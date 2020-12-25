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Мишустин забрал флакон со "Спутником V" на память
Мишустин забрал флакон со "Спутником V" на память
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра научно-производственного центра компании "Биокад" в Санкт-Петербурге забрал на память флакон с... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:59
2020-12-25T17:59
2020-12-25T17:59
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михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра научно-производственного центра компании "Биокад" в Санкт-Петербурге забрал на память флакон с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в шутку предложив выкупить его по предельной отпускной цене.На предприятии премьер в том числе посмотрел, как ведется фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом. Глава российского кабмина взял один из экземпляров и, осмотрев его, поинтересовался: "Я ее (вакцину) на память возьму, ладно?".В начале декабря Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины "Спутник V", она составила 1942 рубля за два компонента."Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.21 сентября компанией было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (первый и второй компоненты), начались поставки препарата. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, биокад, здоровье - общество, михаил мишустин, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
во время осмотра научно-производственного центра компании "Биокад
" в Санкт-Петербурге забрал на память флакон с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в шутку предложив выкупить его по предельной отпускной цене.
На предприятии премьер в том числе посмотрел, как ведется фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом. Глава российского кабмина взял один из экземпляров и, осмотрев его, поинтересовался: "Я ее (вакцину) на память возьму, ладно?".
"Две тысячи - с меня. Нет, 1942 (рубля)", - пошутил он.
В начале декабря Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену вакцины "Спутник V", она составила 1942 рубля за два компонента.
"Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.
21 сентября компанией было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (первый и второй компоненты), начались поставки препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.