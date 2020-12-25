https://ria.ru/20201225/mirotvortsy-1590840005.html

Российские миротворцы в Карабахе получат два дополнительных оклада

Российские миротворцы в Карабахе получат два дополнительных оклада

Российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, получат по два дополнительных оклада, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T00:15

2020-12-25T00:15

2020-12-25T01:06

игорь конашенков

ситуация в нагорном карабахе

россия

татьяна шевцова

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589190068_0:390:2947:2048_1920x0_80_0_0_f9eacff00c37d8378cad3940fc5c1d6c.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, получат по два дополнительных оклада, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.Замминистра пояснила, что финансирование миротворческого контингента ведется за счёт дополнительного выделения бюджетных средств, такое решение принято правительством. Деньги, в частности, предназначены для обустройства российского воинского контингента в Карабахе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве Москвы​ Азербайджан​ и​ Армения​ договорились полностью прекратить огонь. В регионе был развернут российский миротворческий контингент.Как сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение в Карабах более 43,5 тысячи беженцев. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, уточнил он.

https://ria.ru/20201224/aliev-1590798728.html

россия

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, россия, татьяна шевцова, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения