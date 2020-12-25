https://ria.ru/20201225/mishustin-1590977629.html

Мишустин забрал флакон со "Спутником V" на память

Мишустин забрал флакон со "Спутником V" на память

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра научно-производственного центра компании "Биокад" в Санкт-Петербурге забрал на память флакон с... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:59

2020-12-25T17:59

2020-12-25T17:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

биокад

здоровье - общество

михаил мишустин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра научно-производственного центра компании "Биокад" в Санкт-Петербурге забрал на память флакон с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в шутку предложив выкупить его по предельной отпускной цене.На предприятии премьер в том числе посмотрел, как ведется фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом. Глава российского кабмина взял один из экземпляров и, осмотрев его, поинтересовался: "Я ее (вакцину) на память возьму, ладно?".В начале декабря Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины "Спутник V", она составила 1942 рубля за два компонента."Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.21 сентября компанией было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (первый и второй компоненты), начались поставки препарата. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, биокад, здоровье - общество, михаил мишустин, санкт-петербург