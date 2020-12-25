https://ria.ru/20201225/mishustin-1590925137.html

Мишустин в Петербурге посетил предприятие, изготавливающее "Спутник V"

Мишустин в Петербурге посетил предприятие, изготавливающее "Спутник V"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу осмотрел научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:40

2020-12-25T14:40

2020-12-25T16:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

биокад

михаил мишустин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу осмотрел научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из предприятий, занимающихся выпуском российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Премьер ознакомился с процессом производства вакцины и препаратов, применяемых при лечении коронавируса.Председателю правительства показали, в том числе, производственную линию лекарственного средства "Левилимаб", которое используется для купирования цитокинового шторма - одного из наиболее тяжелых осложнений при ковиде.После этого Мишустин отдельно остановился у лабораторий, в которых работают над тем, чтобы масштабировать выпуск препаратов для профилактики и терапии коронавируса.Премьер также ознакомился с тем, как ведется производство вакцины "Спутник V" в промышленном масштабе. Ему, в том числе, показали участок, где происходит наработка двух компонентов препарата. Далее глава российского кабмина посетил помещение, где проводится фасовка и упаковка готовых флаконов с вакциной. В одной ампуле находится 5 доз препарата."Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.Компанией 21 сентября было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/vaktsina-1590896675.html

https://ria.ru/20201224/pandemiya-1590814825.html

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коронавирус в россии, биокад, михаил мишустин, санкт-петербург