужчины в кабинете отдела полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:43

2020-12-25T11:43

2020-12-25T11:43

хабаровск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

ХАБАРОВСК, 25 дек — РИА Новости. Трое полицейских задержаны в Хабаровске по подозрению в убийстве мужчины в кабинете отдела полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации регионального управления УМВД, предварительно установлено, что с 26 по 27 февраля четверо сотрудников уголовного розыска, задержав подозреваемого в убийстве женщины, причинили злоумышленнику телесные повреждения, в дальнейшем повлекшие его смерть.Как сообщили в полиции, врио начальника регионального УМВД назначена служебная проверка в отношении должностных лиц УМВД России по Хабаровску, совершивших данное деяние. Следственными органами СУСК РФ принято процессуальное решение. По результатам проверки сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. К дисциплинарной ответственности будут привлечены их руководители.

https://ria.ru/20201225/zhenschina-1590881851.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия