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В Хабаровске троих полицейских заподозрили в убийстве мужчины
В Хабаровске троих полицейских заподозрили в убийстве мужчины
Трое полицейских задержаны в Хабаровске по подозрению в убийстве мужчины в кабинете отдела полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:43
2020-12-25T11:43
2020-12-25T11:43
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 25 дек — РИА Новости. Трое полицейских задержаны в Хабаровске по подозрению в убийстве мужчины в кабинете отдела полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации регионального управления УМВД, предварительно установлено, что с 26 по 27 февраля четверо сотрудников уголовного розыска, задержав подозреваемого в убийстве женщины, причинили злоумышленнику телесные повреждения, в дальнейшем повлекшие его смерть.Как сообщили в полиции, врио начальника регионального УМВД назначена служебная проверка в отношении должностных лиц УМВД России по Хабаровску, совершивших данное деяние. Следственными органами СУСК РФ принято процессуальное решение. По результатам проверки сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. К дисциплинарной ответственности будут привлечены их руководители.
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хабаровск, происшествия
ХАБАРОВСК, 25 дек — РИА Новости.
Трое полицейских задержаны в Хабаровске
по подозрению в убийстве мужчины в кабинете отдела полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации регионального управления УМВД, предварительно установлено, что с 26 по 27 февраля четверо сотрудников уголовного розыска, задержав подозреваемого в убийстве женщины, причинили злоумышленнику телесные повреждения, в дальнейшем повлекшие его смерть.
"Смерть допрашиваемого, которую совершили оперативники прямо в кабинете, расследовали полгода. Сейчас троих задержали, а ещё одного оперсотрудника, который тоже там присутствовал при этом, еще не нашли. На полицейских возбуждено дело об убийстве", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили в полиции, врио начальника регионального УМВД назначена служебная проверка в отношении должностных лиц УМВД России по Хабаровску, совершивших данное деяние. Следственными органами СУСК РФ принято процессуальное решение. По результатам проверки сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. К дисциплинарной ответственности будут привлечены их руководители.