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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201225/mirotvortsy-1590840005.html
Российские миротворцы в Карабахе получат два дополнительных оклада
Российские миротворцы в Карабахе получат два дополнительных оклада
Российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, получат по два дополнительных оклада, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T00:15
2020-12-25T01:06
игорь конашенков
ситуация в нагорном карабахе
россия
татьяна шевцова
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, получат по два дополнительных оклада, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.Замминистра пояснила, что финансирование миротворческого контингента ведется за счёт дополнительного выделения бюджетных средств, такое решение принято правительством. Деньги, в частности, предназначены для обустройства российского воинского контингента в Карабахе.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве Москвы​ Азербайджан​ и​ Армения​ договорились полностью прекратить огонь. В регионе был развернут российский миротворческий контингент.Как сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение в Карабах более 43,5 тысячи беженцев. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, уточнил он.
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игорь конашенков, россия, татьяна шевцова, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения

Российские миротворцы в Карабахе получат два дополнительных оклада

00:15 25.12.2020 (обновлено: 01:06 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, получат по два дополнительных оклада, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Также предусмотрены дополнительные выплаты личному составу, принимающему участие в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Они составят два оклада денежного содержания", - сказала Шевцова, слова которой приводят в Минобороны РФ.
Замминистра пояснила, что финансирование миротворческого контингента ведется за счёт дополнительного выделения бюджетных средств, такое решение принято правительством. Деньги, в частности, предназначены для обустройства российского воинского контингента в Карабахе.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве Москвы​ Азербайджан​ и​ Армения​ договорились полностью прекратить огонь. В регионе был развернут российский миротворческий контингент.
Как сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение в Карабах более 43,5 тысячи беженцев. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, уточнил он.
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Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковРоссияТатьяна ШевцоваНагорный КарабахМоскваАзербайджанАрмения
 
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