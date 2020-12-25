Российские миротворцы в Карабахе получат два дополнительных оклада
00:15 25.12.2020 (обновлено: 01:06 25.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, получат по два дополнительных оклада, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Также предусмотрены дополнительные выплаты личному составу, принимающему участие в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Они составят два оклада денежного содержания", - сказала Шевцова, слова которой приводят в Минобороны РФ.
Замминистра пояснила, что финансирование миротворческого контингента ведется за счёт дополнительного выделения бюджетных средств, такое решение принято правительством. Деньги, в частности, предназначены для обустройства российского воинского контингента в Карабахе.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь. В регионе был развернут российский миротворческий контингент.
Как сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение в Карабах более 43,5 тысячи беженцев. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, уточнил он.