https://ria.ru/20201225/molodezh-1590929434.html

Совфед одобрил закон о молодежной политике

Совфед одобрил закон о молодежной политике

Сенаторы на итоговом заседании в пятницу одобрили закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – до 35 лет включительно, вместо нынешних "до 30... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:55

2020-12-25T14:55

2020-12-25T14:55

галина карелова

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу одобрили закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – до 35 лет включительно, вместо нынешних "до 30 лет".Законом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи". В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.Документом вводится в законодательство новое понятие "специалист по работе с молодежью". Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории "молодая семья", "молодой специалист".Также в законе существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ.Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила, что в связи с изменениями в Конституцию РФ законодательство о молодежной политике получило значительное развитие.Основные направления молодежной политики будут включать в себя поддержку молодых семей, помощь в решении жилищных проблем и оказании социальных услуг. Отдельное внимание уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве и образованию молодежи, сказала сенатор РИА Новости.По её словам, реализация закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества.

https://ria.ru/20201223/molodezh-1590586925.html

https://ria.ru/20201215/proekty-1589351757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина карелова, совет федерации рф, общество