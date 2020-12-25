Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/molodezh-1590929434.html
Совфед одобрил закон о молодежной политике
Совфед одобрил закон о молодежной политике
Сенаторы на итоговом заседании в пятницу одобрили закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – до 35 лет включительно, вместо нынешних "до 30... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:55
2020-12-25T14:55
галина карелова
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_0:157:3078:1888_1920x0_80_0_0_1af6b0cb1bf703922e44bac6d6878ec1.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу одобрили закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – до 35 лет включительно, вместо нынешних "до 30 лет".Законом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи". В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.Документом вводится в законодательство новое понятие "специалист по работе с молодежью". Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории "молодая семья", "молодой специалист".Также в законе существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ.Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила, что в связи с изменениями в Конституцию РФ законодательство о молодежной политике получило значительное развитие.Основные направления молодежной политики будут включать в себя поддержку молодых семей, помощь в решении жилищных проблем и оказании социальных услуг. Отдельное внимание уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве и образованию молодежи, сказала сенатор РИА Новости.По её словам, реализация закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества.
https://ria.ru/20201223/molodezh-1590586925.html
https://ria.ru/20201215/proekty-1589351757.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b4d335bdf920b54e397f588ba1fc29aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
галина карелова, совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о молодежной политике

14:55 25.12.2020
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу одобрили закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – до 35 лет включительно, вместо нынешних "до 30 лет".
Законом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи". В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 15:50
В Госдуме объяснили, почему возраст молодежи повысили до 35 лет
Документом вводится в законодательство новое понятие "специалист по работе с молодежью". Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории "молодая семья", "молодой специалист".
Также в законе существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 15:59Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Молодежная палата подготовит новые союзные проекты по вовлечению молодежи
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила, что в связи с изменениями в Конституцию РФ законодательство о молодежной политике получило значительное развитие.
Основные направления молодежной политики будут включать в себя поддержку молодых семей, помощь в решении жилищных проблем и оказании социальных услуг. Отдельное внимание уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве и образованию молодежи, сказала сенатор РИА Новости.
По её словам, реализация закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества.
 
Галина КареловаСовет Федерации РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния