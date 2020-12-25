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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/mishustin-1590925137.html
Мишустин в Петербурге посетил предприятие, изготавливающее "Спутник V"
Мишустин в Петербурге посетил предприятие, изготавливающее "Спутник V"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу осмотрел научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:40
2020-12-25T16:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
биокад
михаил мишустин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу осмотрел научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из предприятий, занимающихся выпуском российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Премьер ознакомился с процессом производства вакцины и препаратов, применяемых при лечении коронавируса.Председателю правительства показали, в том числе, производственную линию лекарственного средства "Левилимаб", которое используется для купирования цитокинового шторма - одного из наиболее тяжелых осложнений при ковиде.После этого Мишустин отдельно остановился у лабораторий, в которых работают над тем, чтобы масштабировать выпуск препаратов для профилактики и терапии коронавируса.Премьер также ознакомился с тем, как ведется производство вакцины "Спутник V" в промышленном масштабе. Ему, в том числе, показали участок, где происходит наработка двух компонентов препарата. Далее глава российского кабмина посетил помещение, где проводится фасовка и упаковка готовых флаконов с вакциной. В одной ампуле находится 5 доз препарата."Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.Компанией 21 сентября было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/vaktsina-1590896675.html
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коронавирус в россии, биокад, михаил мишустин, санкт-петербург

Мишустин в Петербурге посетил предприятие, изготавливающее "Спутник V"

14:40 25.12.2020 (обновлено: 16:05 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения научно-производственного центра компании "Биокад"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения научно-производственного центра компании Биокад - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу осмотрел научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из предприятий, занимающихся выпуском российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Премьер ознакомился с процессом производства вакцины и препаратов, применяемых при лечении коронавируса.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Председателю правительства показали, в том числе, производственную линию лекарственного средства "Левилимаб", которое используется для купирования цитокинового шторма - одного из наиболее тяжелых осложнений при ковиде.
После этого Мишустин отдельно остановился у лабораторий, в которых работают над тем, чтобы масштабировать выпуск препаратов для профилактики и терапии коронавируса.
Премьер также ознакомился с тем, как ведется производство вакцины "Спутник V" в промышленном масштабе. Ему, в том числе, показали участок, где происходит наработка двух компонентов препарата. Далее глава российского кабмина посетил помещение, где проводится фасовка и упаковка готовых флаконов с вакциной. В одной ампуле находится 5 доз препарата.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 18:55Распространение нового коронавируса
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"Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.
Компанией 21 сентября было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииБиокадМихаил МишустинСанкт-Петербург
 
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